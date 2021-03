F1: Krótka historia dobrej współpracy Red Bulla z Hondą

opracował w tamtym okresie wiele nowatorskich rozwiązań i to one zrobiły z modeli RB6, RB7, RB8 i RB9 tak dominujące maszyny.

Zgliszcza dawnej chwały

Duet Mclaren-Honda stworzył jedne z najlepszych samochodów w historii Formuły 1. Doskonałym tego przykładem jest sezon 1988, kiedy Ayrton Senna i Alain Prost za kierownicą bolidu Mclaren MP4/4 wygrali w sumie 15 z 16 (93,8%) wyścigów, jakie wówczas rozegrano. Tylko w GP Włoch triumfował ktoś inny - był to Gerhard Berger prowadzący Ferrari. Od sezonu 2015 ekipa z Woking znów miała korzystać z japońskich silników, co w oczywisty sposób wiązało się z ogromnymi nadziejami jej kibiców.

Prawda niestety okazała się bolesna, a lata 2015-2017 to bodaj najgorszy okres w całej historii zespołu. Po wielu przykrych wydarzeniach Honda w bardzo złej atmosferze zakończyła współpracę z McLarenem. Tym samym nastąpiła wymiana między dostawcami silników – Renault rozstało się z Toro Rosso i wsparło McLarena, z kolei inżynierowie Hondy powędrowali w przeciwnym kierunku. W roku 2019 z kolei Renault opuściło także Red Bulla, który od teraz dysponował identycznymi jednostkami, jak jego juniorski zespół.

Współpraca lepsza od rywalizacji