Sztuka restartów w Formule 1

Skoro już omówiliśmy sobie współczesny przebieg restartu i odnieśliśmy się do przeszłości, warto zanurzyć się w nią nieco głębiej. Aż do drugiej połowy lat 70. XX w. nawet tradycyjne zatrzymane starty często wyglądały jak lotne. Wynikało to z faktu, że bardzo wcześnie podawany był sygnał do rozpoczęcia rywalizacji. Niejednokrotnie tak wcześnie, że liderzy ledwie zdążyli ustawić się na polach startowych, podczas gdy zawodnicy z końca stawki dopiero do nich dojeżdżali i byli jeszcze w ruchu – dla nich właśnie lotne starty były codziennością. Dzisiejszy system, w którym oczekuje się na wszystkich kierowców, sięga korzeniami sezonu 1978. Wtedy to przeprowadzono jego pierwsze testy, a od GP Włoch wdrożono jako standard. Niestety, jak to zwykle bywa, nowy pomysł wymagał poprawek, a jedną z nich było doprecyzowanie momentu zgaszenia czerwonych świateł. Przyzwyczajeni do starej metody sędziowie zrobili to w chwili, gdy ostatnie samochody dojechały do swoich pól startowych, ale zanim zdążyły się na nich w pełni zatrzymać. Skutki były równie łatwe do przewidzenia, jak i opłakane – niekontrolowane przebijanie maruderów w kierunku czołówki zakończyło się wypadkiem, który kosztował życie Ronniego Petersona.