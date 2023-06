Formuła 1 technicznie: Jak przystosować bolid do toru ulicznego?

Nawierzchnia

Najważniejszą cechą odróżniającą tory uliczne od obiektów permanentnych jest ich nawierzchnia. Podczas gdy „zwykłe” tory najczęściej mają nawierzchnię ze specjalnego asfaltu przeznaczonego do tego rodzaju budowli, obiekty uliczne korzystają z asfaltu uliczne. Innymi słowy, rzadko kiedy ma on te same, albo chociaż zbliżone właściwości do tego „wyścigowego”. Najczęściej jest on bardziej gładki, a więc generuje mniejszą przyczepność, ale też powoduje mniejsze zużycie opon. „Gładki” w tym przypadku oznacza, że asfalt jest mniej chropowaty. Jeśli natomiast chodzi o wyboje, na torach ulicznych można ich napotkać całkiem sporo. Najsłynniejszym jest chyba ten między 4. a 5. zakrętem na Circuit de Monaco, choć tak naprawdę cały obiekt w Księstwie, łącznie z prostą startową, jest usiany mniejszymi i większymi nierównościami. Jazda po wybojach może mieć wielorakie skutki, począwszy od bólu pleców u kierowcy i nadmiernych wibracjach auta, a kończąc na urwaniu koła.

Bolidy F1 omijają wybój w Monako © Getty Images / Red Bull Content Pool

Znane są także przypadki, kiedy na ostatnią chwilę łatano dziury w asfalcie, ponieważ krusząca się nawierzchnia czyniła go niemal nieprzejezdnym dla samochodów Formuły 1. Taka sytuacja miała miejsce np. w najlepszym chyba dla polskich fanów wyścigu, czyli GP Kanady 2008. Jeszcze przed startem niedzielnej rywalizacji organizatorzy usiłowali jakkolwiek naprawić problem, jednak okazał się on zbyt trudny do przezwyciężenia w tak krótkim czasie. Na fatalną nawierzchnię w niektórych zakrętach narzekał nawet triumfujący w tamtych zawodach Robert Kubica.

Dla kontrastu wspomnijmy też o GP Europy organizowanym w latach 2008-2012 na ulicznym obiekcie w Walencji. Choć nitka toru biegła m.in. przez most zwodzony, hiszpańscy drogowcy wykonali imponującą pracę, łącząc tymczasowo asfalt na obu jego przęsłach w taki sposób, że kierowcy praktycznie nie odczuwali zjazdu z jednego z nich i wjazdu na drugie. Osobną kwestią jest nagumowanie toru, czyli pokrycie jego nawierzchni drobnymi cząsteczkami gumy wgniecionymi w asfalt. O ile nie są one zbyt duże, ich obecność jest korzystna dla jadących po nich samochodów, ponieważ zwiększa przyczepność mechaniczną. Ich obecność na asfalcie łatwo zauważyć – zwykle linia wyścigowa jest zauważalnie ciemniejsza od reszty toru, ponieważ to właśnie tam jest najwięcej wgniecionych w nawierzchnię fragmentów gumy.

Ciemna linia na środku to wgnieciona w asfalt guma - tędy jadą bolidy © Red Bull Content Pool

Krawężniki

Tematem pośrednio związanym z nawierzchnią są krawężniki. Na obiektach ulicznych zwykle są wyższe od tych na torach permanentnych, przez co trudniej jest je ciąć. Jazda po nich wywołuje większe wibracje i zwiększa ryzyko uszkodzenia zawieszenia. W przypadku popełnienia błędu i zbyt mocnego najechania na tarkę kierowcy odczuwają także znacznie większy ból kręgosłupa. To właśnie z uwagi na uszkodzenia samochodów i zdrowie zawodników na torze w Singapurze znacznie przemodelowano słynną i początkowo bardzo trudną szykanę Sling. Obecnie krawężniki w miejscu dawnego koszmaru zawodników są niższe, a sam łuk, który przyjął formę pojedynczego zakrętu, nie jest już tak ostry jak dawniej. Można go też pokonać ze znacznie większą prędkością. Na trudną i męczącą jazdę po torach ulicznych narzekał m.in. Max Verstappen , twierdząc, że o ile dawne auta F1 jeszcze mogły sobie z nimi jako-tako poradzić, o tyle współczesne zupełnie nie są do tego stworzone.

Dzisiejsze bolidy są tu dobre do robienia zdjęć, a nie do ścigania. Max Verstappen o torach ulicznych

Modyfikacje samochodów

3 min Daniel Ricciardo o GP Singapuru Daniel Ricciardo o GP Singapuru

Aby bolid Formuły 1 mógł sprawnie jeździć po torze ulicznym, konieczne jest dokonanie szeregu modyfikacji w porównaniu do specyfikacji na permanetne obiekty. Co ciekawe, nie chodzi tu wyłącznie o tak oczywiste elementy jak pakiet aerodynamiczny, gdyż w kalendarzu mamy zarówno wolne, jak i bardzo szybkie obiekty tego typu. Wszystkie one wymagają jednak zmian w obrębie zawieszenia, układu sterowania, chłodzenia czy skrzyni biegów.

Ogólne zasady mówią więc, że bolid powinien być zawieszony wyżej niż na „normalnym” torze, a także mieć bardziej miękkie zawieszenie. Celem tych zmian jest uniknięcie podskakiwania oraz ewentualnych uszkodzeń wynikających z jazdy po wybojach i nierównościach, a także z nadmiernego cięcia zakrętów. Potrzebne są również bardziej miękkie opony, które dadzą lepszą przyczepność na słabo nagumowanym asfalcie, a jednocześnie będzie je łatwiej rozgrzać niż gumy wykonane z twardszych mieszanek. Ceną za wyższe zawieszenie jest mniejszy docisk, zatem należy poszukać go w innych obszarach auta, jednak nie zawsze opłaca się stosować większe skrzydła - przykładem jest obiekt w Baku, gdzie zbyt duże skrzydła powodują niepotrzebne straty prędkości na bardzo długiej prostej. Niekiedy w obrębie zawieszenia wprowadza się jeszcze dalej idące modyfikacje, takie jak np. przycinanie elementów zawieszenia i wypiłowywanie w nich miejsca na ciaśniejsze skręcanie. Niektóre zespoły w przeszłości otwarcie przyznawały się do takich praktyk, nie chcąc, aby ich auta utknęły w słynnym nawrocie w Monako.

Ricciardo na ulicach Baku © Charles Coates/Getty Images/Red Bull Content Pool

Częste zmiany tempa, przyśpieszanie i hamowanie bardziej obciążają silnik i skrzynię biegów niż płynna jazda. Z tego względu inżynierowie przy dobieraniu przełożeń w momencie ustawiania skrzyni biegów muszą brać pod uwagę ilość i rodzaj torów ulicznych, na których wyścigi teoretycznie powinien wytrzymać ten element auta. Dawniej ustawienia przełożeń zmieniano co wyścig, jednak obecnie zespoły dysponują jednym zestawem na cały sezon. Sprawia to, że dobre trafienie z ustawieniami jest jeszcze bardziej kluczowe niż dotychczas, ponieważ jest znacznie mniej miejsca na ewentualne korekty.

Większe obciążenie układu napędowego (ale też np. hamulców) w połączeniu z zazwyczaj mniejszą prędkością osiąganą podczas jazdy w porównaniu do toru permanentnego sprawia, że ekipy w wielu wyścigach decydują się na zastosowanie większych otworów chłodzących. Pogarsza to aerodynamikę samochodu, ale w F1 lepiej dojechać do mety wolniejszym tempem niż nie dojechać wcale z powodu przegrzania samochodu.

Red Bull ma w swoich szeregach dwóch świetnych kierowców – specjalistę od torów ulicznych Sergio Pereza oraz absolutnego wirtuoza kierownicy Maxa Verstappena. Liczymy, że obaj jeszcze nie raz będą triumfować na tego rodzaju obiektach na całym świecie.

