GP Bahrajnu F1: Wszystko, co warto wiedzieć o Bahrain International Circuit

Historia toru w Bahrajnie

Władze Bahrajnu porozumiały się z Formułą 1 w roku 2002, kiedy ostatecznie uzgodniono wszystkie warunki współpracy. Za projekt toru odpowiedzialny był Hermann Tilke, który stworzył pod Manamą obiekt dający się skonfigurować na różne sposoby. Pierwszy wyścig odbył się tam w 2004 roku na pętli liczącej 5,4 kilometra. Jedynie w sezonie 2010 skorzystano z wydłużonej wersji "Endurance", w której okrążenie miało 6,3 kilometra długości. Warto dodać, że od początku swojego istnienia GP Bahrajnu rozgrywane jest na początku sezonu. Wynika to z umowy między tym krajem a leżącym niedaleko Abu Zabi, na mocy której wyścigi w tych państwach nie mogą odbywać się w zbliżonych terminach, aby nie podbierać sobie kibiców. Wyjątkiem był oczywiście rok 2020, kiedy z uwagi na sytuację na świecie władze F1 zmuszone były do umieszczenia obu rund w kalendarzu obok siebie.

Pierwsze punkty w Bahrajnie zdobył dla Red Bulla David Coulthard w 2005 r. © Red Bull Content Pool

W tymże roku użyto także zewnętrznej konfiguracji zwanej "Oval" lub "Outer", na której rozegrano GP Sakhiru. Miała ona długość 3,5 kilometra, a pokonanie jednej pętli trwało niecałą minutę. Warto także podkreślić, że popularnie (choć błędnie) obiekt ten nazywany jest Sakhir, gdy tymczasem jego pełna nazwa to Bahrain International Circuit, a Sakhir to pustynia, na której się on znajduje. Dodatkowo Bahrajn ma prawo zawetować kandydatury innych okolicznych państw, które w przyszłości mogłyby starać się o organizację wyścigów F1.

Co czeka kierowców w Bahrajnie?

Omawiany tor wymaga samochodu z mocnym silnikiem i stawiającego jak najmniejszy opór aerodynamiczny. Długie proste i stosunkowo szybkie łuki sprawiają, że jeździ się po nim płynnie, z kolei kilka ciasnych zakrętów i mocnych dohamowań stwarza dobre okazje do wyprzedzania. Nawierzchnia jest stosunkowo równa i gładka. Obciąża opony w średnim stopniu, toteż kierowcy mogą się tu pokusić o szybszą jazdę lub użycie bardziej miękkich mieszanek. Do przeciwności, z którymi muszą mierzyć się zawodnicy, należą wiatry nanoszące na asfalt duże ilości piasku mimo starań organizatorów i polewania okolicy specjalnym klejem.

Wiatr przynosi w Bahrajnie na tor F1 duże ilości piasku © Red Bull Content Pool

Mogą one także wywoływać niestabilność bolidów. Do roku 2013 włącznie problemem były także bardzo wysokie temperatury. Od sezonu 2014 jednak zawody przeniesiono na chłodniejsze godziny wieczorne, co przy okazji uczyniło je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Czyż bolidy nie wyglądają pięknie o zmroku? Rekord okrążenia na standardowej pętli dzierży Pedro de la Rosa. Hiszpan w sezonie 2005 ustanowił za kierownicą McLarena MP4-20 czas 1:31,447. Wyniku tego nie pobiły nawet ubiegłoroczne samochody. Na zawodników działają tu przeciążenia rzędu 6g. Dla porównania: piloci wychodzących z nurkowania Ju-87 tracili wzrok przy około 5g.

Najbardziej pamiętne GP Bahrajnu

Już podczas drugiej edycji zawodów, w roku 2005 padł rekord, który nie został pobity aż do dziś. Temperatura powietrza osiągnęła wtedy 42,5 °C – więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

W 2006 roku Kimi Raikkonen popisał się w Bahrajnie wyśmienitą jazdą. Po problemach w kwalifikacjach startował z ostatniej 22 pozycji, a do mety dotarł jako trzeci, awansując aż o 19 miejsc. Dodatkowo Fernando Alonso i Michael Schumacher stoczyli zacięty bój o pierwsze miejsce, z którego ostatecznie zwycięsko wyszedł Hiszpan. Debiutujący wówczas Nico Rosberg zaraz po starcie stracił przednie skrzydło, po czym przez cały wyścig jechał tempem kwalifikacyjnym, by ostatecznie zameldować się na punktowanej siódmej pozycji.

Polscy kibice z pewnością pamiętają także wyścig z sezonu 2008. Choć niedzielnej rywalizacji nie wspomina się dziś z wypiekami na twarzy, był to jedyny w historii wyścig Formuły 1, do którego Polak startował z pole position. Jak to określali anglojęzyczni obserwatorzy - "Pole on pole". Dokonał tego oczywiście Robert Kubica, który ukończył tamte zawody na trzecim miejscu.

Wyścig z roku 2011 został z kolei zapamiętany dlatego, że… się nie odbył. Z uwagi na sytuację polityczną w regionie władze F1 najpierw usiłowały przenieść zawody na późniejszy termin, by wkrótce całkowicie z nich zrezygnować. Do 2020 roku był to ostatni odwołany wyścig F1.

GP Bahrajnu 2014 to bez wątpienia jeden z najciekawszych wyścigów ostatnich lat. Mercedes zdominował tamten weekend, a Lewis Hamilton i Nico Rosberg zaciekle walczyli o zwycięstwo – ostatecznie triumfował Brytyjczyk. Był to także początek psychologicznej wojny, która z czasem osiągnęła ogromne rozmiary, a zakończyło ją dopiero odejście Niemca z Formuły 1 kilka dni po zdobyciu mistrzowskiego tytułu w 2016 r.

W roku 2018 emocjonowaliśmy się walką Valtteriego Bottasa z Sebastianem Vettelem. Fin nie zdołał jednak odebrać zwycięstwa Niemcowi, a swojego kolegę z zespołu przyćmił Lewis Hamilton, który po starcie z 9 pola dojechał na trzecim miejscu. Co ciekawe, jako czwarty na mecie zameldował się Pierre Gasly, dla którego wówczas był to najlepszy wynik w karierze. Francuz zaimponował kierownictwu Red Bulla na tyle, że gdy później Daniel Ricciardo przeszedł do Renault, kandydat na jego miejsce mógł być tylko jeden.

GP Bahrajnu 2019 zapadło w pamięć zwłaszcza kibiców Ferrari. Charles Leclerc pewnie prowadził, gdy na jedenaście okrążeń przed metą na drodze do pierwszego w karierze zwycięstwa stanęła mu awaria bolidu. Bezradny Monakijczyk mógł tylko patrzeć, jak mijają go kierowcy Mercedesa. W samej końcówce wyścigu na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, dzięki któremu Leclerc nie spadł jeszcze niżej i ostatecznie ukończył zawody na 3 miejscu.

Dwa najbardziej widowiskowe wyścigi na Bahrain International Circuit miały miejsce w roku 2020 – jeden jako GP Bahrajnu, drugi zaś jako GP Sakhiru. Podczas pierwszego z nich doszło do makabrycznego wypadku, w którym poparzony został Romain Grosjean. Gdyby nie Halo, zakończyłby się on jednak o wiele gorzej, ponieważ to właśnie ten pałąk uratował Francuzowi życie, gdy kokpit jego samochodu wsuwał się między dwie części bariery.

GP Sakhiru z kolei naznaczone było kłopotami w Mercedesie. Lewis Hamilton nie mógł wystartować z powodu zakażenia koronawirusem. W trybie awaryjnym z Williamsa ściągnięto George’a Russella, który miał szansę nawet na zwycięstwo. Stracił ją po postojach, kiedy niemiecka ekipa założyła mu opony przeznaczone dla Valtteriego Bottasa. Na kolejnym kółku Brytyjczyk musiał zjechać po odpowiednie gumy, tymczasem Fin opuścił mechaników na tych samych oponach, na których do nich przyjechał. Na domiar złego w końcówce Russell złapał kapcia, definitywnie grzebiąc szanse na jakikolwiek dobry wynik. Ku zdumieniu wszystkich wyścig wygrał Sergio Perez, który przez chwilę był nawet ostatni.

Jak w Bahrajnie radził sobie Red Bull?

Bahrain International Circuit raczej nie należy do ulubionych torów Red Bulla, gdyż jego siłą od zawsze jest aerodynamika, podczas gdy obiekt ten premiuje mocne silniki. „Czerwonym Bykom” udało się tu wygrać w latach 2012 i 2013 i zdobyć drugie miejsce w 2009 roku oraz drugie i trzecie w roku ubiegłym.

Alex Albon i Max Verstappen z trofeami © Red Bull Content Pool

Pozostałe występy kończyły się zazwyczaj zdobyciem ledwie kilku oczek, finiszem poza punktami lub wręcz wycofaniem z wyścigu. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już w najbliższą niedzielę.

