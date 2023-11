Czy zwykły człowiek wytrzyma jazdę bolidem F1?

Ciasna, gorąca klatka

Kokpit samochodu Formuły 1 to fascynujące miejsce. Zasiadając w idealnie dopasowanym fotelu, kierowca czuje się jak w klatce – w każdą stronę ma tylko kilka centymetrów wolnego miejsca, pasy mocno przyciskają go do siedziska, a obręcz halo oraz wystające elementy aerodynamiczne skutecznie ograniczają mu widok do przodu i na boki, nie mówiąc już o patrzeniu w górę. Do tyłu może spoglądać tylko poprzez lusterka tak małe, że nawet niebywale spostrzegawczy kierowcy F1 domagali się powiększenia ich rozmiaru. Podczas jazdy kokpit rozgrzewa się do nawet 50 stopni Celsujsza, przez co znajdująca się w środku osoba czuje się jak w saunie. Jest to wynik bardzo wysokiej temperatury generowanej przez silnik połączonej z prawie zerową wentylacją. W takiej sytuacji samo siedzenie w bolidzie F1 może być problematyczne, a dla niektórych wręcz niemożliwe.

Samochody królowej sportów motorowych dostosowywane są do kierowców, którzy zwykle cechują się niską masą ciała i niewielkim wzrostem, dlatego nie każdy będzie w stanie się do nich zmieścić – nawet gdy mowa o profesjonalnych sportowcach czy wręcz kierowcach F1. Doskonałym przykładem jest Nigel Mansell, który pod koniec swojej kariery dosłownie był za duży do swojego auta. Załóżmy jednak, że zwykły człowiek zdołał wejść do kokpitu, a mechanicy przygotowali auto do jazdy. Teraz zaczynają się prawdziwe schody.

6 min Tom Cruise za kierownicą pokazowego bolidu Red Bull Racing

Fascynujące, ale niebezpieczne

Jazda samochodem Formuły 1 to ciągłe przyśpieszanie i hamowanie, a także pokonywanie zakrętów z większą prędkością niż drogowy samochód pokonuje proste odcinki. Dla wytrenowanych kierowców jest to „po prostu” męczące, jednak dla amatorów zwykle jest nie do wytrzymania przez więcej niż kilka minut. Ogromne przeciążenia, sięgające 5, a w skrajnych wypadkach nawet 9 g, szybko uniemożliwiłyby mu precyzyjną jazdę, a po dłuższym oddziaływaniu pozbawiłyby go przytomności. Szybkie zmiany kierunku oraz prędkości obciążają przede wszystkim szyję, która musi utrzymać w pionie głowę wraz z kaskiem i systemem HANS. Bez ruchu daje to ciężar ok. 6-7 kg, jednak przy przeciążeniu rzędu 5 g jest to już 30-35 kg, a więc bardzo dużo. Przy takim obciążeniu mięśnie szyi bardzo szybko się zmęczą, dlatego trening fizyczny i przygotowanie od najmłodszych lat są niezmiernie ważne. Trafnie podsumował to David Coulthard, dawniej wyścigowy, a obecnie pokazowy kierowca Red Bulla.

Gdy prowadzisz bolid, wszystko, co może się ruszać w twoim ciele, porusza się. Dlatego właśnie niektórym dokuczają mdłości np. w samochodach i samolotach. Zwykły człowiek nie wytrzymałby 10 okrążeń w tempie wyścigowym, i to optymistycznie patrząc. David Coulthard

David Coulthard to najlepszy nauczyciel © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Jak wyjaśniał Szkot, do prowadzenia bolidu Formuły 1 konieczne jest posiadanie bardzo silnej szyi i obok umiejętności jazdy, to właśnie parametry fizyczne organizmu są tym, co młodzi kierowcy szczególnie rozwijają podczas swojej drogi przez serie juniorskie. Podkreślał również, że wspomniane 10 okrążeń i tak jest bardzo optymistyczną wersją. Wielu z nas już po znacznie krótszym dystansie pokonanym z maksymalnym wykorzystaniem możliwości auta marzyłoby o zakończeniu jazdy – o ile w międzyczasie nie straciłoby przytomności.

Podobnego zdania wiele lat wcześniej był znacznie mniej utytułowany od Coultharda Andrea de Cesaris. Posiadacz rekordu największej liczby przejechanych wyścigów bez zwycięstwa (208) ujął to nawet dosadniej niż Szkot.

Jeśli posadzisz debiutanta bez przygotowanie do bolidu F1, to się zabije. Andrea de Cesars

Włoch doskonale wiedział, jak łatwo jest stracić panowanie nad samochodem F1. W czasie swojej kariery był przezywany Andrea de Crasheris od angielskiego crash, czyli wypadek. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że nawet kierowcy mocno odstający od czołówki Formuły 1, dysponują siłą i umiejętnościami na poziomie praktycznie niedostępnym dla zwykłego człowieka.

Zespół pilnuje młodzika

Dawniej wcale nie było łatwiej. Obecnie młodzi kierowcy uczestniczący w treningach czy testach Formuły 1 mają pewne przygotowanie, bez którego ich udział w oficjalnej sesji byłby nie do pomyślenia. Nawet współcześnie zdarza się jednak, że możliwość jazdy bolidem F1 dostaje ktoś, kto powinien był wcześniej potrenować nieco więcej. Na przeciwległym biegunie są natomiast zawodnicy, którzy dysponując bardzo niewielkim doświadczeniem, już od pierwszego kontaktu z samochodem tego typu czują się w nim jak ryba w wodzie. Do tego grona należą m.in. Max Verstappen i Kimi Raikkonen.

Jeśli marzy się o karierze w F1, trzeba zacząć w naprawdę wcześnie... © Red Bull Content Pool

W przeszłości wielokrotnie za kierownicą aut królowej sportów motorowych zasiadali kierowcy, którzy jazda nimi sprawiała duże problemu. Jednym z nich jest Csaba Kesjár – pierwszy Węgier, który kiedykolwiek poprowadził bolid F1. Zrobił to w 1987 r. i choć dysponował maszyną z końca stawki, i tak jej możliwości okazały się dla niego zbyt dużym wyzwaniem. Już na pierwszym hamowaniu omal nie wypadł z toru z powodu niedogrzanych hamulców. Ekipa poprosiła go o wolną i rozważną jazdę, najlepiej maksymalnie na 3 biegu, aby zanadto się nie rozpędził. Po 3 okrążeniach Kesjár wrócił do garażu. Należy podkreślić, że przypadek Węgra nie jest ani jedyny, ani najdziwniejszy w historii F1. Nawet najwolniejsze z konstrukcji wykorzystywanych na szczycie motorsportu stawiają przed kierowcami unikalne wymagania i mało kto jest w stanie im sprostać. Mimo wszystko nawet wolna przejażdżka bolidem F1 po prostym odcinku to coś, co dla wielu kibiców będzie spełnieniem marzeń i pamiątką na całe życie. Gdyby kiedyś pojawiła się taka okazja, warto z niej skorzystać.

***

Autor tekstu prowadzi vloga „Ze świata F1” na YouTube.