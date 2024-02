Formuła 3 – czym jest i jakie stawia wyzwania?

Juniorskie serie wiodą kierowców od wyścigów gokartów aż po najszybsze bolidy na świecie. Już od najmłodszych lat przyszli mistrzowie kierownicy prowadzą pojazdy znacznie mocniejsze niż ich ogólnodostępne odpowiedniki. Profesjonalne gokarty są bowiem o wiele szybsze i trudniejsze w prowadzeniu od tych, które znamy z parkingów pod galeriami handlowymi. Kolejnym krokiem na drodze do F1 jest przesiadka do jednomiejscowych bolidów, zwykle Formuły 4. Zawody na tym poziomie organizowane są w kilku państwach, a za najmocniejszą kategorię uznawana jest włoska F4 – dokładnie ta, w której mistrzem został w ubiegłym roku Kacper Sztuka. Półkę wyżej znajduje się FRECA, natomiast jeszcze wyżej jest Formuła 3. Stamtąd jeszcze „tylko” Formuła 2, a później czeka już królowa sportów motorowych. Trzeba jednak pamiętać, że pod owym „tylko” kryją się lata ciężkiej pracy, ogromnych wymagań finansowych oraz walki z rywalami i przeciwnościami losu. Aby bezpośrednio z F3 wejść do F1 i odnosić tam sukcesy, należy mieć niebywały talent –

W przeciwieństwie do Formuły 1, F3 to monomarka. Oznacza to, że dla każdego zespołu bolidy dostarcza ten sam wykonawca i są one tak samo wyposażone. W nadchodzącej kampanii wykorzystywany będzie model Dallara F3 2019 z 3,4-litrowym silnikiem V6 bez doładowania. Auta te ważą 673 kg, wliczając kierowcę i dysponują 380 KM mocy generowanej przez silnik kręcący się do 8000 obrotów na minutę.