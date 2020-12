Forum Deskorolkowe, czyli jak zrzeszyć do wzajemnej pomocy 28 tys. skejtów

Drukowane magazyny przenoszą się do internetu i to tam teraz odbywa się główna komunikacja między skejtami z całego świata. Jednak wcale nie trzeba być właścicielem dużej deskorolkowej gazety , aby zrzeszyć skejtów w jednym miejscu. Mateusz Rożnicki i Konrad Kopciński stworzyli 6 lat temu grupę na Facebooku, w której można było zadać pytanie dotyczące deski lub pochwalić się nowym trikiem . Formuła tak spodobała się deskorolkowcom z Polski, że po kilku latach jest ich tam już ponad 28 tysięcy. Postanowiliśmy zadać założycielom kilka pytań:

Z czego wziął się pomysł na stworzenie grupy?

[Mateusz] Stworzenie grupy to był impuls, kilka kliknięć na Facebooku i... jest grupa. 6 lat temu nikt nie myślał, że to tak urośnie. Na początku promowaliśmy się na innych grupach dotyczących sprzedaży części deskorolkowych, głównie pod postami dotyczącymi porad. Potem okazało się, że potrzeba wymiany informacji jest tak ogromna, że urosło to do takiego stopnia jak teraz, a ludzie sami wyszukiwali grupę i chcieli do niej dołączyć.

Na przestrzeni lat całość rozwinęła się na dużą skalę. W tym momencie grupa liczy ponad 28 tysięcy osób, a na YouTube subskrybuje Was 31,5 tysiąca osób. To bardzo duże wyniki, a te liczby na pewno wymagają od Was większego zaangażowania. Ile czasu w skali tygodnia lub miesiąca poświęcanie na Forum Deskorolkowe?

[Mateusz]Trzeba to rozdzielić na różne social media. O ile moderacja grupy na Facebooku może odbywać się z „doskoku” i wystarczy do tego jedna osoba, tak realizowanie projektów na kanał YouTube jest czasochłonne i potrzeba do tego zaangażowania naszej dwójki. Moderacja grupy na Facebooku to około godzina dziennie, a prowadzenie Instagrama kolejna godzina dziennie. Natomiast realizacja nagrań na kanał to dużo bardziej złożony temat i zajmuje średnio 15 godzin tygodniowo. Do tego należy doliczyć czas poświęcony na rozwój własny i wychodzi około 140 godzin miesięcznie. Po sprawnym podzieleniu się obowiązkami wychodzi, że każdy z nas poświęca co najmniej 80 godzin miesięcznie na Forum Deskorolkowe.

Jakie akcje z całej historii grupy i kanału najlepiej wspominacie i z czego jesteście najbardziej dumni?

[Mateusz] Kiedyś na grupie była poważna rywalizacja między dwoma odmiennymi stylami jazdy oraz jej reprezentantami. Grupa intensywnie przeżywała ich kilkumiesięczną batalię, która zakończyła się na Baltic Games i oficjalnym Game Of SKATE, którego transmisja odbywała się na grupie. Prowadzenie kanału jest dla nas jedną wielką frajdą, daje nam to możliwość organizacji zawodów, konkursów, czy też wspieranie młodych talentów. Czujemy się dumni, gdy słyszymy od wielu osób, że wykonujemy kawał dobrej roboty.

Organizacja zawodów i wspieranie młodych talentów brzmią naprawdę fajnie. Macie więcej planów w tych kwestiach na nowy rok?

[Konrad] Wiesz, w dzisiejszych czasach ciężko tutaj coś planować - sytuacja jak wiadomo jest bardzo niestabilna. Nasze plany na początek roku zostały już niestety odwołane ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Odnośnie organizacji zawodów na ten rok nie chcemy nic zdradzać. Gdy sytuacja się wyklaruje, wtedy na pewno będziemy się ogłaszać z naszymi planami. Jeżeli chodzi o kwestię wspierania talentów, na pewno chcemy kontynuować nasze wsparcie medialne, aby dać im szansę na zauważenie przez polskie marki.

Jeśli czytająca ten wywiad osoba nie jest jeszcze zapisana do Waszej grupy to jak moglibyście ją do tego zachęcić?

[Konrad] Myślę, że największą zachętą jest sam fakt dołączenia do tak dużej deskorolkowej społeczności. Grupa jest tworzona w większości przez jej członków, każdy zawsze się stara pomóc, a dzięki zrzeszeniu tylu ludzi rozrzuconych po całej Polsce i świecie można znaleźć kompanów do wspólnej jazdy oraz będąc na grupie po prostu być na bieżąco z tym, co się dzieje w polskim świecie deskorolki. My również staramy się zapewnić jakieś profity dla naszych grupowiczów poprzez organizację konkursów tylko na grupie oraz organizując kody rabatowe.

Macie konkretne plany na przyszłość czy stawiacie na freestyle? Jak w najfajniejszej dla Was formie będzie wyglądać Forum Deskorolkowe za kilka lat?

[Konrad] Jakieś plany tam mamy, jednak po części uważamy, że freestyle jest w tym wszystkim bardzo ważny na zachowaniu pewnej autentyczności. Myślę, że chcemy, aby Forum Deskorolkowe funkcjonowało tak jak na dzień dzisiejszy, tylko w ulepszanej w czasie formie.

Zobacz jak Sandro Dias jeździ na szczycie mostu w Sao Paulo