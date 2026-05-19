Forza Horizon 6 - ekscytujący open world w sercu Japonii

Potężne basy wstrząsają terenem festiwalu, silniki budzą się do życia, a neony zalewają horyzont. To może oznaczać tylko jedno - przed nami nowa Forza Horizon 6.

Samochody rajdowe pędzą z zawrotną prędkością po stromych górskich drogach i pokonują ciasne zakręty. Supersamochody pędzą autostradą z prędkością ponad 400 km/h, a terenowe ciężarówki walczą o zwycięstwo na polach pełnych kwiatów. Forza powraca ze swoją charakterystyczną formułą otwartego świata w scenerii, o której fani marzyli od lat. Tak, w odsłonie sygnowanej numerem 6, w końcu przenosimy się do Japonii.

01 Forza Horizon 6 - król różnorodności

Wieloletni fani serii Forza Horizon doskonale wiedzą, co sprawia, że wyścigi w otwartym świecie od Playground Games są tak wciągające – to przede wszystkim ogromna różnorodność dostępnych aktywności. W jednej chwili walczysz o jak najlepszy czas okrążenia w szybkich wyścigach ulicznych, a chwilę później pędzisz po błotnistych trasach terenowych lub pokonujesz spektakularne odcinki cross-country inspirowane takimi wydarzeniami jak Rajd Dakar.

Zdobywaj bransoletki, aby odblokować bardziej prestiżowe wyścigi © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 nie traci nic z tej sprawdzonej formuły, a jedynie przenosi ją do jednego z najbardziej pożądanych miejsc, jakie można sobie wyobrazić – Japonii. Wizja kraju stworzona przez deweloperów zawiera niemal wszystko, czego można oczekiwać od wirtualnej podróży samochodem: rozległą wersję Tokio, górę Fuji, spokojne świątynie, lasy bambusowe i wiele innych atrakcji.

W gruncie rzeczy, rozgrywka pozostaje przyjemnie znajoma. Główne cele i systemy postępów nie uległy radykalnym zmianom, co oznacza, że dotychczasowi fani od razu poczują się jak w domu. Mimo to w grze Forza Horizon 6 pojawiło się też mnóstwo nowych, ekscytujących pomysłów.

Kokpity są pełne detali © Xbox Game Studios

W tej odsłonie praktycznie nie ma rzeczy, których nie można by doświadczyć. Spektakularny wyścig z dwoma samolotami akrobacyjnymi? Jest. Pojedynek przy akompaniamencie ścieżki dźwiękowej z filmu „One Piece” przeciwko… cóż, wolelibyśmy tego nie zdradzać. Powiedzmy tylko, że fani anime będą zachwyceni. A może impreza, podczas której ścigasz się w górę i w dół stromego stoku narciarskiego? Wszystko jest!

Niezwykła jest ogromna kreatywność, jaką widać w poszczególnych wydarzeniach w grze. Każde z około 100 festiwalowych wydarzeń w kampanii dla jednego gracza jest wyjątkowe i zapewnia świetną zabawę. A to jeszcze nie uwzględniając trybów wieloosobowych i samego ogromnego otwartego świata.

02 Odkrywanie Japonii w grze Forza Horizon 6

Różnorodność w grze Forza Horizon 6 jest naprawdę niesamowita. I nie ogranicza się ona jedynie do gameplay'u, ale także krajobrazów i walorów wizualnych. Mapa świata podzielona jest na 10 regionów, z których każdy ma własną atmosferę i charakter, co pozwala grze wyróżnić się na tle meksykańskiej scenerii z Forza Horizon 5 oraz świata inspirowanego Wielką Brytanią z Forzy Horizon 4.

Zróżnicowane krajobrazy sprawiają, że jest to idealna sceneria dla gry © Xbox Game Studios

W jednej chwili możesz podziwiać spowitą mgłą dolinę w zachodniej części Shimanoyamy. W następnej chwili będziesz jechać przez tętniące życiem pola kwiatowe w środkowej części Minamino lub odkrywać starożytne świątynie we wschodniej dzielnicy Ito. Krótko mówiąc, Forza Horizon 6 oferuje najbardziej zróżnicowaną i imponującą wizualnie mapę w historii serii. Odkrywanie ponad 700 dróg – oraz dzikiej przyrody między nimi – dostarcza nieustannych wrażeń.

Gracze poszukujący bardziej ustrukturyzowanej rozgrywki mogą zagłębić się w nowe misje fabularne z serii „Day Tour”. Te opatrzone komentarzem podróże prowadzą gracza po całej mapie, oferując jednocześnie wgląd w japońską kulturę i tradycje. To sprytny dodatek, który nadaje grze więcej charakteru i uroku.

Forza Horizon 6 podbija Kraj Kwitnącej Wiśni © Xbox Game Studios

Sama Japonia prezentuje się tu spektakularnie w zasadzie przez cały czas. Zmiany pór roku całkowicie odmieniają otoczenie, dzięki czemu krajobrazy pozostają zawsze świeże. Wersja demo pokazała nam piękno wiosennych krajobrazów pełnych kwitnących wiśni. Teraz natomiast możemy też cieszyć oczy bujną scenerią lata i różnorodnością, jaką zapewnia nam jesień i zima.

03 Arcade w najlepszym wydaniu

Forza Horizon 6 pozostaje mocno osadzona w gatunku wyścigów zręcznościowych, ale pod powierzchnią przystępnego modelu sterowania kryje się też dające satysfakcję wyzwanie. Nawet na standardowym poziomie trudności przeciwnicy sterowani przez sztuczną inteligencję od samego początku stanowią poważną konkurencję. Gracze, którzy zdecydują się na jeden ze środkowych poziomów spośród dziewięciu dostępnych, powinni znaleźć przyjemną równowagę między wyzwaniem a przystępnością.

Rajdy, wyścigi drogowe, drift - Forza Horizon 6 ma wiele do zaoferowania © Xbox Game Studios

Również ukształtowanie terenu ma ogromny wpływ na wrażenia z jazdy każdym pojazdem. Błoto, piasek, woda i asfalt w różny sposób wpływają na przyczepność, dzięki czemu różnica nawierzchni podczas poszczególnych wyścigów jest bardzo dobrze odczuwalna. Nowe trasy touge – wąskie, kręte japońskie górskie drogi – dostarczają szczególnej przyjemności i z pewnością przypadną do gustu miłośnikom wyścigów driftowych.

Znacznej poprawie uległa również sztuczna inteligencja. Słynny efekt "gumowej taśmy”, polegający na tym, że przeciwnicy w nierealistyczny sposób doganiają gracza, został znacznie złagodzony. Dzięki temu wyścigi solo wydają się znacznie bardziej naturalne i konkurencyjne.

Miłośnicy wyścigów drag racing również znajdą tu coś dla siebie. Imprezy drag racingowe oferują realistyczne systemy kontroli startu, a tory Time Attack stanowią kolejne wyzwanie dla wielu graczy w otwartym świecie. Gracze nastawieni na rywalizację z pewnością skłonią się ku trybowi Spec Racing, w którym wszyscy jeżdżą identycznymi pojazdami, a o sukcesie decydują wyłącznie umiejętności. Wszystkie te tryby razem tworzą dopracowany i wszechstronny pakiet wyścigowy.

04 Ogromny otwarty świat pełen atrakcji

Nawet gdy nie bierzesz udziału w wyścigach, w wirtualnej Japonii nie zabraknie Ci atrakcji. Na mapie rozsiane są punkty pomiaru prędkości, strefy driftu, różnorakie wyzwania i wyścigi na czas, dzięki czemu każda chwila spędzona na odkrywaniu tego świata przynosi satysfakcję.

Gracze będą mogli również odkrywać pojazdy z rynku wtórnego ukryte w różnych zakątkach świata. Te w pełni spersonalizowane samochody można kupić bezpośrednio przy drodze, często po cenach niższych niż w głównym salonie samochodowym.

Forza Horizon 6 to ogromne bogactwo lokalizacji © Xbox Game Studios

Powracają też przedmioty kolekcjonerskie. Na mapie ukryto ponad 200 regionalnych maskotek, w tym nawiązania do japońskich potraw, takich jak edamame, onigiri, dango i ryż z curry. Każda z nich nagradza graczy kredytami, co oznacza, że wytrwali odkrywcy mogą zarobić pokaźną sumę pieniędzy bez udziału w żadnym wyścigu. Czeka też 200 tablic XP, które można rozbić.

Powracają też znane z poprzednich części elementy, takie jak fotoradary, strefy driftu i strefy prędkości, ale największą nowością są wyścigi Horizon Rush. Te spektakularne wyścigi w stylu pokazowym rozgrywają się w malowniczych lokalizacjach i zapewniają jedne z najbardziej zapadających w pamięć momentów w grze. Jeden z wyścigów toczy się na terenie futurystycznego portu kosmicznego, a inny, dzięki intensywnej rozgrywce skupionej na driftowaniu, nawiązuje do klasyków Codemasters, takich jak DiRT 2 i DiRT 3.

05 Samochody, personalizacja i swoboda twórcza

Forza Horizon 6 debiutuje z ponad 550 pojazdami, oferując jedną z największych flot samochodów w tym gatunku. Na okładce widnieje Toyota GR GT Prototype z 2025 roku – dopuszczony do ruchu drogowego samochód wyczynowy, który doskonale oddaje ducha współczesnej japońskiej kultury motoryzacyjnej.

We flocie gry sporo miejsca zajmują oczywiście japońskie legendy. Obok ogromnego wyboru europejskich hipersamochodów i amerykańskich muscle carów nie zabrakło takich modeli jak Nissan GT-R, Mazda MX-5, Subaru WRX i Toyota Supra. Pojawiają się również pojazdy znane z poprzednich gier z serii Forza Horizon, w tym Mercedes-AMG One z Forza Horizon 5. Jak zawsze nie zabrakło też mnóstwa dziwacznych i zabawnych pojazdów specjalnych.

Flota dostępnych pojazdów jest ogromna © Xbox Game Studios

System dźwiękowy został gruntownie przebudowany. Nowy system modelowania akustycznego nadaje każdemu pojazdowi bogatszy i bardziej autentyczny dźwięk silnika, dzięki czemu samochody brzmią bardziej przekonująco niż kiedykolwiek wcześniej. W połączeniu z energiczną ścieżką dźwiękową gry daje to wyjątkowe wrażenia dźwiękowe.

Rozszerzono również możliwości personalizacji samochodów. Gracze mogą montować nowe zestawy karoserii, eksperymentować z ulepszonymi komponentami Forza Aero, a nawet – po raz pierwszy – nakładać efekty na szyby. Chociaż niektórzy entuzjaści mogą nadal oczekiwać bardziej zaawansowanych opcji, takich jak podświetlenie podwozia, poziom personalizacji jest większy niż kiedykolwiek.

Po raz pierwszy w historii serii gracze mogą również nabywać domy w różnych zakątkach Japonii. Na mapie świata dostępnych jest osiem nieruchomości, z których każda posiada w pełni konfigurowalny garaż. Wybór dekoracji – od neonowych palm po gigantyczne plastikowe dinozaury – zapewnia graczom pełną swobodę w personalizowaniu swoich przestrzeni.

Najważniejszą nowością jest jednak „The Estate” – w pełni edytowalna górska dolina, w której gracze mogą tworzyć własne drogi, skocznie, pętle i budynki. Tradycyjna architektura japońska może tu współistnieć z nowoczesnymi konstrukcjami, a dzieła społeczności można udostępniać w sieci.

06 Werdykt – Forza Horizon nigdy nie była lepsza

Nocne wyścigi uliczne to konieczność © Xbox Game Studios

Moglibyśmy z łatwością spędzić całe godziny, opowiadając o naszych wrażeniach z gry w Forza Horizon 6. Niezależnie od tego, czy chodziło o poszukiwanie tablicy XP ukrytej obok wyciągu narciarskiego, skok ze znaku ostrzegawczego w pobliżu bazy rakietowej, czy pędzenie autostradą z prędkością 420 km/h w Hennessey Venom GT – gra nieustannie dostarcza niezapomnianych wrażeń.

Forza Horizon 6 oferuje fanom dokładnie to, czego oczekują – a nawet więcej. Japonia stanowi idealną scenerię dla tej serii, łącząc zapierające dech w piersiach krajobrazy z różnorodnymi trasami i starannie dopracowaną atmosferą. Nowe funkcje oraz rozbudowane opcje personalizacji znacząco wzbogacają formułę, która już wcześniej była niezwykle udana.

Każdy, kto polubił poprzednie części serii, bez wątpienia poczuje się tu jak ryba w wodzie. Ci, którzy liczyli na zupełnie nowe wrażenia, mogą się jednak nieco rozczarować. Ale to nigdy nie było głównym celem Forzy. Ta seria skupia się na radości z jazdy – i nigdy nie robiła tego lepiej!