Forza Horizon 6: Wszystko, co musisz wiedzieć

Microsoft oficjalnie ogłosił już nową odsłonę serii Forza Horizon, sygnowaną numerem 6. Ta gra wyścigowa z otwartym światem na komputery PC i konsole Xbox będzie kontynuacją popularnej serii, a my postaraliśmy się zebrać wszystkie dostępne na jej temat informacje.

01 Kiedy premiera Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 ukaże się w 2026 roku, jednak Microsoft nie podał jeszcze dokładnej daty. Podobnie jak w przypadku poprzednich tytułów z serii, można spodziewać się jednak premiery w drugiej połowie roku, prawdopodobnie w październiku lub listopadzie.

Szczegóły dotyczące platform również nie są jeszcze dokładnie znane, ale premiera na konsole Xbox Series X/S jest tak samo pewna jak premiera na komputery PC. Forza Horizon 6, podobnie jak jej poprzednia wersja, zostanie również najprawdopodobniej wydana na PlayStation 5. Fani konsol od Sony będą jednak musieli poczekać na Forza Horizon 6 dłużej – prawdopodobnie przynajmniej do 2027 roku.

02 Kto tworzy grę Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 zostanie ponownie opracowana przez brytyjski zespół Playground Games, wspierany przez Turn 10 Studios – twórców Forza Motorsport.

03 Gdzie rozgrywa się akcja gry Forza Horizon 6?

I tu pojawia się jedna z kluczowych informacji. Koneserzy serii mają bowiem powody do radości, ponieważ Forza Horizon 6 w końcu będzie zawierać lokację, o której fani marzyli od dawna – Japonię!

„Japonia od dawna znajduje się na szczycie listy życzeń fanów Horizon, więc cieszymy się, że w końcu możemy zaprezentować tę upragnioną lokalizację w Forza Horizon 6” – zdradził dyrektor artystyczny Don Arceta na łamach Xbox Wire.

Forza Horizon 6 chce idealnie uchwycić japońską kulturę © Microsoft

Podobnie jak w poprzednich częściach serii, twórcy gry chcą jak najlepiej oddać klimat kraju. Zarówno pod względem autentycznego przedstawienia, jak i przyjemnego doświadczania go w otwartym świecie. Przede wszystkim jednak, w grze wyścigowej zostanie dokładnie odzwierciedlona wyjątkowa kultura Japonii w zakresie samochodów, muzyki i mody.

Szczegółowe informacje na temat otwartego świata Forza Horizon 6 nie są jeszcze znane, ale Arceta zdradził, że doświadczenia zespołu związane z dodatkiem DLC Forza Horizon 5 Hot Wheels zostały wykorzystane podczas tworzenia podwyższonych ulic Tokio.

04 Mapa Forza Horizon 6: Jakie lokalizacje będą dostępne?

Forza Horizon 6 ponownie zaoferuje zróżnicowany otwarty świat gry, po którym można swobodnie podróżować. Tradycyjnie seria opiera się na świecie, który nie odpowiada 1 do 1 rzeczywistemu środowisku, ale zawiera wiele elementów danego kraju, aby zapewnić jak największą różnorodność.

Tak samo będzie w najnowszej odsłonie serii. Japonia, z tak wieloma różnorodnymi i znanymi lokalizacjami, oferuje ogromne możliwości. W grze pojawią się okolice góry Fuji, ale także ulice Tokio oraz mniej znane wiejskie i górskie regiony Japonii. Tokio ma oferować najbardziej szczegółowe i wielowarstwowe środowisko, jakie kiedykolwiek pojawiło się w grze Forza Horizon.

05 Jakie samochody będą dostępne w grze Forza Horizon 6?

Nie wiadomo jeszcze nic na temat pojazdów w grze Forza Horizon 6, a niestety opublikowany zwiastun również nie pozwala wyciągnąć żadnych większych wniosków. Jednak dla zespołu deweloperów bardzo ważne było dokładne odzwierciedlenie japońskiej kultury motoryzacyjnej.

Kultowy MADBUL RX7 pokazuje, na co stać japońskie samochody © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

„Chociaż nie możemy jeszcze ujawnić żadnych konkretnych szczegółów, oczywiście pójdziemy w ślady Forza Horizon 5 i zaoferujemy szeroką gamę samochodów, które gracze znają i kochają” – powiedział Arceta.

Wszystkie aspekty japońskiej kultury motoryzacyjnej znajdą swoje miejsce w grze wyścigowej. Samochody i furgonetki Kei, precyzyjne sporty motorowe, korzenie driftingu i pasja do tuningu prawdopodobnie odegrają kluczową rolę.

06 Zmieniające się pory roku w Forza Horizon 6

Od czasu Forza Horizon 4 zmiana pór roku stanowi integralną część serii gier, więc naturalne jest założenie, że powróci ona również w Forza Horizon 6. Japonia w szczególności predestynowana jest do zróżnicowanych warunków środowiskowych, ponieważ Kraj Kwitnącej Wiśni oferuje jedne z najbardziej znanych i najpiękniejszych zmian pór roku na świecie: upalne lata, śnieżne zimy i oczywiście kultowy sezon kwitnienia sakury.

Kwiaty wiśni są ikoną i wyjątkową cechą Japonii © Getty Images/Red Bull Content Pool

Zmieniające się pory roku w Forza Horizon 6 powinny nie tylko zapewnić różnorodność wizualną, ale także zasadniczo zmienić rozgrywkę. Zespół opracował system, w którym zmiany pór roku naprawdę charakteryzują świat i dotyczy to zarówno działań, jak i dźwięków oraz innych aspektów.