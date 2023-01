, The Last of Us, Spider Man… Przykłady można mnożyć. Wszystko to pozwala przekształcić Ci się w właściciela wirtualnej galerii, a przy okazji oferuje opcje publikowania Twoich najlepszych ujęć w mediach społecznościowych. Aparat w grach to świetny sposób na dodatkowe możliwości w rozgrywce i dowodzi, że obiektyw może dać nam momentami tyle samo przyjemności z gry wideo, co strzelba czy miecz.

Mody fotograficzne w grach wideo wydają się obecnie czymś tak oczywistym, jakby istniały od zawsze. Tak jednak nie jest. Wydaje się, że bardzo niewiele gier próbowało tego przed InFamous: Second Son wydanym w 2014 roku. Choć trzeba przyznać, że gry wideo oferowały już możliwość wcielenia się w fotografów znacznie wcześniej. Już w 1992 roku Gekibo: Gekisha Boy na PC z radością kazał nam robić zdjęcia wszystkiego i wszystkich. Jednak wstrzymywanie gry w celu uwiecznienia danej sceny? To pomysł, który ma mniej niż dziesięć lat.

