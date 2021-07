Jak Frantic z popiołów: kultowy klub wraca do gry

Kraków, ulica Szewska. Jedna z uliczek Starego Miasta, prowadząca do Rynku Głównego. Jej zabudowa pochodzi z XVI wieku, kamienice wpisane są do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Mało kto jednak dziś pamięta, że Szewska była częścią dawnego traktu śląskiego, dzisiaj to jedna z najbardziej obleganych ulic Krakowa ze względu na liczne lokale, restauracje i kluby nocne. Przez lata, prym wśród nich wiódł Frantic – klub dobrze znany nie tylko w mieście, ale i w całej Polsce. „Zlokalizowany w epicentrum życia nocnego Krakowa, niezmiennie pozostający wyznacznikiem tego, co w clubbingu najlepsze” – jak go reklamowano.

. Jego historia jako DJ-a łączy się mocno z historią Frantica. Zanim taki klub w ogóle powstał, i zanim Bleq zagrał w nim po raz pierwszy, krakowianie chodzili na Szewską 5 do klubu Pasja. Jak wspomina Tomek, leciała tam wcześniej „dyskoteka” i miejsce miało dość specyficzny klimat. Jeśli już coś powiedzieć, to ciężki. Co zresztą odbiło się na otworzonym później w miejsce Pasji Franticu, który długo musiał wymazywać wspomnienia i zapach starego klubu. Mimo że do Frantica od początku przychodziło dużo ludzi, chwilę trwało, zanim klub stał się prawdziwym Franticiem, a nie starym klubem po rebrandingu. Szczególnie ze względu na poprzednią klientelę i jej przyzwyczajenia nie było tak łatwo zmienić się w zupełnie nowe miejsce, ale mocno nad tym pracowano.

„Pasja zmieniła się w coś nowego nie tylko pod kątem nazwy i wystroju. Plan był taki, by w nowym klubie grała też mała scena, z drugą didżejką i muzyką alternatywną w kontrze do tego, co leciało na sali głównej. A dla mnie alternatywą był wtedy amerykański rap i r’n’b. I tak to wjechało. Didżeje starsi ode mnie, osłuchani w klasycznym rapie, w klimatach

„Z tamtego czasu najlepiej wspominam to, że moje muzyczne zajawki pokrywały się z oczekiwaniami bawiących się ludzi. Wszystko co chciałem zagrać, publika łapała zajebiście. Od pierwszej imprezy złapałem straszny lot. Czułem ludzi, oni czuli mnie. To był jeszcze okres, kiedy ludzie mieli już dostęp do internetu, ale nie mieli jeszcze takiego dostępu do muzyki jak dzisiaj. Trochę grzebali, trochę słuchali, bardzo popularne były jeszcze wtedy mixtape’y, ale bardzo ważna była też dla nich muzyka grana w klubach. Przychodzili do nich właśnie po to, by posłuchać czegoś nowego” – Tomek wraca do swoich początków jako DJ.

Bardzo mocne były też imprezowe środy, organizowane z serwisem Where2B, świetnie przyjęły się imprezy z muzykami na żywo. Połączenia setów didżejskich z gitarą czy perkusją. Ale jak zaznacza Bleq, ludzie nie przychodzili już wtedy do klubów na konkretne nazwiska. Przychodzili na fajną imprezę, wydarzenie. „Na dziesięć osób, może jedna przychodziła na jakiegoś DJ-a. Bardziej przyciągały ludzi np. nazwy zagranicznych klubów, w których dany DJ był rezydentem, bądź przynależność do znanej ekipy. Na przykład DJ Outkast z G-Unit, czyli ekipy 50 Centa, albo DJ-e, którzy mieli na swoim koncie producenckie płyty, jak DJ Abdel. New York City na plakacie – w odniesieniu do pochodzenia zaproszonego gościa – też zdawało egzamin jak w przypadku DJ-a Excela. Ostatnia sowita impreza to ta z udziałem DJ-a Justina Biebera, Taya Jamesa”.

