Chcesz naprawdę coś poczuć? Posłuchaj tego, co robi Fred Again..

„Wiadomości, które czytam od ludzi, ile moje płyty dla nich znaczą, zmieniły moje życie” – mówi 29-letni dzisiaj producent Fred Gibson, znany w świecie muzyki pod pseudonimem Fred Again.. (z dwiema kropkami na końcu). On z kolei swoimi produkcjami zmienił życie milionów słuchaczy na świecie. Choć specjalnie się o to nie prosił, bo muzykę, którą słychać na jego solowych płytach, stworzył przede wszystkim dla siebie i swoich znajomych, ale szybko grono jego słuchaczy urosło do globalnych rozmiarów. Dziś jego najpopularniejszy numer na Spotify – „Marea (we've lost dancing)” – ma ponad 160 mln odtworzeń, a bilety na koncerty w słynnej londyńskiej O2 Academy Brixton wyprzedają się w mniej niż minutę.

Każdy z jego trzech ostatnich albumów oznaczony jest datą, która wygląda jak rozdział z notatnika. Pierwszy – „Actual Life (April 14 – December 27 2020)”, drugi – „Actual Life 2 (February 2 – October 15 2021)”, trzeci – „Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)”. I rzeczywiście, tak należy je traktować. Każda z tych płyt to bardzo osobista, muzyczna opowieść, układana jak swoisty pamiętnik z tego, co Fred Again.. w danym czasie przeżywał, co widział i kogo spotykał.

Jednak bohaterów i ten, i kolejne albumy Freda, mają więcej. Niemal każdy z utworów zatytułowany jest innym imieniem. Wśród nich najbardziej wyróżnia się Carlos – robotnik, którego Gibson spotkał w Atlancie. Na płycie producenta wypowiada zapadające w pamięć słowa: „we gon' make it through” („przejdziemy przez to”). Niedługo potem, gdy wyjdziemy już z domów, wrócimy do koncertowania, a Fred Again.. zagra dj sety, zobaczy, jak jego fani słowa Carlosa mają wytatuowane na swoich ciałach.

