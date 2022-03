Zobacz, jak Fred Fugen dosłownie szusuje po niebie

Reguły są po to, żeby je łamać, a niektórzy ludzie są stworzeni do tego, żeby robić to tak często, jak to tylko możliwe. Właśnie tak jest w przypadku Freda Fugena , który po bliskich spotkaniach z latarnią morską i Piramidą Chefrena w wingsuit’cie, dziś pokazuje nam jeszcze bardziej szalony projekt. Jak sam mówi „przede wszystkim jest to hołd dla Vince’a (Reffeta – dop.) i mix dyscyplin w duchu Soul Flyers”.

Idea? Skok z wysokości 6500 m z nartami u nóg, połączony z akrobacjami w spadku swobodnym i lądowaniem na zboczu góry, zakończony speedridingowym zjazdem. Samo to byłoby pierwszym takim połączeniem w historii, ale Fred dodał jeszcze jeden element – skoczył z kanapy wyciągu krzesełkowego przymocowanej do balonu na ogrzane powietrze. Poniżej opowiada o wszystkim swoimi słowami.

Najwyższa stacja wyciągu narciarskiego na świecie © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Historia uprzęży

Projekt nie byłby możliwy bez technicznej innowacji – uprzęży MUTANT zaprojektowanej przez Vince’a Reffeta. Rozwiązania, które pozwala „przekształcić tradycyjną uprząż w speedridingową, przechodząc z góry na dół” – tłumaczy Fugen. „Nagle okazuje się, że jesteś podwieszony pod czaszą za miednicę, a nie za ramiona i możesz jechać na nartach. Gdyby nie ta techniczna ewolucja, być może nigdy nie wpadlibyśmy na pomysł, żeby to zrobić”.

Przez miesiąc latałem nad pustynią z nartami na nogach. Ludzie dziwnie na nas patrzyli…

Projekt Sky Skiing nie jest nowy. „Wyobrażaliśmy sobie to razem z Vince’m i trenowaliśmy do skoków z nartami i wykonywania synchronicznych akrobacji już w 2018 roku. Potem kontynuowaliśmy treningi od czasu do czasu. Ale Vince odszedł od nas w 2020. Jednak ja chciałem doprowadzić ten projekt do końca”. Próby zostały wznowione kilka miesięcy temu w Dubaju.

Sprzęt Fugena © Dom Daher

Na narty do Dubaju

„Kiedy okazało się, że ewolucje muszę zrobić sam, poprosiłem mojego przyjaciela i operatora kamery Vincenta Cotte, by towarzyszył mi w fazie spadku swobodnego” – opowiada Fugen. W październiku 2021 pojechali razem do Dubaju, gdzie wykonali co najmniej 150 skoków treningowych z samolotu. „Musicie to sobie wyobrazić. Przez miesiąc latałem nad pustynią z nartami na nogach… Ludzie dziwnie na nas patrzyli” – śmieje się.

Gdy już pierwsza część była opanowana, na początku 2022 Fred zaczął trenować ze skrzydłem. „To czasza 8,2m i naprawdę daje radę! Ale to skrzydło skydivingowe, a nie speedridingowe. Możesz uprawiać na nim speedriding, ale nie jest stworzone do tego celu. Musiałem przyzwyczaić się do tego sprzętu wykonując wszystkie rodzaje manewrów, tylko po to, żeby wiedzieć, co będę robił, kiedy przyjdzie dzień próby”.

Trening w Dubaju © Vincent Cotte/Red Bull Content Pool

La Clusaz

Na miejsce realizacji projektu Fugen wybrał La Clusaz w jego rodzinnej Francji. Dlaczego? Ponieważ to miejsce bliskie jego sercu. „Mieszkaliśmy tam razem z Vince’m i robiliśmy tam dużo rzeczy…”. Ale to nie wszystko. „Stoki i wysokość góry dobrze odpowiadają temu, co chciałem zrobić. Choreografia trwała 45 sekund i opierała się na typowym skoku z 4000 m. Niezbędne było dołożenie kolejnych 4000 nad szczytem, po którym mógłbym zjechać. La Clusaz ma 2,5 tys. m, więc razem dało nam to 6,5 tys.”

„To idealna wysokość, ponieważ powyżej niej, w spadku swobodnym musisz używać dodatkowego tlenu. Chciałem tego uniknąć, bo skakanie w masce i z butlą jest bardzo ograniczające. Wiem to po projekcie Skycombo, który zrobiliśmy z Vince’m w 2014…”

This way to the (very) black slopes © Dom Daher/Red Bull Content Pool Kiedy ktoś powiedział mi o krzesełku wyciągu narciarskiego, od razu to sobie wyobraziłem. Pomyślałem, że to byłoby szalone!

Wielki skok

Na początku marca 2022, cztery lata po pierwszych próbach, Fugen wreszcie mógł zrealizować to, o czym marzył razem z Vince’m Reffetem. Zrobił to pomimo „mało optymalnych warunków śniegowych i trzech miesięcy przerwy pomiędzy treningami na górze, a właściwym skokiem” – opisuje. „Ale jestem szczęśliwy i zadowolony, że udało nam się poskładać cały ten skomplikowany projekt razem z pomocą reżysera video Dino Raffaulta. W sumie wykonaliśmy około 15 skoków w cztery dni, żeby nakręcić wszystkie ujęcia, o których myśleliśmy”.

Wysokie loty © Dom Daher Gotowy do lotu © Dom Daher Fred Fugen © Vincent Cotte/Red Bull Content Pool Czas na przerwę © Dom Daher Fred Fugen przymierza się do krzesełka © Vincent Cotte/Red Bull Content Pool

A w planach był pierwszy skok z krzesełka kolejki linowej. „Ten pomysł zrodził się podczas dyskusji na temat czegoś w rodzaju déjà-vu podczas skoków z helikoptera. Z Vince’m myśleliśmy o skoku z tylnej części samolotu, ale to nigdy by się nie wydarzyło, bo jest zbyt skomplikowane z wielu powodów. Ale kiedy ktoś powiedział mi o krzesełku wyciągu narciarskiego, od razu to sobie wyobraziłem. Pomyślałem, że to byłoby szalone”.

No i wciąż trzeba było znaleźć sposób na podwieszenie elementu wyciągu narciarskiego. „Szukaliśmy helikoptera, do którego moglibyśmy to podczepić, ale żaden pilot nie chciał się zgodzić. Wykorzystaliśmy więc balon na ogrzane powietrze i wyszło bardzo dobrze! Pół godziny leciałem na tym krzesełku. Naprawdę dobrze mi się siedziało. To było bardzo zabawne, a co najlepsze, jeszcze nikt nawet o czymś takim nie słyszał, przynajmniej według mojej wiedzy”.