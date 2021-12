"Do tej pory można było przelatywać jedynie ponad piramidami, na dużej wysokości. To pierwszy raz, kiedy w wingsuit'cie można było przelecieć tak blisko" - tłumaczy Fugen. "To było absolutnie niesamowite znaleźć się tuż obok tych gigantycznych bloków skalnych, jednych z ostatnich cudów starożytnego świata, które można podziwiać do dziś. Czułem się taki mały na tle tych wielkich budowli. Nigdy nie myślałem, że któregoś dnia będę mógł wykonać taki lot. Jeśli ten projekt był możliwy do wykonania, to głównie dzięki technice lotu i materiałom, które w ostatnim czasie bardzo ewoluowały".