Wywiad: Freeride w Polsce okiem Bartosza "Czubaki" Sordyla

Maciej Świerz: Bartek, zaczynamy z grubej rury - czym dla Ciebie jest freeride?

Bartosz Sordyl: Czym dla mnie jest freeride… Jeśli jeżdżę i czuję się wolny, to właśnie to jest dla mnie freeride. W ten sposób się realizuję, to najlepsza zabawa na rowerze.

Od jak dawna jeździsz?

Zacząłem w 2005 roku.

Od razu wiedziałeś, że będziesz uprawiać freeride? Skąd wziął się w ogóle pomysł na rower?

Jako dzieciaki wymienialiśmy się z kumplami płytami z filmami typu New World Disorder. Pamiętam, że piątka wchodziła wtedy do “internetów”, a my po prostu oglądaliśmy te filmy, buzowaliśmy się i szliśmy jeździć. Wtedy to nie było jeszcze ukierunkowane. Nikt się nie zastanawiał czy ma rower do zjazdu, dirtu, czy freeride’u . Większość z nas miała wtedy sztywniaki, które nazywało się “dualówkami”. Niektórzy dalej tak o tym mówią, starsze pokolenie na pewno pamięta takie czasy.

Ukierunkowanie przyszło samo trochę później. Musiałem zrozumieć, do czego tak naprawdę służy rower i jak chcę na nim jeździć.

Bartosz "Czubaka" Sordyl w akcji! © Adam Głosowiec

Kiedy to się stało?

Mniej więcej 10 lat temu. To było chwilę po tym, jak bardzo poważnie się rozwaliłem i połamałem kręgosłup. Mimo tego, że zaliczyłem bardzo poważną glebę, wiedziałem, że to właśnie jest to, w co chcę iść. Nagroda w postaci satysfakcji z jazdy zdecydowanie przeważała nad ryzykiem. Wiedziałem, że freeride jest właśnie tym, co chcę robić.

Już któryś raz słyszę, że kontuzja tylko utwierdza ludzi w przekonaniu, że sporty ekstremalne to właśnie to, co chcą robić. Kiedyś w Matt Macduff powiedział, że to nie kwestia tego CZY gleba się pojawi tylko KIEDY. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

Trochę tak, ale z drugiej strony staramy się jeździć z coraz większą świadomością i budować hopy, które mimo że są większe, są dużo bezpieczniejsze. Zmniejszamy w ten sposób ryzyko do minimum. Rowery też mocno się w ostatnich latach rozwinęły i pozwalają nam na dużo więcej.

Czy Twoim zdaniem dzięki nowej infrastrukturze - bikeparkom, pumptrackom, skateparkom itp., ludzie mają teraz łatwiejszy start?

Mają na pewno bezpieczniejszy start i dużo lepsze możliwości, żeby pracować nad podstawami. My, czyli riderzy urodzeni w okolicy rocznika 90., jesteśmy takim “pokoleniem zero”. Uczyliśmy się tego wszystkiego od totalnych podstaw, bo po prostu niczego w tamtych czasach nie było.

Gdy powstała duża hopa, którą ktoś w końcu obleciał, to wszyscy byli zajarani i też brali się za skakanie. Jak mówiłem, musieliśmy to wszystko wymyślić i zbudować od zera. Teraz po latach jazdy wiemy jak budować większe i jednocześnie bardziej bezpieczne hopy, na których od razu możemy robić sztuczki.

Czy freeriderem można zostać po latach treningów, ćwiczeń i godzinach spędzonych na rowerze, czy trzeba się urodzić z “wypiętym bezpiecznikiem”?

Można się urodzić jako osoba, która będzie miała pewne predyspozycje do uprawiania danej dyscypliny i tak zwany “próg stresu” (coś w stylu bariery strefy komfortu), nieco dalej niż przeciętny człowiek, ale freeride to jednak ciągłe progresowanie i podnoszenie własnej poprzeczki. Jeździsz, wyciągasz wnioski i analizujesz własne błędy - to jest to co ma znaczenie.

Jak wykonać swój pierwszy krok w stronę freeride’u? Da się w ogóle coś takiego zdefinować?

Jak w każdej dyscyplinie - żeby się rozwijać, trzeba mieć najpierw solidne podstawy. Tutaj w szczególności zwróciłbym uwagę na skakanie. Popatrzmy na przykład na skład tegorocznych zawodów Red Bull Rampage . Zdecydowana większość zawodników to byli dirtowcy, którzy w pewnym momencie ewoluowali i zajęli się freeridem.

To nie jest tak, że po prostu złapiesz za rower i od razu porwiesz się na wielkie hopy. Musisz mieć zrobioną bazę i wiedzieć, jak latać małe rzeczy, żeby czuć się pewnie na większych. Najważniejsza jest powtarzalność.

Czyli w dużym uproszczeniu, najważniejsza jest kontrola nad sobą i rowerem przy zwykłym, klasycznym skakaniu?

Trochę tak, ale nie do końca. Ważne jest to od czego się zaczyna. Zjazdowcy będą mieć na przykład zdecydowanie trudniej. Są nauczeni zupełnie innej charakterystyki pracy zawieszenia i w przypadku przesiadki na freeride’owe hopy mogą mieć problemy. Gdy ten transfer wykonują dirtowcy, jest zdecydowanie łatwiej. To jest ta różnica, że jeśli ktoś jest dobrym dirtowcem, to prawdopodobnie poradzi sobie na każdym rowerze w każdych warunkach. Jeśli ktoś umie tylko zjeżdżać, to pewnie będzie miał większe problemy z innymi dyscyplinami.

Brendog o tym mówił. Święte słowa. Czyli jeśli chcemy budować bazę, która za jakiś czas przełoży się na freeride’owe umiejętności to skupiamy się na zwykłym, prostym, dirtowym rowerze.

I uniwersalności. Praca u podstaw i wałkowanie tematu. Do skutku.

Wspomniałeś też coś o powtarzalności…

Przez powtarzalność rozumiem na przykład to, że daną sztuczkę potrafię zrobić, zawsze, wszędzie i na każdej hopie. Chyba najłatwiej będzie jak opowiem o tym na przykładzie. Mamy przecież tak zwanych dirtowych mistrzów jednej hopy. Tacy riderzy potrafią wylądować różne sztuczki, ale tylko na jednej jedynej hopie, na której czują się komfortowo. Jeśli chcesz się rozwijać, to swoje triki powinieneś wypracować tak, żeby robić je na różnych przeszkodach. To się tyczy nawet zwykłych lotów i małych gięć już na etapie “projektwania” swojego przejazdu. To wszystko nie dzieje się w trakcie, jak już jesteś w powietrzu, tylko na starcie zakładasz co, gdzie, kiedy i jak zrobisz. Wybijam się tak, ląduje tak, później robię to i tamto - wszystko musi być dokładnie zaplanowane. To trochę tak jak z trenowaniem swojej trasy na zjeździe. Wybierasz linię i uczysz się swojego przejazdu na pamięć. Powtarzalność w przypadku skakania wygląda bardzo podobnie. To pracowanie nad własnym przejazdem ze świadomością tego co i jak trzeba zrobić, żeby skakać bezpiecznie i kontrolować cały lot.

Czubaka na swoim home - spocie © Sandra Biegun

Powtarzalność, powtarzalnością, ale czasem trzeba po prostu puścić heble i polecieć hopę, której się po prostu boimy. Jak poukładać sobie to wszystko w głowie?

No ja ten próg stresu związany ze strachem mam dość wysoko więc, to jest ciężka sprawa. (śmiech)

Tak zauważyłem.

Bardzo rzadko zdarza się, że czuję taki paniczny strach przy najeżdżaniu na hopę. To jest w dużej mierze praca nad opanowaniem i pewnością siebie. Najeżdżając na hopę, po prostu nie możesz zakładać, że coś się nie uda. Musisz być pewny, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo jak nie, to po prostu będzie źle.

O! Najłatwiej to porównać do robienia tailwhipa bez ochraniaczy. Wiesz, że musisz go zrobić, bo jak się nie uda, to będzie boleć jak *********.

Zbudowałeś w Polsce pierwszy półlegalny spot freeride’owy. Jak udało Ci się to ogarnąć, w naszych dość specyficznych warunkach?

Miasto zostało tak naprawdę postawione przed faktem dokonanym. Gdy pracownicy urzędu zobaczyli rozmiar przedsięwzięcia, to po prostu byli w szoku, że nikt tego wcześniej nie zauważył. W tej sytuacji nawet nie proponowali, żeby to rozbierać i niszczyć, tylko pomogli mi to zalegalizować.

Czyli łatwiej prosić o przebaczenie niż pozwolenie.

No coś w tym jest.

Ile znasz ogólnodostępnych polskich spotów, na których można robić progres?

Bardzo mało. Linia freeride’owa na dualu, hopy u mnie, no i kiedyś był bardzo fajny spot na młynce. Większość spotów freeride’owych to prywatne hopy, na których trenują niewielkie grupy riderów.

Bartek Sordyl i Frontflip w Kasina Bikepark © Jacek Słonik

A da się coś wykombinować w bikeparkach?

Niby tak, ale wiesz… Ciężko jest uczyć się sztuczek i testować nowe umiejętności na hopach zrobionych pod szybką jazdę i skakanie na wprost. Zdecydowanie bardziej polecam model, w którym trenuje się u siebie, na własnoręcznie wykopanych przeszkodach.

Zdecydowanie step-up (hopa, w której wybicie jest niżej lądowania). Na takiej hopie mamy najmniejsze konsekwencje przy potencjalnych glebach, bo po prostu spadamy na lądowanie z mniejszej wysokości. Dobrze też wysypać takie lądowanie czymś miękkim - korą albo rozkopaną ziemią, wybicie jak wiadomo twarde jak beton.

Jak dużo czasu poświęcasz obecnie na kopanie, a jak dużo na jazdę?

80% to kopanie i 20% jazda.

Szacunek. Bez kopania nie ma jazdy.

No dig, no ride.

