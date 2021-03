"Nikt już nie jeździ na 26-calowych kołach"

, niewielka grupa riderów, ciągle uparcie broni kółek w bardziej tradycyjnym, względnie "oldschoolowym" rozmiarze. Niektórzy powiedzą, że jest to skrajna głupota, bo przecież większe koła wypadały najlepiej w najróżniejszych testach i były zachwalane przez setki ekspertów z całego świata. Freeriderzy mają na ten temat swoją teorię...

Złapaliśmy "Czubakę" i zadaliśmy mu kilka pytań na temat jego nowej freeride'owej maszyny. Sprawdź co nam opowiedział:

Bartosz Sordyl: Najprostsze: Jest mi po prostu dobrze, rower zbudowany na takich kołach zachowuje się jak zabawka. O to w końcu o to w tym wszystkim chodzi.

