Jak się to wszystko zaczęło?

The Moment

Premiera filmu "Kranked" w 1998 roku, a może pierwsza część filmu "New World Disorder" w sezonie 2000? Chyba nie ma jednego, przełomowego momentu, który można uznać za narodziny rowerowego freeride'u. Prawdę mówiąc, wszystko zaczęło się jeszcze wcześniej - nie kilkanaście, ale tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu! Od pierwszych oficjalnych zawodów zjazdowych, które (według Wikipedii) odbył się w 1976 roku, minęły już ponad 44 lata! Oczywiście zjazd i freeride to dwie zupełnie różne dyscypliny, ale infrastruktura, sprzęt i myśl przewodnia "kto hamuje, ten przegrywa" sprawdza się w obu przypadkach.

Premiera filmu "Kranked" w 1998 roku, a może pierwsza część filmu "New World Disorder" w sezonie 2000? Chyba nie ma jednego, przełomowego momentu, który można uznać za narodziny rowerowego freeride'u. Prawdę mówiąc, wszystko zaczęło się jeszcze wcześniej - nie kilkanaście, ale tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu! Od pierwszych oficjalnych zawodów zjazdowych, które (według Wikipedii) odbył się w 1976 roku, minęły już ponad 44 lata! Oczywiście zjazd i freeride to dwie zupełnie różne dyscypliny, ale infrastruktura, sprzęt i myśl przewodnia "kto hamuje, ten przegrywa" sprawdza się w obu przypadkach.

Premiera filmu "Kranked" w 1998 roku, a może pierwsza część filmu "New World Disorder" w sezonie 2000? Chyba nie ma jednego, przełomowego momentu, który można uznać za narodziny rowerowego freeride'u. Prawdę mówiąc, wszystko zaczęło się jeszcze wcześniej - nie kilkanaście, ale tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu! Od pierwszych oficjalnych zawodów zjazdowych, które (według Wikipedii) odbył się w 1976 roku, minęły już ponad 44 lata! Oczywiście zjazd i freeride to dwie zupełnie różne dyscypliny, ale infrastruktura, sprzęt i myśl przewodnia "kto hamuje, ten przegrywa" sprawdza się w obu przypadkach.

Pierwsze freeride'owe skoki zostały wykonane prawdopodobnie gdzieś głęboko w kanadyjskim lesie. Riderzy, którzy całe zimy spędzali jeżdżąc na snowboardzie w wysokich partiach gór, w końcu znaleźli sposób na realizację swoich szalonych pomysłów również w lecie. Klimat zbuntowanego snowboardowego środowiska bardzo szybko przeniknął również do pierwszych rowerowych kręgów.

Pierwsze freeride'owe skoki zostały wykonane prawdopodobnie gdzieś głęboko w kanadyjskim lesie. Riderzy, którzy całe zimy spędzali jeżdżąc na snowboardzie w wysokich partiach gór, w końcu znaleźli sposób na realizację swoich szalonych pomysłów również w lecie. Klimat zbuntowanego snowboardowego środowiska bardzo szybko przeniknął również do pierwszych rowerowych kręgów.

Pierwsze freeride'owe skoki zostały wykonane prawdopodobnie gdzieś głęboko w kanadyjskim lesie. Riderzy, którzy całe zimy spędzali jeżdżąc na snowboardzie w wysokich partiach gór, w końcu znaleźli sposób na realizację swoich szalonych pomysłów również w lecie. Klimat zbuntowanego snowboardowego środowiska bardzo szybko przeniknął również do pierwszych rowerowych kręgów.

Infrastruktura do jazdy na rowerze w tamtych latach po prostu nie istniała, więc każdy kto chciał jeździć, musiał najpierw odpracować swoje "na łopacie".

Od Red Bull Rampage do Fest Series

, która co roku ściąga do Utah (i przed ekrany telewizorów) dziesiątki tysięcy rowerowych fanów z całego świata! Pod koniec każdego sezonu o freeride'ową koronę walczy tylko garstka wybranych zawodników, którzy zdaniem organizatorów zasłużyli na udział w imprezie. Każdy z riderów, przyjeżdża do Utah około tydzień wcześniej, by na wybranej części góry, zbudować własną, unikatową linię, pełną wielkich skoczni, pionowych zjazdów i trudnych, technicznych sekcji.

Punktem zwrotnym w historii rowerowego freeride'u okazał się rok 2001. To właśnie wtedy została zorganizowana pierwsza edycja legendarnych zawodów