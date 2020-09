Audi Nines to jeden z najbardziej niezwykłych eventów rowerowych na świecie. Z jednej strony jest tu luźny i niezobowiązujący Jam, na którym najlepsi na świecie zawodnicy testują nowe triki. Jednak z drugiej strony (zwłaszcza w tym sezonie), jest to miejsce, w którym nieustannie przesuwane są granicę rowerowego freestyle'u, a rywalizacja o tytuł najlepszej linii i najbardziej kozackiego triku, to doskonały sprawdzian przed największymi zawodami, które odbywają się późną jesienią.