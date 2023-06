Od dwóch lat umawialiśmy się, że w końcu ogarniemy razem jakiś ciekawy materiał, ale jak spotykaliśmy się na rowerze, to trzeba było jeździć, a jak próbowaliśmy pogadać na neutralnym gruncie, to jakoś nie mogliśmy złapać flow. Bartek nie jest “typowym” rowerzystą, więc nie chciałem, żeby ten tekst wyglądał dokładnie tak, jak moje pozostałe wywiady czy wpisy. Nie mogłem, go też zrobić w “normalnym” stylu, bo po dwóch próbach nagrania i spisania rozmowy, jedna podobała się Bartkowi, a druga mi i nie mogliśmy się dogadać, którą wspólnie opublikujemy. Ostatnią deską ratunku było spotkanie się na trzecią rozmowę w studiu tatuażu, gdzie Bartek mógł opowiadać o sobie i swojej freeride’owej karierze, a ja mogłem oglądać jego obrazy i prace, łącząc przy okazji kropki w jedną spójną całość. Nasze spotkanie rozpocząłem od zapytania o dość nietypowe połączenie sportowych i artystycznych pasji.

Od dwóch lat umawialiśmy się, że w końcu ogarniemy razem jakiś ciekawy materiał, ale jak spotykaliśmy się na rowerze, to trzeba było jeździć, a jak próbowaliśmy pogadać na neutralnym gruncie, to jakoś nie mogliśmy złapać flow. Bartek nie jest “typowym” rowerzystą, więc nie chciałem, żeby ten tekst wyglądał dokładnie tak, jak moje pozostałe wywiady czy wpisy. Nie mogłem, go też zrobić w “normalnym” stylu, bo po dwóch próbach nagrania i spisania rozmowy, jedna podobała się Bartkowi, a druga mi i nie mogliśmy się dogadać, którą wspólnie opublikujemy. Ostatnią deską ratunku było spotkanie się na trzecią rozmowę w studiu tatuażu, gdzie Bartek mógł opowiadać o sobie i swojej freeride’owej karierze, a ja mogłem oglądać jego obrazy i prace, łącząc przy okazji kropki w jedną spójną całość. Nasze spotkanie rozpocząłem od zapytania o dość nietypowe połączenie sportowych i artystycznych pasji.

Od dwóch lat umawialiśmy się, że w końcu ogarniemy razem jakiś ciekawy materiał, ale jak spotykaliśmy się na rowerze, to trzeba było jeździć, a jak próbowaliśmy pogadać na neutralnym gruncie, to jakoś nie mogliśmy złapać flow. Bartek nie jest “typowym” rowerzystą, więc nie chciałem, żeby ten tekst wyglądał dokładnie tak, jak moje pozostałe wywiady czy wpisy. Nie mogłem, go też zrobić w “normalnym” stylu, bo po dwóch próbach nagrania i spisania rozmowy, jedna podobała się Bartkowi, a druga mi i nie mogliśmy się dogadać, którą wspólnie opublikujemy. Ostatnią deską ratunku było spotkanie się na trzecią rozmowę w studiu tatuażu, gdzie Bartek mógł opowiadać o sobie i swojej freeride’owej karierze, a ja mogłem oglądać jego obrazy i prace, łącząc przy okazji kropki w jedną spójną całość. Nasze spotkanie rozpocząłem od zapytania o dość nietypowe połączenie sportowych i artystycznych pasji.

”Odkąd jeżdżę na rowerze zdarzało mi się wykonać dla samego siebie customowe, ręcznie wycinane naklejki na kask czy na rower. Las i otoczenie często inspirowało mnie do tworzenia obrazów i projektów tatuażu. Jednak najczęściej to wszystko po prostu się uzupełnia: Kiedy nie jeżdżę na rowerze wykonuje tatuaże, maluje albo buduje trasy. I odwrotnie. Jeśli nie maluje i nie tatuuje, to prawdopodobnie jeżdżę na rowerze."

”Odkąd jeżdżę na rowerze zdarzało mi się wykonać dla samego siebie customowe, ręcznie wycinane naklejki na kask czy na rower. Las i otoczenie często inspirowało mnie do tworzenia obrazów i projektów tatuażu. Jednak najczęściej to wszystko po prostu się uzupełnia: Kiedy nie jeżdżę na rowerze wykonuje tatuaże, maluje albo buduje trasy. I odwrotnie. Jeśli nie maluje i nie tatuuje, to prawdopodobnie jeżdżę na rowerze."

”Odkąd jeżdżę na rowerze zdarzało mi się wykonać dla samego siebie customowe, ręcznie wycinane naklejki na kask czy na rower. Las i otoczenie często inspirowało mnie do tworzenia obrazów i projektów tatuażu. Jednak najczęściej to wszystko po prostu się uzupełnia: Kiedy nie jeżdżę na rowerze wykonuje tatuaże, maluje albo buduje trasy. I odwrotnie. Jeśli nie maluje i nie tatuuje, to prawdopodobnie jeżdżę na rowerze."