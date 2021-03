Urlop na żądanie, L4, ucieczka ze szkoły, studiów, choroba chomika, świnki morskiej, albo królika - cokolwiek! We wtorek 23 marca o godzina 8:00 startujemy z transmisją finału cyklu Freeride World Tour i po prostu nie możesz tego przegapić. Powodów jest co najmniej kilka, ale na razie skupimy się na tym najważniejszym. A w zasadzie to tej najważniejszej - Zuzannie Witych!