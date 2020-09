Freerunner Alexander Titarenko i flip pomiędzy jadącymi ciężarówkami

„To był mój pomysł. W Mariupolu mam przyjaciela, który lubi robić róże rzeczy, na przykład żonglować piłkami do koszykówki. Stara się bić różne rekordy, jak trafienie do kosza z centrum boiska. Zmotywował mnie. Pomyślałem: Ja też chcę mieć jakieś osiągnięcie” – powiedział Alexander.

„To był mój pomysł. W Mariupolu mam przyjaciela, który lubi robić róże rzeczy, na przykład żonglować piłkami do koszykówki. Stara się bić różne rekordy, jak trafienie do kosza z centrum boiska. Zmotywował mnie. Pomyślałem: Ja też chcę mieć jakieś osiągnięcie” – powiedział Alexander.

„To był mój pomysł. W Mariupolu mam przyjaciela, który lubi robić róże rzeczy, na przykład żonglować piłkami do koszykówki. Stara się bić różne rekordy, jak trafienie do kosza z centrum boiska. Zmotywował mnie. Pomyślałem: Ja też chcę mieć jakieś osiągnięcie” – powiedział Alexander.

Początkowo celem było wykonanie tunnel flipa z jednej platformy na drugą przy dość dużej odległości do pokonania. Idea ewoluowała. Potem były to autobusy, aż w końcu stanęło na dwóch ciężarówkach do przewozu samochodów, tzw. „lohrah”.

Początkowo celem było wykonanie tunnel flipa z jednej platformy na drugą przy dość dużej odległości do pokonania. Idea ewoluowała. Potem były to autobusy, aż w końcu stanęło na dwóch ciężarówkach do przewozu samochodów, tzw. „lohrah”.

Początkowo celem było wykonanie tunnel flipa z jednej platformy na drugą przy dość dużej odległości do pokonania. Idea ewoluowała. Potem były to autobusy, aż w końcu stanęło na dwóch ciężarówkach do przewozu samochodów, tzw. „lohrah”.

Po zeszłorocznej kontuzji musiałem dochodzić do siebie przez dłuższy czas. Ale to mnie jeszcze bardziej zmotywowało do ustanowienia takiego rekordu

Po zeszłorocznej kontuzji musiałem dochodzić do siebie przez dłuższy czas. Ale to mnie jeszcze bardziej zmotywowało do ustanowienia takiego rekordu

Po zeszłorocznej kontuzji musiałem dochodzić do siebie przez dłuższy czas. Ale to mnie jeszcze bardziej zmotywowało do ustanowienia takiego rekordu