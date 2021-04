Co to jest KTT - krótka historia zakopiańskiej ekipy freestyle'owej

KTT to grupa zakopiańskich ziomali, którzy od zawsze chcieli robić jakieś ciekawe rzeczy. To ekipa, która w sumie przerodziła się już w taką freestyle’ową rodzinę. Wszystko zaczęło się od nart. Kilka(naście) lat temu wszyscy jeździliśmy tak dużo jak to było możliwe, później doszły do tego filmy, zdjęcia - "pchaliśmy tą Amerykę do przodu"!

Tomek Ustupski: KTT to grupa zakopiańskich ziomali, którzy od zawsze chcieli robić jakieś ciekawe rzeczy. To ekipa, która w sumie przerodziła się już w taką freestyle’ową rodzinę. Wszystko zaczęło się od nart. Kilka(naście) lat temu wszyscy jeździliśmy tak dużo jak to było możliwe, później doszły do tego filmy, zdjęcia - "pchaliśmy tą Amerykę do przodu"!

Początkowo to w ogóle było KTT Home Video. Wzorowaliśmy się na zagranicznych, amerykańskich ekipach, które działały na wielką skalę. Nasze działania miały mniejsze, lokalne zasięgi - takie właśnie “home video”. Gdy ekipa się trochę rozrosła, a my zaczęliśmy działać dużo prężniej, usunęliśmy dodatkowe dwa słowa i zostało już tylko to co mamy teraz K T T.

, to trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i samemu zorganizować sobie miejsce do jazdy. Przez takie akcje sezon był obfity w bardzo nieoczywiste akcje. Mogłoby się wydawać, że coś takiego nie może się udać, ale my po prostu przenieśliśmy się w inne miejsca. Dla mnie pod kątem fotograficznym to była rewelacja. To co działo się zazwyczaj na snowparkach, teraz działo się w różnych, czasem bardzo nietypowych miejscówkach. Śmialiśmy się, że to był prawdziwy powrót do korzeni, bo najwięcej czasu spędziliśmy na streecie i wychodząc w góry “na fokach”.