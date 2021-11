Przyszłość rowerowego slopestyle'u według Emila Johanssona

Niektóre sporty rozwijają się bardzo powoli. Czasem potrzeba nawet kilku dekad, by w życie wprowadzone zostały drobne zmiany, które odświeżą "przestarzałe" dyscypliny i pchną je na nowe, bardziej nowoczesne tory.

W przypadku rowerowego slopestyle'u, który jest bardzo młodą dyscypliną, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Pierwsze zawody w tej konkurencji zostały zorganizowane zaledwie dwadzieścia lat temu. Przez ostatnie dwie dekady, zawodnicy odblokowali dziesiątki sztuczek, inspirowanych motocrossem, freestyle BMX'em, snowboardingiem, a nawet klasyczną akrobatyką. Budowniczy torów rowerowych i sędziowie opracowali schematy i zasady, dzięki którym dyscyplina podbiła serca fanów sportów ekstremalnych na całym świecie. Sport zarezerwowany dla "szaleńców jeżdżących po lasach", stał się mainstreamowym widowiskiem uwielbianym przez dziesiątki tysięcy rowerzystów na całym świecie.

Kierunek rozwoju każdej dyscypliny zawsze wyznaczają najlepsi zawodnicy. W przypadku slopestyle'u, pierwszym "wielkim reformatorem" był Brandon Semenuk , który zakończył swoją karierę w sezonie 2017. (obecnie startuje tylko w Red Bull Rampage) Chwilę później, miejsce genialnego Kanadyjczyka zajął Emil Johansson , który mimo poważnych problemów zdrowotnych w zaledwie dwa lata zdominował światową scenę. Młody Szwed jest pierwszym riderem w historii, który zwyciężył w zawodach z cyklu Crankworx World Tour pięć razy z rzędu. Nie chcemy bawić się w przewidywanie przyszłości, ale wszystko wskazuje na to, że na najbliższym festiwalu w Nowej Zelandii, Johansson przedłuży zwycięską passę.

EMIL – Every Mystery I’ve Lived

Przed ostatnimi zawodami sezonu złapaliśmy Emila na krótką rozmowę o przyszłości sportu. Jeśli ktoś ma zdecydować, jak powinien rozwijać się rowerowy slopestyle, to właśnie on!

Cześć Emil. Wygrałeś 5 ostatnich imprez z cyklu Crankworx World Tour. Jak się z tym czujesz?

Ciężko mi to w ogóle opisać. Gdy się nad tym zastanawiam, po prostu nie mogę w to uwierzyć. Jestem na szczycie od dwóch lat - to jakieś szaleństwo, ale nie czuję się inaczej. Ciągle jestem tym samym chłopakiem i ciągle tak samo cieszę się z każdych zawodów, w których mogę wziąć udział. Stawiam sobie takie same cele i oczekuję podobnych rzeczy, nawet jeśli inni ludzie, oczekują ode mnie czegoś innego.

Jak udaje Ci się przygotować tak dużo niezwykłych trików na każde zawody?

Jeżdżę przez cały rok i jestem w pełni skupiony na mojej karierze. Traktuję to bardzo poważnie. Chcę się ciągle rozwijać jako zawodnik i właśnie to motywuje mnie do kolejnych eksperymentów. Chcę być coraz lepszy. Nie mogę stać w miejscu.

Emil Johansson na trasie Crankworx BC © Clint Trahan/Crankworx

W ostatnich latach slopestyle rozwija się nieprawdopodobnie szybko. Jak myślisz, dlaczego?

Pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl to naturalna zmiana pokoleniowa. Nowi riderzy pojawiają się z zupełnie nowymi pomysłami i nową wizją tego co jest możliwe. Po prostu otwierają dla dyscypliny zupełnie nowe drzwi. Tak to już jest ze sportem. Jedno pokolenie rozwija sport i w pewnym momencie trafia na jakąś barierę. Po pewnym czasie, pojawiają się nowi zawodnicy z zupełnie innym spojrzeniem, którzy przełamują tą granicę i znów rozwijają sport przez kilka lat. To naturalna ewolucja. To co dla poprzedniego pokolenia było niewykonalne, dla nas jest normalne. Tak podnosi się poprzeczkę.

Zmieniły się też nasze możliwości treningowe. Dziś mamy dostęp do praktycznie wszystkiego co nam się wymarzy, możemy skakać na poduszki pneumatyczne, w gąbki, latać po świecie i odwiedzać nowe spoty.

Dochodzi jeszcze aspekt związany z budową torów, na których rywalizujemy. Od kilku lat, przeszkody są bardzo spójne, a budowniczy wykazują się dużą konsekwencją. Przyzwyczailiśmy się do określonego rozmiaru hop i dzięki temu, możemy na nich testować nowe pomysły.

Nowa trasa w Kanadzie spodobała się Johanssonowi © Clint Trahan/Crankworx

Rozgrywanie zawodów na takich samych torach przyspiesza rozwój sportu?

Myślę, że pomaga to w szczególności zawodnikom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tourem (Crankworx). Osobiście wolałbym jednak nie wracać na takie same przeszkody. Radzenie sobie z nowymi, kreatywnymi torami to nieodłączny element naszego sportu. Gdy próbujesz wykonać trik na nowej hopie o innym rozmiarze, musisz wykazać się świetnymi umiejętnościami. To coś zupełnie innego niż oblatywanie w kółko tej samej przeszkody, z tą samą prędkością i w tej samej konfiguracji.

Jak podobała Ci się nowa trasa przygotowana na Crankworx BC?

Dobrze się na niej bawiłem. Hopy były trochę mniejsze od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale za to, były naprawdę świetnie zbudowane. Na zawodach trochę przeszkadzała nam pogoda, bo deszcz bardzo negatywnie wpłynął na kondycje toru. Wszystko było miękkie, a przed ostatnią hopą musieliśmy naprawdę konkretnie pedałować. Wykonanie najgrubszej sztuczki na maksymalnym tętnie wymagało zupełnie innych umiejętności. Większość zawodników była bardzo zadowolona z nowej trasy. Ja też cieszyłem się z urozmaicenia.

Na Crankworx BC Johansson wylądował 3 nowe sztuczki © Jake Paddon/Crankworx

Jak według Ciebie powinny wyglądać tory slopestyle'owe w przyszłości?

Zawsze bardzo mi się podobało, gdy mogliśmy wybrać jedną z kilku linii przejazdu. Gdy byłem młodszy, uwielbiałem oglądać zawody, na których zawodnicy mogli zdecydować, które przeszkody wykorzystają w swoich próbach. To było świetne, ale zdecydowanie trudniejsze do oceniania. Ciężko porównać ze sobą dwa elementy, chyba że są to hopy o podobnym rozmiarze, które dają możliwość wykonania bardzo zbliżonych trików. Mimo wszystko, chyba chciałbym, by na trasach pojawiło się kilka różnych opcji.

Zdecydowanie dołożyłbym też kilka przeszkód, żeby trasy były dłuższe. W ten sposób, przesunęlibyśmy kolejne granicę i ustalili co tak naprawdę jest możliwe, a na co musimy jeszcze trochę poczekać.

Czy przed ostatnimi zawodami sezonu myślisz o potrójnej koronie Crankworx?

Mam świadomość tego, że jestem w stanie powalczyć o koronę, ale nie zaprzątam sobie tym głowy. Na ostatnie zawody sezonu jadę z takim samym nastawieniem, jak na każdą inną imprezę.