G-FORCE – O co chodziło w nowym evencie Szymona Godźka?

„Marzyłem o tym od dawna. Szukałem sposobu, miejsca i ludzi, z którymi moglibyśmy wspólnie zorganizować taki event. I w końcu, po tylu latach, się udało. To świetne uczucie!” – opowiadał na G-Force

. Ale pytanie brzmi: o jaki pomysł chodzi i co tak naprawdę się udało?