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G-FORCE – O co chodziło w nowym evencie Szymona Godźka?
Czy Szymon Godziek z ekipą wynalazł zupełnie nową dyscyplinę? Wygląda na to, że tak. Big Air Speed and Style to efekt uboczny szalonej imprezy G-Force, która w sierpniu odbyła się w Kudowie-Zdroju!
Pomysł
„Marzyłem o tym od dawna. Szukałem sposobu, miejsca i ludzi, z którymi moglibyśmy wspólnie zorganizować taki event. I w końcu, po tylu latach, się udało. To świetne uczucie!” – opowiadał na G-Force Szymon Godziek. Ale pytanie brzmi: o jaki pomysł chodzi i co tak naprawdę się udało?
Kilka lat temu, w trakcie realizacji ujęć do filmu „The Old World”, w Kudowie-Zdroju powstała jedna z najbardziej niezwykłych linii freeride’owych na świecie. To trasa, a w zasadzie połączenie dwóch tras typu Big Air, które od startu do mety kilkukrotnie się krzyżują. Dzięki temu zawodnicy mieszają się w locie, przeskakując nad sobą w spektakularnym stylu. Nigdy wcześniej linie typu Big Air nie zostały połączone w tak niezwykły sposób.
Dzięki wsparciu lokalnej społeczności niezwykła trasa zyskała status miejscowej atrakcji, a w kolejnych latach Szymon regularnie organizował na niej mniejsze lub większe imprezy dla freeriderów z całego świata. W jego głowie kiełkował jednak pomysł na zupełnie nową formułę i nowy format, którego nikt wcześniej nie próbował zorganizować. „Zawody Speed and Style na freeride’owych hopach! Musimy to zrobić!”. I jak powiedział, tak zrobił…
Siły specjalne w Kudowie - G-FORCE!
„Wiedzieliśmy, że ta impreza może być hitem, ale nie spodziewaliśmy się, że nowy format przypadnie do gustu dosłownie wszystkim – zawodnikom, kibicom, sponsorom. Wyszło jeszcze lepiej, niż się spodziewaliśmy.”
Cały pomysł polegał na tym, żeby zgromadzić w jednym miejscu 20 mocnych riderów i wykorzystać ich wiedzę oraz doświadczenie do wspólnego rozwijania nowego konceptu. Wszystko zaczęło się od 2 dni luźnej jazdy, po których przyszedł czas na pierwsze mierzone treningi. Na bazie wyników osiągniętych przez riderów, w trakcie wspólnych konsultacji, została opracowana formuła do przetestowania w trakcie oficjalnych zawodów.
„Zmierzyliśmy sumę czasów na dwóch liniach, które trochę się od siebie różnią. Wyszło nam około 45–50 sekund, w zależności od zawodnika. Wspólnie postanowiliśmy, że trik wykonany na ostatniej hopie może zapewnić maksymalnie 5 sekund bonifikaty, czyli 10% całego wyniku. Z tego wszystkiego ewoluował ostateczny format – ścigamy się w parach, każdy zawodnik ma dwa przejazdy – po jednym na każdym torze – oraz jeden trik do wykonania. Kto wykręci lepszy wynik – awansuje dalej.”
Zawody zostały zorganizowane w dzień publiczny i trzeba przyznać, że wypadły naprawdę świetnie. Dzięki rywalizacji w parach format był bardzo prosty w odbiorze. Kibice tłumnie zgromadzili się na miejscu i naprawdę mocno dopingowali swoich idoli. Było konkretne ściganie, sesje autografów oraz epickie show w postaci best tricka i whip contestu. Na brak emocji nie można było narzekać!
„To niesamowite. Zawodnicy tacy jak Elias Ruso, którzy wywodzą się z dirtu i nigdy w życiu się nie ścigali, na G-Force odpalili się jak nigdy i ostatecznie walczyli o podium. Oglądanie ich w akcji i wspólne tworzenie zupełnie nowego formatu było dla mnie niezwykłym przeżyciem.”
Świetnie sprawdził się też system opracowany wspólnie przez zawodników. „Waga” wykonanego triku była dobrana na tyle dobrze, że w czołówce tabeli pojawili się zarówno eksperci od sztuczek, jak i zawodnicy o bardziej racingowym zacięciu!
TOP 5 G-Force Speed and Style:
- Clemens Kaudela
- Elias Ruso
- Jakub Vencl
- Enzo Candaten
- Marcin Rot
Nagrody dodatkowe:
- Trick-G – Alejandro Bonafe (Cashroll)
- Whip-G – Elias Ruso
- Spirit-G – Enzo Candaten
Co dalej?
„Za rok wracamy. Ścigamy się jeszcze mocniej, dopieszczamy trasę, zapraszamy jeszcze więcej zawodników!” – tak plan na sezon 2027 określił Szymon Godziek, a widząc jego zaangażowanie w organizację imprezy, wierzymy mu na słowo.
„Mam wrażenie, że ten nowy format zadziałał naprawdę świetnie. Kibice dopisali, mieliśmy dobry czas, a gdy spędzasz dobrze czas na rowerze – dzieją się kozackie rzeczy. Chyba właśnie to się stało. Zbudowaliśmy solidną podstawę, którą można rozwijać w kolejnych latach” – komentował Clemens Kaudela, zwycięzca pierwszego w historii G-Force Speed & Style.