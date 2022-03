G2 znów ze srebrem. Wielkie FaZe i emocje w finale IEM Katowice 2022

To było 5 godzin niesamowitych emocji na najwyższym poziomie. Finał IEM Katowice 2022, choć zakończony wynikiem 3:0 dla FaZe, na długo pozostanie w pamięci wszystkich fanów Counter-Strike: Global Offensive.

Drużyna Duńczyka wykazała się przede wszystkim żelazną psychiką. Każda wygrana przez nią mapa do samego końca stała na ostrzu noża, a kwintesencją tego, jak wyrównane było starcie finałowe był Mirage, na którym potrzeba było aż 58(!) rund by wyłonić zwycięzców.

Początek należał jednak zdecydowanie do G2 Esports. Samurajowie bardzo dobrze rozegrali pierwszą połowę Inferno, schodząc na przerwę z wynikiem 11:4. Po zmianie stron dość szybko zdołali zdobyć także kolejne 4 punkty. I tu rozpoczął się dramat zespołu "NiKo".

"Była taka runda, w której Robin po prostu rozbił ich na shorcie. Myślę, że to wygrało nam Inferno" - przyznał "broky", który został wybrany MVP turnieju.

