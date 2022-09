G2 wicemistrzami Europy. Kosmiczne Rogue

20., jubileuszowy, finał League of Legends European Championship, wcale nie zapowiadał się jako ten, który na lata zapisze się w historii rozgrywek. Dla polskich kibiców jednak najistotniejsze było to, że niezależnie od wyniku, puchar na pewno wzniesie Polak - albo Marcin "Jankos" Jankowski z G2 albo Adrian "Trymbi" Trybus z Rogue.

Przede wszystkim dlatego, że obie drużyny mierzyły się już ze sobą zaledwie tydzień wcześniej, w meczu o bezpośredni awans do finału (przegrany musiał pokonać jeszcze Fnatic). Wówczas pewne zwycięstwo 3:0 odniosła właśnie drużyna Marcina "Jankosa" Jankowskiego.

Co więcej, G2 chciało przypieczętować tu swój własny jubileusz i sięgnąć po 10. tytuł mistrzów Europy w historii. Jak dotychczas, żadnej drużynie na świecie nie udało się tyle razy zwyciężać w swoim regionie. Dziewięć wygranych, poza G2, ma natomiast również koreańskie T1.

Mało? To dodajmy jeszcze, że Rogue w Europie było synonimem wywrotki na ostatniej prostej. Przegrywali finał wiosną 2021 (mimo prowadzenia 2:0 z MAD Lions), przegrywali także wiosną 2022 (0:3 właśnie z G2). Większość fanów i ekspertów spodziewała się zatem niechlubnego hattricka.

Rogue jednak bardzo szybko pokazało, że nie zamierza w tym meczu godzić się z rolą statystów. 20 minut pierwszej gry wystarczyło, by "Łotrzyki" wypracowały sobie 6 tysięcy złota przewagi, pokazując przy tym zagrania (jak to z 16. minuty, gdy "Malrang" najpierw ukradł smoka, a następnie "Trymbi" odwrócił losy teamfightu), których raczej spodziewalibyśmy się po G2.

