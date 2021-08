G2 przed play-offami LEC: Czas pokazać moc

Samurajowie mieli duży kłopot z odnalezieniem się w panującej mecie. Otwarcie przyznawał to m.in. “Caps”: „Draft był zdecydowanie czymś, nad czym musieliśmy popracować. Pomyśleć, co chcemy wybierać dla nas samych. Próbowaliśmy wielu rzeczy z mety” - mówił w trakcie sezonu midlaner.

Przełom nastąpił w czwartym tygodniu. Żartobliwie można stwierdzić, że to decyzja “Capsa”, by ściąć się na łyso, odmieniła zespół. Tak się bowiem złożyło, że wizerunkowa zmiana Duńczyka zbiegła się w czasie z serią zwycięstw drużyny.

