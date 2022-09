Przebudowa zakończona sukcesem. G2 znów jest wielkie

Taki stan rzeczy w drużynie pokroju G2, która została stworzona po to, by dominować, był niedopuszczalny. Jeszcze w październiku "Ocelote" poinformował, że z zespołem żegnają się trenerzy, a także "Wunder", "Mikyx" oraz "Rekkles". Zwłaszcza odejście tego ostatniego było ogromnym zawodem, bowiem zaledwie rok wcześniej jego przyjście z Fnatic określane było największym transferem w historii europejskiego League of Legends.