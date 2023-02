G2 znów na szczycie! Samurajowie mistrzami LEC Winter!

Choć zarówno G2, jak i MAD Lions należą w ostatnich latach do czołówki w Europie, a ich starcia w fazie play-off niejednokrotnie przynosiły ogrom emocji, to jednak nigdy wcześniej nie doszło do ich spotkania w wielkim finale.

"Gragas na midzie", "Nie, nie czekaj to Kled", "Nie nie, Jarvan na supporcie, a nie Gragas na supporcie"... - tego typu rozważania casterów trwały niemal przez cały draft przed drugą mapą. G2 bowiem, jak za starych dobrych czasów, mocno podkręciło draft, do końca trzymając wszystkich w niepewności, który champion przypadnie któremu graczowi.

Jednak podkręcony draft to jedno, ale jego poprawna egzekucja to drugie. Były już trener G2 "GrabbZ", przyznawał w jednym z wywiadów, że pod koniec jego przygody z formacją drużyna nie do końca rozumiała, w jaki sposób chcą grać wybierani przez nią bohaterowie.

