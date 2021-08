Gadżety na lato

Fajne akcesoria na upalne lato, które sprawdzą się nie tylko na plaży. Dzięki nim Twoje słoneczne wakacje wskoczą na wyższy poziom. Dodadzą ci więcej radości i uczynią urlop od pracy, czy szkoły niezapomnianym.

Skok BASE na plaży © Kontizas Dimitrios/Red Bull Illume Image Quest

Nigdzie nie ruszaj się bez muzyki!

Słuchaj ulubionej muzyki za pomocą tego urządzenia 3 w 1 o nazwie Solgaar. To powerbank i głośnik Bluetooth zapakowany w baterie słoneczne. To solarbank i boombox w jednym. Może być doskonałym towarzyszem każdego wypadu ze znajomymi. Bateria o pojemności 10000 mAh pozwala nawet pięciokrotnie naładować twojego smartfona, albo odtwarzać muzykę przez ponad 80 godzin.

Plecak - lodówka

Lodówka w postaci plecaka z ergonomicznymi szelkami, zdejmowalnym pasem piersiowym i biodrowym. Wykonana z wodoodpornego materiału może chłodzić do 20 puszek. Opiera się promieniom słonecznym i promieniowaniu UV. Zdecydowanie jest to coś, co warto mieć na przykład szykując większą imprezę na plaży.

Czas na prysznic

OK, to nie jest coś, bez czego nie możemy się obejść na plaży, ale przyda się, gdy nie będzie przy niej natrysku, a akurat chcielibyśmy spłukać z opalonego ciała piasek, nie chcąc przy okazji obniżać jego temperatury (na przykład do poziomu temperatury Bałtyku). Z pewnością przyda się jednak podczas roadtripów z namiotem, czy długich wędrówek na łonie natury. Przy pojemności niecałych 3 litrów i dołączonej pompce, Helio staje się bardzo ciekawą propozycją.

Najpierw bezpieczeństwo!

Jadąc na wakacyjny wypad nie chcemy myśleć o przykrych rzeczach, które mogą nam się przydarzyć. Ale nawet mimo to, a może właśnie dlatego zdecydowaliśmy się pokazać wam mały, przenośny sejf. Nowoczesny, odporny i lekki, został zaprojektowany tak, że możemy go przyczepić do dowolnego mebla. Otwiera się go za pomocą klucza, albo szyfru. Ma dość miejsca aby pomieścić portfel, telefon i biżuterię.

Deska, którą uwielbiają wszyscy

Gotowi na długie godziny na wodzie? Pełnowymiarowy Stand Up Paddleboard (SUP) daje możliwość cieszenia się nim większej ilości osób, a nawet zwierząt - na Instagramie znajdziecie pełno zdjęć ludźmi, którzy pływają ze swoimi psami, a nawet kotami. Po złożeniu mieści się do niewielkiego plecaka, który można zabrać dosłownie wszędzie.

Dzięki technologii AeroULTRA, ten rewolucyjny produkt jest niesłychanie praktyczny. Zestaw zawiera deskę, demontowany miecz, zestaw naprawczy, pompkę i torbę transportową.

Wyjazd bez telefonu? Nie tym razem

Nie ważne ile razy powiesz, że na następne wakacje wyjedziesz bez telefonu, zawsze zabierasz go ze sobą? Przyda ci się przenośna ładowarka z powerbankiem.

Dmuchańce

Dlaczego? Dlaczego nie?! Przydadzą się nie tylko w wodzie, ale i na brzegu, żeby się na nich położyć, albo zrobić z nich stół kładąc na nich jedzenie, albo wykorzystać w każdy inny sposób, jaki przyjdzie nam do głowy. My znaleźliśmy taki, który może nam potrzymać puszkę bez wylania zawartości , gdy akurat mamy ochotę postrzelać się na pistolety na wodę (o tym za chwilę). No i są atrakcyjnym dodatkiem na Instastories…

Arbuzowe dmuchańce © Tyrone Bradley

Zobacz najlepszy sposób na podanie zimnego Red Bulla - prezentuje Łukasz Czepiela:

Red Bull podany idealnie!

Powrót do dzieciństwa

Wybierasz się na basenowe party? Zabierz kilka pistoletów na wodę – najlepiej nie byle jakich. SpyraTwo wypuszcza 22 wodne strzały po jednym naładowaniu i charakteryzuje się imponującym zasięgiem do 9 metrów. Gdy zabraknie „amunicji” zanurz go w wodzie. Napełnienie trwa tylko 12 sekund. Silniejszy strumień, o większym zasięgu, uzyskasz przytrzymując spust przez 3 sekundy i następnie zwalniając go. Kroi się wystrzałowa zabawa!

Przejażdżka na skuterze?

Podwodny skuter – brzmi ciekawie? I takie właśnie jest to urządzenie. Spodoba Wam się wszystko, co można zrobić z Geneinno S2. Jest lekki, łatwo go spakować do plecaka i można na nim zamontować GoPro lub lampę, żeby jeszcze lepiej widzieć pod wodą. Posiada silnik o mocy 350W. W łatwy sposób można kontrolować prędkość, zanurzenie oraz światło i poziom naładowania baterii.

Dron

To praktycznie to samo, ale nie jest skuterem. To podwodny dron Geneinno T1 wyposażony w robotyczne ramię, którym można poruszać. Możemy nim sterować zdalnie, a obraz przekazywać w czasie rzeczywistym. Jest świetny do eksplorowania głębin, robienia zdjęć w 4K i obserwowania ryb do głębokości 150 metrów. Baterii wystarczy do 4 godzin użytkowania. No i w przeciwieństwie do latającego drona, nie trzeba mieć specjalnych uprawnień do kierowania nim.

Miłej reszty wakacji!