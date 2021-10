Żużlowiec w gajerze?! Nie wierzę… A jednak!

Kiedy słyszycie „żużlowiec”, wyobrażacie sobie zapewne twardego faceta, w umorusanym kombinezonie. Może ma na głowie kask, a może właśnie go zdjął i białe gałki oczu lśnią na brudnej, zasypanej żwirem twarzy, niczym dwa księżyce na czarnym niebie. W rękach ma zmaltretowane gogle, na lewej nodze stalową łyżwę. I generalnie… macie rację – tak zwykle wygląda żużlowiec w pracy. Ale jednego dnia w roku jest elegancki, jak Daniel Craig na premierze najnowszego Bonda. No i także marzy o statuetce, ale o wiele cenniejszej, niż Oscar, bo w jego branży nagród za wrażenia artystyczne się nie przyznaje. Liczą się punkty, zwycięstwa i tytuły. Ta uroczystość, to Gala PGE Ekstraligi, ta statuetka to Szczakiel, a ten dzień… jest już dziś!

W środku Przemek Pawlicki i Tomasz Gollob © Tomek Dryła

Najlepsza żużlowa liga świata przyznaje swoje unikalne nagrody od siedmiu lat. „Szczakiele” wzięły swą nazwę od pierwszego polskiego indywidualnego mistrza świata na żużlu, Jerzego Szczakiela (wywalczył złoty medal w Chorzowie, w 1973 roku). Statuetki przyznawane są w siedmiu kategoriach, a w większości z nich laureatów, spośród nominowanych kandydatów, wybierają w głosowaniu kibice. Historycznego, pierwszego Szczakiela dla najlepszego polskiego żużlowca sezonu, w 2015 roku odebrał Maciej Janowski.

Janowski ze statuetką za kulisami © Tomek Dryła

„To było na pewno mega miłe wyróżnienie i super akcent na koniec sezonu. Szczakiel stoi do dziś na honorowym miejscu i mam do niego duży sentyment. Głównie dlatego, że zwycięzców wybierają kibice, a to zawsze podnosi rangę nagrody. Przecież dla naszych fanów ścigamy się, ryzykujemy i łamiemy kości. Zdobycie uznania w ich oczach to turbo zaszczyt. Zawsze daję z siebie wszystko i fajnie wiedzieć, że tak wielu ludzi to dostrzega” – wspomina Galę z 2015 roku Maciej Janowski.

Kibice wybierają też najlepszego zawodnika zagranicznego, najlepszego juniora, trenera/menedżera oraz niespodziankę sezonu. Redakcja Canal+ nagradza natomiast najwspanialszy wyścig sezonu. Ostatnią statuetkę za ten wyczyn odebrał Emil Sajfutdinow za popis w Częstochowie. Jego jazda „po płocie” już przeszła do historii polskiego speedway’a.

Emil na Gali © Wojciech Tarchalski/Superstar.com.pl

„Wiele razy byłem nominowany w tej kategorii, ale zawsze nagroda trafiała do kogoś innego. Żartowaliśmy w końcu z kolegami. Oni mówili, że wygląda na to, że jeśli chcę w końcu dostać Szczakiela, to muszę zrobić coś ekstra. No to… zrobiłem (śmiech). Faktycznie to jest wyścig, o który kibice pytają mnie najczęściej. Bardzo miło odebrać statuetkę za najlepszą żużlową akcję. Będę robił wszystko, by znaleźć uznanie wśród kibiców raz jeszcze” – deklaruje Sajfutdinow.

Poza kategoriami, w których mamy zawodników nominowanych, podczas Gali przyznawane są też nagrody specjalne. Pierwszą z nich jest Złoty Szczakiel trafiający do laureata za szczególne osiągnięcia. Wiadomo też, że nagrodę dla najlepszej drużyny sezonu odbierze kapitan Sparty Wrocław, Maciej Janowski.

Przemek ze „Szczakielem” © Tomek Dryła

Uroczysta Gala PGE Ekstraligi jest pożegnaniem sezonu na najwyższym poziomie. Czerwony dywan, statuetki wręczane przez gwiazdy sportu i show-biznesu oraz żużlowcy w strojach wieczorowych – wszystko to sprawia, że od lat impreza zdobywa coraz większą rangę wśród towarzyskich wieczorów Warszawy.

„Dla nas to jest coś innego, spora odmiana. Naprawdę rzadko zakładamy garnitury i wskakujemy w galowy anturaż. Może początkowo trochę kręciliśmy nosem, bo przecież nie jest to nasze naturalne środowisko, ale myślę, że potem zaczęliśmy zgodnie przyznawać, że gdyby nie ta Gala, to pewnie nigdy w takim gronie nie spotkalibyśmy się w jednym miejscu. W ten wieczór wszyscy są wyluzowani, gadamy na przeróżne tematy i śmiejemy się ze wspominanych historii. Nikt się nie spina, nie ma stresu meczowego, który zwykle towarzyszy naszym spotkaniom. Tak naprawdę, to nawet te krawaty nam nie przeszkadzają i możemy się całkiem dobrze bawić (śmiech)” – żartuje Piotrek Pawlicki.

Uroczystą Galę PGE Ekstraligi 2021 poprowadzą Gabi Drzewiecka i Tomasz Dryła. Możecie obejrzeć to wydarzenie na żywo, w nSport+. Początek Gali o godz. 20:30.