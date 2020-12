20 zdjęć z sezonu 2020 MotoGP

Szalone oczekiwanie na start sezonu

Długo wyczekiwany powrót w Jerez i... debiutancki triumf

! Runda w Jerez otworzyła sezon 2020, a to, co się tam wydarzyło, starczyłoby na obdarowanie kilku rund. Największym wygranym był bez wątpienia najlepszy debiutant

Kontuzja Marka Marqueza

Podczas gdy Marc Marquez wrócił do jazdy w MotoGP w kilka dni po złamaniu ręki, przypominamy najlepsze powroty do sportów motorowych po poważnych kontuzjach!

Johann Zarco wraca na szczyt

, tylko po to, by... zapewnić sobie miejsce w Esponsoramie na Ducati. Na Desmosedici dwukrotny mistrz Moto2 od początku dobrze się czuł, a zwieńczeniem ciężkiej pracy było

Brad Binder zwycięzcą w Brnie

Dovizioso zamyka usta krytykom w Austrii

wywalczył podium, chociaż zaledwie kilka tygodni wcześniej złamał obojczyk. Potem zaliczył serię słabszych występów, tylko po to, by odkuć się na

Ostatni zakręt w Styrii wgniata w fotel

zgotowali nam finisz na ostrzu noża. Trio w tej kolejności rozpoczynało ostatnie okrążenie i wiele wskazywało, że niewiele się wśród nich zmieni. Na dojeździe do trójki "Polyccio" pojechał jednak defensywną linią, umożliwiając Millerowi atak. W przedostatnim zakręcie Espargaro odzyskał prowadzenie, ale Jack kontrował w ostatnim łuku. Zarówno Australijczyk jak i Hiszpan wyjechali za szeroko, co wykorzystał jadący tuż za nimi Oliveira. Portugalczyk minął obu i wpadł na metę jako zwycięzca, zdobywając swój pierwszy triumf (i podium) w klasie MotoGP!

Morbidelli w mistrzowskim stylu na Misano

, który od początku narzucił mocne tempo i prowadził od startu do mety. To było pierwsze zwycięstwo Włocha w klasie MotoGP i tym ważniejsze, że wywalczone w zasadzie "w domu". Ta runda okazała się też przełomową dla "Morbido", który w drugiej części sezonu znacznie podkręcił tempo, wygrał jeszcze dwa razy i ostatecznie był drugi w mistrzostwach.

Valentino Rossi o krok od 200. podium

wpuszczono na tor małą liczbę kibiców, który mogli kibicować swojemu faworytowi – ale ten najpierw przegrał "pudło" na ostatnim okrążeniu, a tydzień później przewrócił się zaraz na początku wyścigu. Na wywalczenie 200. podium w karierze, "The Doctor" będzie musiał poczekać do sezonu 2021.

Szczególne podium Pola Espargaro

Kraksa w Barcelonie niweczy szanse

Niespodziewany triumfator w Le Mans

, który już wtedy wiedział, że to jego ostatni rok startów na Ducati, zanim przeniesie się do teamu KTM Tech3. Włoch wykorzystał panujące warunki oraz to, że w deszczu jego Desmosedici nie sprawiało aż tak dużych problemów i wygrał po raz drugi w MotoGP.

Pierwsze podium Alexa Marqueza

Takaaki Nakagami dołącza do czołówki

Jack Miller mistrzem stoppie

Joan Mir mistrzem świata 2020!

korzysta. Przed sezonem chyba nikt nie postawiłby na to, że po mistrzostwo świata 2020 sięgnie właśnie 23-letni Hiszpan na Suzuki. To jednak Mir popełniał najmniej błędów i najwięcej razy ze wszystkich stawał na podium. To, w połączeniu z jednym

Portugalczyk Oliveira wygrywa pierwsze GP Portugalii od lat

Miguel Oliveira mógł tylko marzyć – dane mu było wystartować na swoim domowym obiekcie w Portimao, bo MotoGP po latach wróciło do Portugalii. Po zdobyciu pierwszego w karierze pole position, dzień później #88 prowadził od startu do mety, zwyciężając po raz drugi w tym roku. Tym samym w pięknym stylu pożegnał się z ekipą Tech3, z której przechodzi do fabrycznego składu KTM-a.

9 różnych zwycięzców w sezonie!

Pożegnań czas!