21 zdjęć z sezonu 2021 Formuły 1

w barwach Red Bull Racing. W treningach szło mu nieźle, ale w kwalifikacjach odrobinę zabrakło do awansu do Q3. W niedzielę, w połowie okrążenia rozgrzewkowego nagle bolid Meksykanina zwolnił, a silnik po chwili zgasł zgasł. Padły wszystkie systemy w samochodzie - w tym radio, zatem zespół nie mógł udzielić kierowcy żadnych wskazówek. #11 udało się jednak zachować zimną krew – "zresetował" bolid i ponownie uruchomił silnik. Do wyścigu ruszył z alei serwisowej i... finiszował na piątym miejscu!

24-latek świetnie ruszył z trzeciego pola, na dojeździe do jedynki zahaczając kołami o trawę i... wychodząc na prowadzenie! Podczas tamtego wyścigu sporo się jednak działo, włączając w to szaloną kraksę Valtteriego Bottasa z Georgem Russellem, a także wylatującego z bandę Lewisa Hamiltona, który cudem dotoczył się do alei serwisowej i wykorzystał wywieszenie na torze czerwonej flagi.

Od samego początku sezonu Verstappen i Hamilton wymieniali się ciosami. Na zmianę wygrywali kwalifikacje i wyścigi. Na początku sezonu to jednak Brytyjczyk zyskał przewagę, wygrywając trzy z czterech pierwszych rund. Niejednokrotnie dochodziło też między nimi do pojedynków na granicy kary... W dalszej części sezonu nie obywało się nawet bez upomnień, a nawet pamiętnych kolizji na Silverstone, Monzy czy Yas Marina.

. Po tym, jak był szybki przez cały weekend, w kwalifikacjach niespodziewanie uległ Charlesowi Leclercowi. W wyścigu jednak Monakijczyk nie wystartował, a Holender wygrał prowadząc od startu do mety. I pomyśleć, że od czasu debiutu w F1 nigdy nie stanął w Księstwie na podium. Tym samym po raz pierwszy sięgnął po zwycięstwo "w domu", bo przecież Max mieszka w Monte Carlo. PS. To po tej rundzie Max pierwszy raz objął prowadzenie w mistrzostwach w sezonie 2021.

ekipa Red Bull Racing była na najlepszej drodze po dublet – Max prowadził przed Checo. Gdy na kilka okrążeń przed metą w bolidzie Verstappena pękła opona, a nieco wcześniej podobny los spotkał Lance'a Strolla – wyścig przerwano. Rywalizację wznowiono z pól startowych na dwa okrążenia. Lewis Hamilton świetnie wystartował, ale... przestrzelił hamowanie do jedynki i spadł na sam koniec stawki, ostatecznie wyjeżdżając z Baku – tak jak Max – z zerowm dorobkiem punktowym. W czym tkwił problem? Hamilton przypadkowo wcisnął przycisk, który pomaga kierowcom w dogrzewaniu opon przed startem, co oznacza także słabsze działanie hamulców.

Sytuację wykorzystał Checo, który świetnie jechał już od pierwszych pozycji i zanim doszło do wypadku Maxa, jechał po pewne drugie miejsce. Przy restarcie co prawda za późno ruszył spod świateł, ale nie popełnił błędu w pierwszym zakręcie i wygrał ten liczący dwa okrążenia sprint. To był drugie w karierze, a pierwsze w barwach Red Bull Racing zwycięstwo Pereza.

, ale i kibice, których przybyło ponad 200 tysięcy! Wokół toru było dosłownie pomarańczowo, a faworyt lokalnej publiczności zrobił to, co do niego należało – wygrał po starcie z pole position i zgarnął dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie w wyścigu.

W 2021 roku Sebastian Vettel dwukrotnie stanął na podium, najpierw w Baku a potem na Węgrzech. Ostatecznie jednak z wyników na Hungaroringu go zdyskwalifikowano, bo w jego bolidzie zabrakło wymaganej ilości paliwa do powyścigowej kontroli. Tak czy inaczej, Niemiec stał się w mijającym roku ulubieńcem kibiców: zbudował hotel dla pszczół w Austrii, sprzątał trybuny po wyścigu na Silverstone, na pola startowe na Węgrzech wyszedł w tęczowej koszulce, a w Arabii Saudyjskiej zorganizował zawody kartingowe dla kobiet (które mogą tam mieć prawo jazdy dopiero od 2018 roku).

Jedno z pamiętnych ujęć sezonu 2021 – na chwilę po kraksie Maxa i Lewisa w wyścigu na Monzy. Podczas sobotniego sprintu Verstappen był drugi, a Hamilton czwarty. W niedzielę po swoim pit-stopie, gdy Brytyjczyk wrócił na tor – znalazł się tuż obok Maxa. Ani Verstappen, ani Hamilton nie zamierzali odpuszczać w pierwszej szykanie i doszło między nimi do kolizji. Bolid Maxa podbiło i wylądował on na samochodzie Lewisa. Szczęśliwie obaj wyszli z kolizji bez szwanku, nie zdobywając w wyścigu punktów.

To, co było pechem jednych, okazało się idealnym rozwiązaniem dla innych. McLaren na Monzy był szybki od początku weekendu, co udowodniło trzecie miejsce Daniela Ricciardo w sobotnim sprincie. W niedzielę on i Lando Norris jechali jak z nut, a gdy rywale popełniali błędy, oni trzymali świetne tempo. W efekcie Daniel Ricciardo sięgnął po swoje debiutanckie zwycięstwo w pomarańczowych barwach, przy okazji wracając na szczyt podium po raz pierwszy od