22 zdjęcia z sezonu 2022 Formuły 1

Od początku weekendu na nowym dla wszystkich torze w Miami, pech nie opuszczał Verstappena. W efekcie w piątkowych treningach przejechał zaledwie kilkanaście okrążeń. Sobotnie kwalifikacje były już lepsze, bo obrońca tytułu zgarnął trzecie pole startowe. Po dobrym starcie, na wyjściu na prostą startową rozpoczynającą dziewiąte okrążenie, strata do lidera Leclerca była na tyle mała, że Max bez problemu wyprzedził rywala na hamowaniu do pierwszego zakrętu i objął prowadzenie w GP Miami! Nie oddał go już do mety,

