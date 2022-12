22 zdjęcia z sezonu 2022 MotoGP

Stało się to, co stać się musiało. Co prawda w finale sezonu dojechał do mety pod koniec dziesiątki, ale nie miało to najmniejszego znaczenia. Francesco Bagnaia został mistrzem świata MotoGP 2022! W drodze po tytuł wygrał siedem wyścigów, dziesięć razy stał na podium i pięć razy startował z pole position. Pecco to pierwszy Włoch, który zgarnął tytuł na Ducati i zarazem pierwszy włoski czempion od czasu Valentino Rossiego w 2009 roku. Mało tego, Bagnaia to także pierwszy podopieczny Rossiego z jego Akademii VR46, który został mistrzem świata klasy MotoGP.