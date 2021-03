Game of A.I.R. - podniebna gra Mai Kuczyńskiej i Łukasza Czepieli od kuchni

Reguły Game of A.I.R.

Game of A.I.R. jest grą. Rywalizacją pomiędzy Mają i Łukasz. Wzorem deskorolkowej wersji pojedynku na triki Game of S.K.A.T.E., musieli zaliczać figury akrobacji zadawane sobie nawzajem. Niewykonanie figury to jeden punkt karny. Punkt to jedna litera w słowie A.I.R. Przegrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie trzy punkty karne i ułoży cały wyraz.