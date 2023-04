GamingForLife – dołącz do teamu i rozpykaj ten bieg!

) lub na własnej trasie (z Apką na telefon). 30 minut później rusza Samochód Pościgowy - realny lub w Aplikacji wirtualny. Poruszając się ze stałą, ale wzrastającą co jakiś czas prędkością goni uczestników. Gdy ich wyprzedza, kończą bieg. To rewolucja wyścigów jakie znamy. Tutaj najlepsi finiszują na samym końcu!

Samochód Pościgowy to przeciwnik, którego nie da się ograć, ale w tej rozgrywce każdy może się odważyć sięgnąć po jak największy score mierzony w kilometrach. Możesz go nawet wstępnie obliczyć

Verena May: Nadzieja, by znów stanąć na nogi

Wystarczy zainstalować Aplikację Wings for Life World Run (do pobrania

na całym globie, którzy niezależnie od pogody, pory dnia, czy roku, jaka u nich panuje, zrobią dokładnie to samo, co Ty!

Potem, w niedzielę 7 maja 2023, kilka minut przed 13:00 czasu polskiego (11:00 UTC), trzeba stanąć w wybranym przez siebie miejscu startu, założyć słuchawki, uruchomić Aplikację i dać się ponieść emocjom. Niezależnie od tego, gdzie będziesz, razem z Tobą będą SETKI TYSIĘCY LUDZI na całym globie, którzy niezależnie od pogody, pory dnia, czy roku, jaka u nich panuje, zrobią dokładnie to samo, co Ty!

Potem, w niedzielę 7 maja 2023, kilka minut przed 13:00 czasu polskiego (11:00 UTC), trzeba stanąć w wybranym przez siebie miejscu startu, założyć słuchawki, uruchomić Aplikację i dać się ponieść emocjom. Niezależnie od tego, gdzie będziesz, razem z Tobą będą SETKI TYSIĘCY LUDZI na całym globie, którzy niezależnie od pogody, pory dnia, czy roku, jaka u nich panuje, zrobią dokładnie to samo, co Ty!