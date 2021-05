Najciekawsze gamingowe premiery maja

i trójki. Village ma zaoferować graczom świeże połączenie sprawdzonych wcześniej rozwiązań (miks RE 4 i RE 7) z garścią nowych pomysłów. No i oczywiście będzie strasznie, ale to w końcu znak rozpoznawczy tej marki! Co ciekawe, twórcy zdecydowali się na wydanie darmowej wersji demo, dzięki której można sprawdzić, czy Resident Evil Village rzeczywiście jest warty kupna.

Wszyscy wiedzą, czym jest seria Mass Effect. Jej po prostu nie trzeba przedstawiać. Nie każdy jednak wie, że już w maju zagramy w odświeżonego remastera całej trylogii, łącznie ze wszystkimi dodatkami! Ci, którzy już wcześniej przeżyli przygody komandora Sheparda, z pewnością docenią masę udogodnień i modernizacji względem leciwej już trylogii, a ci, którzy jakimś cudem nie grali jeszcze w żadnego Mass Effecta… no cóż, mają w końcu świetną wymówkę, by nadrobić zaległości.

Subnautica: Below Zero (14 maja)

Subnautica z 2018 roku to, bez dwóch zdań, jedna z najwybitniejszych gier indie w historii. Teraz w końcu doczekaliśmy się pełnoprawnej kontynuacji. Niecierpliwi użytkownicy mieli już wiele okazji, by zagrać w Subnautica: Below Zero w wersji Early Access, ale zdecydowana większość wolała czekać na finalny produkt. Najwyższa pora po raz kolejny zanurkować w głębiny i poznać sekrety otwartego, zaskakującego świata!

– ale nie można zignorować tej gry przez jej wysoką jakość. I choć nie znajdziemy tu niczego nieszablonowego czy oryginalnego, to nie bez powodu społeczność PC ucieszyła się na wieść o wydaniu na komputery. No i nie możemy też nie możemy zapomnieć, że to kolejna gra do tej pory przeznaczona wyłącznie na konsole Sony, która doczekała się także wersji na PC. A ma być ich znacznie więcej!

Days Gone doskonale znają fani PlayStation, ale dla większości użytkowników PC będzie to pierwsza okazja, by zagrać.