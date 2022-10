Startowaliśmy w Garmin Gravel Race, żebyście Wy nie musieli. Ale... musicie

Skorzystaliśmy z zaproszenia na Garmin Gravel Race w Świeradowie Zdroju, żeby przekonać się, jak tam jest, rozsmakować się w gravelowej rywalizacji i pooddychać świeżym, górskim powietrzem. Zagłębiając się w regulamin, sprawdzając dostępne dystanse i profile tras, nie do końca było pewne, czy to będzie sielanka, czy duży challenge. Dlatego wybraliśmy krótszy dystans i zapakowaliśmy do walizki kilka Red Bulli. Koniec końców było świetnie. Przeczytajcie relację.

Do tej pory miałem już za sobą największy podjazd, a także fragment bardziej równy, z niewielkimi wzniesieniami. Dopiero za jakiś czas miały się zacząć bardzo poważne (jak na drugi dzień przygody z gravelem - nie kłamię) zjazdy. Skończyło się wsłuchiwanie we własny oddech, podziwianie natury i fantastycznych widoków. Na wyboistych, usianych kamieniami odcinkach rozpędzałem się do

Pod koniec zbiliśmy się w pięcioosobową grupę. Ostatnie kilometry Garmin Gravel Race były jak ostatnie kilometry górskiego etapu wielkiego touru – tylko mniej było asfaltu, a więcej szutru. Każdy dawał z siebie wszystko. Jedyne co było słychać to ciężkie sapanie, metaliczny dźwięk kamieni bijących o ramy, a także głuche stuki, gdy żwir trafiał w kask czy okulary, albo gdy ktoś zmieniał bieg. Wierzcie lub nie, ale na szczycie ostatniego wzniesienia byłem na czele tej grupy, a rywale wzięli mnie na zjeździe. Ten ostatni, niezwykle szybki zjazd kończył bardzo ostry zakręt w prawo w wąską ścieżkę - kilkusetmetrowy odcinek singlowy, który nie pozwalał na wyprzedzanie. Po wyleceniu z niego kolarze trafiliśmy na ostatnie metry ultra stromego, jak na rower o geometrii bliższej szosie, stoku narciarskiego. Tam czekały nas jeszcze dwa zakręty po 90 stopni do mety. Z powodu stromizny i trawy, wyhamowanie przed pierwszym bez wywrotki to - przynajmniej dla mnie - już był wyczyn. O ściganiu się z innymi, choć byli na wyciągnięcie ręki nie było mowy. Ostatecznie byłem 9. i dostałem statuetkę za 3. miejsce w kategorii wiekowej.

Dwa dni jazdy na rowerze w malowniczych Górach Izerskich na progu jesieni to coś, co byłoby na mojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią, gdybym taką miał. Nawet jeśli w samym wyścigu miałbym startować w kategorii rowerów „innego typu niż gravel” - na przykład na elektryku. Jednak