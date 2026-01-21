Polska gospodarzem Freestyle’owego Pucharu Europy FIS!

Zbliża się Garmin Winter Sports Festival 2026! Impreza zostanie zorganizowana w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska i będzie to prawdopodobnie najbardziej spektakularna impreza zimowa tego sezonu! Europejską czołówkę freestyle’u będzie można podziwiać w akcji w dniach 20–22 lutego na Jankulakowskim Wierchu.
Wcześniej, w ramach festiwalu, rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski PZN (FIS) w konkurencjach Slopestyle i Big Air. Na miłośników białego szaleństwa czekają również bezpłatne testy sprzętu narciarskiego i snowboardowego w strefie EXPO. Przyjemne z pożytecznym - oglądanie spektakularnych trików i testowanie sprzętu z najwyższej półki to coś, na co nikogo nie trzeba długo namawiać! A jak jesteśmy przy namawianiu, to dokładnie 3 tygodnie wcześniej - 31 stycznia, również w Białce odbędą się pierwsze w historii zawody Red Bull Po Muldzie, na które zapraszamy wszystkich amatorów białego szaleństwa - w tym wypadku niezależnie od poziomu umiejętności!
Garmin Winter Sports Festival to wydarzenie, które od lat znajduje się w kalendarzu najważniejszych zawodów sezonu i powinno znaleźć się w planach każdego miłośnika sportów zimowych w Polsce. Zawody Pucharu Europy FIS w narciarskiej i snowboardowej konkurencji Big Air to jeden z głównych sprawdzianów dla zawodników aspirujących do startów w Pucharze Świata FIS. Warto zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach, kilkunasto młodzików pod okiem doświadczonych trenerów, zaczęło mocno przebijać się do europejskiej czołówki, więc mocno ściskamy kciuki za ich udane występy przed lokalną publicznością!
Zobacz jak to wyglądało rok temu:
Białka Tatrzańska po raz ósmy z rzędu będzie gospodarzem zawodów tej rangi, a wysoki poziom sportowy wydarzenia potwierdzają nazwiska zwycięzców i zwyciężczyń poprzednich edycji, którzy rywalizują na najważniejszych międzynarodowych arenach. W tym roku rywalizację o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Europy FIS poprzedzą Mistrzostwa Polski PZN (18–19 lutego) w konkurencjach Slopestyle i Big Air. Na kibiców czeka także stale rosnąca strefa EXPO, w której bezpłatnie testować będzie można najnowszy sprzęt narciarski i snowboardowy.
Harmonogram imprezy:
- 18.02 (ŚRODA) - Mistrzostwa Polski PZN Freeski i Snowboard – Slopestyle (Snowpark Kotelnica)
- 19.02 (CZWARTEK) - Mistrzostwa Polski PZN Freeski i Snowboard – Big Air (Jankulakowski Wierch)
- 20.02 (PIĄTEK) - Treningi – Puchar Europy FIS Freeski i Snowboard – Big Air (Jankulakowski Wierch)
- 21.02 (SOBOTA) - Kwalifikacje - Puchar Europy FIS Freeski i Snowboard – Big Air (Jankulakowski Wierch)
- 22.02 (NIEDZIELA) - Finały - Puchar Europy FIS Freeski i Snowboard – Big Air (Jankulakowski Wierch)
Najbardziej spektakularna część imprezy odbędzie się w niedzielę, ale to wcale nie oznacza, że trzeba się ograniczać do jednego dnia. Zawodom freestyle'owym zawsze towarzyszy świetna atmosfera i dobra zabawa, więc przedłużony narciarski weekend w Białce, to coś co zdecydowanie warto rozważyć. I nie martw się o chwilowy brak opadów śniegu. Kotelnica Białczańska jest jednym z najbardziej zaawansowanych ośrodków narciarskich w kraju, więc zapisuj datę w kalendarzu, zgłaszaj urlop w pracy i widzimy się już 18 lutego, na najbardziej spektakularnych zawodach zimowych sezonu!