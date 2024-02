Garmin Winter Sports Festival - freestyle'owy Puchar Europy w Białce

Jeśli jesteś tu nowy i nie do końca kumasz, na czym polega narciarski i snowboardowy Big Air, to już wyjaśniamy. W trakcie zawodów uczestnicy mają do dyspozycji jedną przeszkodę - śnieżną hopę o kilkunastometrowym (co najmniej) przelocie. Rywalizacja polega na wyskoczeniu z kickera, wykonaniu możliwie najbardziej skomplikowanej i trudnej technicznie ewolucji i bezpiecznym wylądowaniu na zeskoku. Ekipa sędziów, którzy doskonale znają dynamikę sportu, ocenia każdą ewolucję i po odjechaniu triku bez podpórki przyznaje adekwatną liczbę punktów. Zawody wygrywa rider lub riderka, która wykaże się najlepszymi umiejętnościami otrzyma najwyższą notę od sędziów. Proste? W teorii na pewno!