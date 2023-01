Top 5 zastosowań zegarka sportowego w górach

Jeśli planujemy

korzystając z apki na telefon, to następnie powinniśmy trasę wyeksportować i wrzucić w zegarek. To z niego powinniśmy korzystać nawigując na szlaku. Dlaczego? Zegarek sprawdza, czy trzymamy się wyznaczonej trasy i informuje, gdy z niej zboczymy. To co widzimy na jego ekranie zostało opracowane z myślą o poruszaniu się w terenie, a więc patrząc na niego łatwo się zorientować gdzie iść. Nawet jeśli jakaś aplikacja na smartfon działa podobnie, weźmy pod uwagę żywotność baterii telefonu i jego przeznaczenie. Niewiele współczesnych smartfonów wytrzyma kilkanaście godzin z nawigacją włączoną non-stop. Gdy bateria w telefonie już się wyczerpie, to nie tylko możemy stracić orientację w terenie, ale nie będziemy też mogli wezwać pomocy (bo to właśnie do tego w pierwszej kolejności powinien służyć telefon -

). No i smartfon jest podatny na to wszystko, co zegarka nawet nie wzruszy – upadek czy uderzenie o kamienie, albo wilgoć. O przypadkowym zamoczeniu w górskim strumieniu nie wspominamy. Oczywiście wiele osób powie, że nie zwalnia nas to z posiadania tradycyjnej mapy. Owszem dobrą praktyką jest mieć ją przy sobie. Jednak prościej spojrzeć na rękę, niż co chwilę wyciągać mapę z plecaka (albo nawet z kieszeni).