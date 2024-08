Gaweł Oficjalski – panczenista znany z tego, że robi tysiące km na rowerze

„Ostatnie lata były dla mnie ciężkie. Starałem się, ale nie zawsze wszystko wychodziło” – mówi łyżwiarz szybki Gaweł Oficjalski . W ubiegłym roku przeszedł dwie operacje biodra podniszczonego ze względu na obciążenie treningowe i niewystarczająco mocną budowę genetyczną. Jeszcze chwila i musiałby nosić endoprotezę. Jego biodra uratowali lekarze Krzesimir Sieczych i Łukasz Luboiński z Warszawy. „Z przebiegiem 20000 km na rowerze dalej wszystko jest OK” – chwali. Dodatkowo miał problemy z kolanami. To wszystko doprowadziło go do decyzji o przejściu z dystansów sprinterskich w łyżwiarstwie na długie – gdzie trening jest mniej dynamiczny. Jego plan to w większości wielogodzinna jazda na rowerze, po której nie ma już czasu praktycznie na nic. Dużo rzeczy robi więc w trakcie. Właśnie ukończył licencjat z zarządzania na AWF-ie w Katowicach, gdzie będzie kontynuował studia robiąc magisterkę, a do tego rozwija się w dziedzinie programowania, którym się pasjonuje.

Gaweł we "właściwym" swojej pasji środowisku © z arch. Gawła Przez lata dojrzewałem do decyzji o przejściu ze sprintu na długie dystanse, na których zawsze chciałem się sprawdzić Gaweł Oficjalski

Co się u ciebie dzieje? Żadnego treningu na Stravie od czerwca. Nie wrzucasz nic na Instagrama. Poddałeś się, czy zmieniłeś koncepcję?

Postępuję zgodnie z planem, choć teraz trochę eksperymentuję i nie udostępniam wszystkich szczegółów. Nie chcę przejmować się komentarzami na temat tego, co powinienem robić – już się z takimi spotkałem. Plan, który realizuję jest nietypowy i trudny. Nie każdy jest w stanie go wykonać, stąd pojawiają się wątpliwości. Ludzie pytają: czy to wyjdzie, czy to nie za dużo? Ale widząc swój postęp, mocno wierzę w ten plan i zamierzam go w pełni zrealizować. Chcę jednak zachować pewne szczegóły dla siebie. Każdy profesjonalny sportowiec ma swoje specyficzne metody treningowe – niektórzy je udostępniają, inni nie. Zawsze jest jakaś tajemnica i ja również chcę ją zachować.

Ale ogólne założenie jest znane – aby rower pomógł ci w przygotowaniach do łyżwiarskiego sezonu zimowego. Opowiedz o tej koncepcji.

Od początku tego roku skupiam się na zbudowaniu solidnej bazy tlenowej, która będzie mi służyć zarówno podczas intensywnych treningów interwałowych, jak i w trakcie sezonu. Ten etap już się zakończył, a teraz pracuję nad tym, aby moje ciało mogło wytrzymywać jak najdłużej przy dużej mocy i optymalnym poziomie kwasu mlekowego w mięśniach – na przykład podczas intensywnych rund na łyżwach. Wzoruję się na planie Nilsa van der Poela, który przyniósł mu najważniejsze medale. Moja sytuacja jest nieco inna, ponieważ przeszedłem dwie operacje biodra i trenuję samodzielnie. Ze względu na biodro praktycznie całkowicie unikam biegania, aby mogło ono służyć mi jak najdłużej. Dlatego wprowadzam pewne modyfikacje, których jako były sprinter potrzebuję na długich dystansach, ale główna idea pozostaje taka sama. Podoba mi się ten plan, bo jest prosty. Nie trzeba wiele kombinować, wystarczy solidnie pracować. Jestem zwolennikiem takiego podejścia. Im prościej, tym lepiej dla mnie.

Gaweł ściga się na łyżwach - to jego podstawowa dziedzina sportu © Rafał Oleksiewicz / AZS

Prosta robota, ale piekielnie trudna, bo robisz na rowerze olbrzymią ilość kilometrów. Jak rower przekłada się na łyżwy? O jakim my wysiłku w ogóle rozmawiamy? W jakich zakresach pracujesz będąc na lodzie?

Łyżwiarze często używają roweru w przygotowaniach do sezonu zimowego. Można powiedzieć, że nasza pozycja na rowerze jest podobna do tej na lodzie. Rower daje wiele możliwości treningowych, od sprintów i interwałów, po budowanie bazy tlenowej. Moje założenie było proste: jak najszybciej osiągnąć moment, w którym będę mógł jeździć na rowerze powyżej 30 godzin tygodniowo. Oczywiście, ważne było, aby robić wszystko stopniowo i się nie przetrenować. Chciałem, aby trening był tak samo efektywny na początku tygodnia, jak i na jego końcu. Słuchając swojego ciała, kontrolując każdy dzień oraz poświęcając dużą uwagę regeneracji, udało mi się szybko osiągnąć swój cel. Teraz skupiam się na łyżwiarskich dystansach 5 i 10 km, co oznacza wysiłek trwający 6-7 minut na 5 km oraz około 13 minut na 10 km. Wcześniej specjalizowałem się na dystansie 500 metrów, czyli 10 i 20-krotnie krótszym od tych, do których teraz się przygotowuję. Jest to zupełnie inny wysiłek i wymaga zupełnie innego przygotowania niż moje dotychczasowe.

Czy powrót był trudny?

Pierwszą operację przeszedłem 22 marca 2023 roku, a kule mogłem odrzucić dopiero na początku czerwca. Byłem bardzo zdeterminowany, by szybko wrócić do sportu. We wrześniu udało mi się już podnieść 190 kg w martwym ciągu na trap barze i osiągać prawie 21 watów na kilogram podczas sprintów rowerowych. Włożyłem wiele wysiłku w to, aby jak najszybciej wrócić do ścigania się na łyżwach. Niestety, okazało się, że jazda na łyżwach powoduje ból biodra, co wymusiło kolejną operację. Cały trud, który włożyłem w przygotowania do sezonu, praktycznie poszedł na marne. To był dla mnie bardzo ciężki moment i wiedziałem, że muszę coś zmienić – albo zakończyć przygodę ze sportem, albo zmienić dystanse. Stwierdziłem, że mam jeszcze siłę, zarówno fizyczną, jak i psychiczną, by ciągle walczyć o swoje marzenia. Wierzę, że porażki są po to, byśmy mogli się po nich podnieść i wrócić silniejsi niż kiedykolwiek. Po drugiej operacji zaczynałem od 15 minut na rowerze, potem pół godziny, godzinę, dwie. Swoim tempem dążyłem do celu. Wiedziałem, że przede mną jeszcze wiele pracy, ale każdego dnia starałem się być lepszy niż byłem wczoraj. To liczyło się dla mnie najbardziej.

Gaweł przejeżdża tysiące kilometrów by być lepszym łyżwiarzem © z arch. Gawła

O ile łyżwiarstwo nie jest naszym sportem narodowym i łyżwiarze nie są tak popularni jak chociażby wielu kolarzy, to ty stałeś się znany z jazdy na rowerze. Stałeś się lokalną legendą na Gassach i w Górze Kalwarii, gdzie najczęściej trenujesz.

Tak, ludzie zaczynają o mnie mówić, ponieważ dostrzegają, jak ciężko pracuję. Kolarstwo jest dużo bardziej popularne niż łyżwiarstwo, więc więcej osób rozumie, jaki wysiłek jest z tym związany. Jeżdżę na tej samej trasie z kilku powodów. Najważniejszy z nich to bezpieczeństwo – nie ma tam dużego ruchu samochodowego, więc czuję się komfortowo. Przy przejeżdżaniu ponad 1000 kilometrów tygodniowo, bezpieczeństwo jest kluczowe. Kolejnym powodem jest znajomość trasy i możliwość ścisłej kontroli treningu. Mogę porównywać wyniki z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, mając pewność, że warunki treningowe są zawsze takie same. Ważne jest dla mnie również to, że trasa jest blisko domu. Jeśli coś stanie się z rowerem, mogę szybko naprawić problem i kontynuować jazdę. Dodatkowo, gdy pogoda jest trudna, mam możliwość ogrzania się, przebranie czy zjedzenia czegoś ciepłego. Kiedy temperatura jest nieco powyżej zera, a deszcz pada przez cały dzień, takie udogodnienia są nieocenione. Może się wydawać, że jazda na tej samej trasie to szaleństwo, ale zapewnia mi poczucie kontroli nad treningiem i bezpieczeństwo. Gassy to miejsce, gdzie jeździłem już 15 lat temu, choć wtedy na rolkach. Od zawsze było to moje miejsce treningowe.

Opowiedz o tej trasie i ludziach, którzy tam jeżdżą rowerzystom spoza stolicy, którzy jej nie znają.

Moja trasa liczy około 64 kilometry i obejmuje m.in. słynną Górę Kawiarnie, gdzie zdarzało mi się pojawiać nawet cztery razy podczas jednego treningu. Na Gassy przyjeżdża mnóstwo osób z Warszawy i okolic. Bliskość i dobry dojazd sprawiają, że to miejsce jest idealne na rower. Umożliwia ucieczkę od miejskiego zgiełku. Jak już wspomniałem, nie ma tam dużego ruchu samochodowego, co zapewnia kolarzom poczucie bezpieczeństwa. Płaskie ukształtowanie terenu i niewielka liczba zakrętów sprzyjają efektywnemu treningowi. Coraz więcej miejsc na trasie umożliwia zatrzymanie się, zjedzenie czegoś, wypicie napoju i odpoczynek. Okolica dysponuje wieloma asfaltowymi drogami w dobrym stanie, co zwiększa komfort jazdy.

Przykładowy trening i trasa Gawła - na jego Stravie

Tam poznajesz innych rowerzystów, którym chcesz pokazać łyżwiarstwo i ściągnąć ich na tor jako kibiców. Jakie są twoje plany na ten rok? Które zawody mamy oglądać?

Plan jest taki, aby jak najszybciej przestawić się na długie dystanse na łyżwach. Wiem, że będzie to wymagało trochę czasu, ale jestem na to mentalnie przygotowany. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Kluczowe jest dostosowanie obciążenia treningowego do obecnej sytuacji. Już przekonałem się o tym podczas treningów rowerowych – zdarzało mi się przesadzić lub jechać za wolno, ale to pozwoliło mi lepiej poznać swoje ciało i poprawić się o prawie 80 watów na treningach interwałowych od początku roku. Moim celem jest zakwalifikowanie się i startowanie w zawodach międzynarodowych, szczególnie w Pucharach Świata. Pierwszy start planuję na październik, kiedy będę mógł sprawdzić swoją formę na łyżwach. Będzie to mój pierwszy rok jako długodystansowiec, co stanowi dla mnie zupełnie nowe wyzwanie. Celuję wysoko, ale muszę być przygotowany na różne scenariusze. Oczywiście zapraszam do oglądania każdych zawodów łyżwiarskich i kibicowania naszym zawodnikom. Igrzyska zbliżają się wielkimi krokami, a emocje będą coraz większe.

Robisz długie treningi. To wymaga także długiej regeneracji i pochłaniania masy kalorii, a to z kolei pociąga za sobą konieczność gotowania. Masz jeszcze czas na czytanie kryminałów, bo czytałem w wywiadzie z tobą, że lubisz?

Czas jest najcenniejszą walutą, jaką dysponuję i staram się jak najlepiej go wykorzystać. Na wiosnę mój pojedynczy trening z przerwami i jedzeniem trwał od 8 do czasami 10 godzin. Tego czasu po prostu nie miałem. Spędzałem całe dnie na rowerze. Tutaj z pomocą przyszła moja rodzina, bez której nie dałbym rady tego zrobić. Widzą jak bardzo się staram i pomagają mi w każdy możliwy sposób, szczególnie finansowy. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Uzupełnianie 6-7 tysięcy kilokalorii spalanych podczas jednego treningu stanowiło spore wyzwanie. Potrzebowałem codziennie ogromnych ilości energii, więc sięgałem po najbardziej kaloryczne jedzenie. Na szczęście teraz wspiera mnie firma, która dostarcza mi odżywki, co znacznie ułatwia sprawę. Poświęcając cały dzień na trening, nie miałem czasu na inne rzeczy, więc próbowałem połączyć przyjemne z pożytecznym. Nie czytałem książek, ale słuchałem za to e-booków jadąc na rowerze. Ostatnio intensywnie pracowałem nad licencjatem na studiach, przygotowując się do obrony, jeździłem na rowerze, słuchałem nagranych pytań i odpowiadałem na nie. To było męczące, ale nauczyłem się dużo i zdałem. W tym roku udało mi się również dostać do akademii programistycznej. Kupiłem specjalne biurko, które pozwalało mi programować podczas jazdy na trenażerze. To pokazało mi, że jeśli bardzo chcę, mogę osiągnąć wiele. Ostatnie lata były dla mnie ciężkie – starałem się, ale nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem. Problemy zdrowotne i techniczne związane z jazdą na łyżwach powodowały moją frustrację, ale za każdym razem wstawałem i próbowałem je przezwyciężyć. Obecny plan treningowy jest niezwykle wymagający, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Na szczęście mam rodzinę i przyjaciół, którzy we mnie wierzą i wspierają mnie na każdym kroku. Teraz mam tylko ich i swoje marzenia. Zobaczymy, jak daleko uda się na tym zajść.