Od kilku dobrych lat w Polsce działa PUK Arena - jedyny w kraju kryty tor, na którym zawsze panują świetne warunki do jazdy! Zespół połączonych ze sobą hal leżący w Lipnie może się pochwalić nie tylko ciekawą i ponad minutową nitką toru najeżoną skokami, wysokimi bandami, a nawet whoopsami. Znajdziemy tam również ogrzewaną poczekalnię ze stołem do tenisa i automatami z ciepłymi napojami, łazienki z prysznicami, taras widokowy, czy nawet myjnię bezdotykową.

Jeżeli macie motocykl terenowy, a nigdy tam nie byliście to jak najszybciej musicie to nadrobić! W weekendy można spotkać tam trenujących zawodników z całej Polski, a w tygodniu szkolenia prowadzą tam prawie wszyscy trenerzy z każdej części kraju.

