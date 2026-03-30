Red Bull Skoki w Punkt 2025 Zakopane
Skoki narciarskie

Gwiazdy PŚ skończą sezon w Zakopanem! Zobacz ich na żywo lub w transmisjach

W środę 1 kwietnia druga edycja Red Bull Skoki w Punkt! A na starcie światowa czołówka na czele z największą gwiazdą skoków, Słoweńcem Domenem Prevcem! Sprawdź, gdzie oglądać wydarzenie.
Red Bull Skoki w Punkt

Red Bull Skoki w Punkt wracają z drugą edycją! Z kim widzimy się 1 kwietnia w Zakopanem? Adam Małysz znów zmierzy się z Janne Ahonenem i to nie jest Prima Aprilis. Bilety wciąż w sprzedaży.

TRANSMISJE
Klasyczna transmisja sportowa:
  • TVN
  • Godz.: 16:30
  • Komentarz: Igor Błachut, Michał Korościel
Dodatkowa transmisja z twórcami internetowymi:

Kogo zobaczymy w Zakopanem?

To już powoli tradycja, że czołówka Pucharu Świata po finale w Planicy pakuje się nie na wakacje, a do Zakopanego na Red Bull Skoki w Punkt. Tak jak przed rokiem najlepsi zawodnicy globu zamkną zimowe zmagania, celując w punkt na Wielkiej Krokwi. W środę 20 skoczków pod wodzą legendarnych kapitanów Adama Małysza, Janne Ahonena, Martina Schmitta, Thomasa Morgensterna i Andreasa Goldbergera zmierzy się z wyjątkowym wyzwaniem: trafić w 1000 metrów.
Pod Giewontem zobaczymy głównych bohaterów minionego sezonu. Będzie oczywiście ten, który "zdomenował" rywalizację i zgarnął wszystkie najważniejsze trofea, czyli Domen Prevc. Słoweniec przed rokiem podczas Red Bull Skoki w Punkt pobił nieoficjalny rekord Wielkiej Krokwi (150,5 metra) i zapowiadał, że teraz też szykuje show. A że potrafi wzbudzić zachwyt publiczności wiemy dobrze! W Zakopanem wystartują też drugi i trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – Japończyk Ryoyu Kobayashi i Austriak Daniel Tschofenig.
To nie koniec skokowych asów, których zobaczymy w akcji. Przyjadą też zwycięzca ostatniego konkursu Pucharu Świata w sezonie – Norweg Marius Lindvik, mistrz olimpijski w mikście Anze Lanisek, brązowy medalista igrzysk olimpijskich Gregor Deschwanden, nowy rekordzista Francji Valentin Foubert czy multimedalista najważniejszych imprez Andreas Wellinger.

Polacy pod Wielką Krokwią

Na Wielkiej Krokwi zaprezentują się też oczywiście biało-czerwoni: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł i wicemistrz olimpijski Paweł Wąsek. Pod koniec marca z imprezy zmuszony był wycofać się Kacper Tomasiak, poobijany po upadku w Vikersund i zmęczony sezonem. Zastąpi go młody polski talent - Klemens Joniak.
Szykuje się gwiezdna rywalizacja, bo w Red Bull Skoki w Punkt wystąpi aż czerech mistrzów olimpijskich (Prevc, Kobayashi,Lindvik, Wellinger), czterech mistrzów świata (Prevc, Lindvik, Żyła, Kubacki), triumfatorów dwóch ostatnich edycji Pucharu Świata i Turnieju Czterech Skoczni, aktualny rekordzista świata, autor najdłuższego lotu w dziejach... Można wymieniać w nieskończoność! A za sterami pięć wielkich legend, które pisały historię skoków narciarskich.
Jeśli nadal wahacie się, czy wpadać do Zakopanego to... wcale nie koniec atrakcji! Bo oprócz skoczków narciarskich na Wielkiej Krokwi pojawi się także Robert Kubica! Najlepszy polski kierowca w historii został Ambasadorem Precyzji na Red Bull Skoki w Punkt. Przed zawodami będzie czekał na kibiców – to świetna okazja, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
W środę 1 kwietnia szykuje się święto skoków narciarskich i to nie jest Prima Aprilis! Legendarni kapitanowie, najlepsi zawodnicy świata, a do tego Robert Kubica – oni wszyscy będą pod Wielką Krokwią. Was też nie może zabraknąć!

Partnerami wydarzenia Red Bull Skoki w Punkt są:
Volkswagen Samochody Dostawcze, GARMIN, VARTA, Dare2B oraz ORLEN

