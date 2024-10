Gdzie się bawić (nie tylko) jesienią i zimą? Sprawdź te kluby z muzyką!

01 BYDGOSZCZ

Point

„Szukasz miejsca, gdzie energia bije wprost z parkietu, a koktajle są prawdziwymi dziełami sztuki?” - pyta ekipa z bydgoskiego klubu Point. Jeśli tak, to dłużej nie szukaj, tylko wpadaj na ul. Magdzińskiego 18, gdzie możesz pobawić się od środy do soboty.

Jak zimno, to gdzie najlepiej się rozgrzać? Oczywiście, że w klubie! © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

02 GDAŃSK

Tkacka

Mówią o nim: najpopularniejszy klub muzyczny w Gdańsku. A odwiedzają DJ-e z całej Polski, grający tam od wtorku do niedzieli. Oprócz muzycznych atrakcji na miejscu znajdziesz dwa bogato zaopatrzone bary i charakterystyczny neon ALL WE HAVE IS NOW, któremu, cóż, nie wypada odmówić.

Grey

Dwupoziomy klubu muzyczny w centrum Gdańska. Ma też 2 sale muzyczne i 3 bary, czynne w piątki i soboty. „Oferujemy aż 850 m² imprezowej przestrzeni, która z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości” – tak ludzie z Greya piszą o klubie. Wiecie, co z tym zrobić!

Sassy

Dobra muzyka, ale i smaczne jedzenie i koktajle. Wszystko pod jednym adresem na Chmielnej 10 w Gdańsku. Tu zaprasza do siebie Sassy – miejsce, w którym „rozrywka płynnie łączy się z najwyższej jakości kuchnią azjatycką”. Możesz tego spróbować od środy do soboty.

Cubano

Kręcą cię karaibskie rytmy? W Gdańsku potańczysz do takich w czwartek, piątek i sobotę w Cubano. Klub mieści się w centum miasta, przy ul. Tkackiej, a w jego ofercie oprócz brzmień latino znajdziesz kubańskie, koktajlowe klasyki także na bazie Red Bulla .

Coolturka

Codzienne i całonocne tańce z DJ-ami, bogata karta koktajli, prywatne przestrzenie do rezerwacji dla większych grup znajomych. Słowem – pełna Coolturka. Klub muzyczny działający na ul. Okopowej w Gdańsku. Pisaliśmy już, ze codziennie? Tak, tutaj pobawisz się nawet w niedzielę.

W parze, z grupą znajomych czy nawet solo - w tych klubach jest co robić! © Fanny Pillonel / Red Bull Content Pool

03 KATOWICE

Cooler

Niech cię nie zwiedzie nazwa, w tym klubie jest naprawdę gorąco. Głównie za sprawą granych tam djskich setów i tańców na parkiecie. Chłodne i smaczne mają za to drinki, na które możesz wpaść na Mariacką w Katowicach w każdy piątek i sobotę.

Pomarańcza

W 2024 roku katowicka Pomarańcza świętuje swoje 14. urodziny. Ile razy już w niej bawiłeś/bawiłaś? Jeśli jeszcze nie, warto to nadrobić. Na miejscu znajdziesz 3 sale muzyczne: klubową, dance oraz z muzyką latino. Do tego dla wymagających 12 VIP boksów, a dla zgłodniałych nie tylko tańca i muzyki – restaurację Taco Loco, ze streetfoodowym jedzeniem.

Energy 2000

Katowickie Energy 2000 to coś więcej niż klub, to centrum rozrywki z ogromnym dancefloorem głównym i trzema zróżnicowanymi muzycznie i klimatycznie salami. Do tego potężne nagłośnienie, kolorowe lasery, projekcje na ekranach LED, pokazy pirotechniki i wiele więcej. W każdy piątek i sobotę.

SARP

KluboGaleria SARP to miejsce dla miłośników dobrej muzyki i smacznej kuchni. Czynne przez 7 dni w tygodniu, zaprasza do Katowic, na ul. Dyrekcyjną, by zrelaksować się przy dj setach i live sessions. W karcie mają fajne lunche i oczywiście drinki na bazie Red Bulla.

Scena 54

Inspirowana słynnym, nowojorskim Studiem 54, katowicka Scena 54 zaprasza do siebie gości szukających rozrywki w eleganckim wydaniu, do tego w gustownie i szykownie urządzonych wnętrzach. Posłuchasz tu muzyki house w różnych odmianach, ale też zobaczysz pokazy burleski, freak-show, czy nawet shibari. Każdego tygodnia, od czwartku do soboty.

Latino, trap, house? Przed wyjściem na imprezę sprawdź, co grają na mieście © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

04 KRAKÓW

Shakers

Uwaga, nowy Shakers! Znany przed laty z lokalizacji na ul. Szewskiej, nad innym klubem – Frantikiem – po małej przerwie otwiera się nieopodal, bo na ul. Sławkowskiej. Też blisko Rynku Głównego, ale w nowych wnętrzach i z nową energią. 11-12 października to wielki weekend otwarcia. Wpadnij zobaczyć, jak wyglądają na miejscu dwa bary, strefa VIP i insta spot.

Frantic

Z definicji „frantic” znaczy „dziki”, „oszalały”. Z historii – tytuł filmu Romana Polańskiego i nazwę klubu, który działa przy ul. Szewskiej w Krakowie . Frantic to jedno z najważniejszych miejsc na imprezowej mapie miasta, czynne niemal przez cały tydzień i każdego dnia oferujące zabawę w innym klimacie. W weekendy spotkasz tu najlepszych DJ-ów sceny klubowej, nie tylko z Polski.

Prozak 2.0

Legendarny Prozak. Miejsce, o którym raperzy rapują, a inne miasta zazdroszczą. Dwupoziomowy klub z trzema parkietami, który tętni najlepszą muzyką elektroniczną i najbardziej imprezowymi odmianami hip-hopu. Poczujesz je dzięki nowoczesnego systemowi nagłośnienia Funktion-One, które zwykłą weekendową imprezę wynosi na wyższy level. Choć uwaga! Prozak 2.0 jest też czynny w tygodniu.

Shine

Pamiętasz tekst numeru Rihanny: „Shine bright like a diamond”? W tym klubie tak się właśnie poczujesz. Otwarty w każdy piątek i sobotę, przy ul. Starowiślnej w Krakowie, oferuje 1000m² przestrzeni klubowej. A na niej 3 niezależne strefy imprezowe, każda ze swoim barem oraz swoim systemem oświetlenia i nagłośnienia. Wszystko to w XIX-wiecznej kamienicy, która została w pełni zmodernizowana na potrzeby weekendowej zabawy.

Teatro Cubano

Kubański klub w centrum Krakowa, otwarty 7 dni w tygodniu przy ul. Jagiellońskiej. Nieopodal słynnego Rynku Głównego. Pobawisz się tutaj codziennie do karaibskich rytmów, a po gorących tańcach na parkiecie schłodzisz koktajlami w latynoskim wydaniu.

La Bodega Del Ron

La Bodega Del Ron to karaibska piwnica, do której wejdziesz prosto z Rynku Głównego. I to codziennie, bo klub zaprasza na imprezy w rytmie najnowszych hitów latino od poniedziałku do niedzieli. Jest muzyka, są happy hours i dużo dobrej zabawy.

Klub Spotkań Poczta Główna

Klub spotkań, ale i koncertów, tanecznych jamów , tematycznych dyskotek. We wnętrzach jednego z najbardziej charakterystycznych budynków Krakowa, czyli Poczty Głównej, tuż obok Rynku. Warto tu zajrzeć tak w weekend, jak w środę czy czwartek, kiedy też jest otwarte.

W środę, czwartek czy piątek? Kiedy startuje twój imprezowy weekend? ;) © Terence Rushin / Red Bull Content Pool

05 ŁÓDŹ

Prywatka

Możesz robić prywatkę w domu, ale po co, kiedy Prywatka robi się sama na mieście? Konkretnie w Łodzi, przy ul. Struga – w każdą środę, a potem piątek i sobotę. Pobawisz się tu do najpopularniejszej dziś muzyki, granej w trzech salach: top hits, latino & r'n'b oraz retro. Do tego cztery bary, ponad 150 miejsc siedzących i VIP room dla potrzebujących.

Willa

W jednym z największych i najpiękniejszych parków w Łodzi, znajdziesz jedno z najciekawszych miejsc do spotkań i zabawy. Willa to połączenie klubu i kawiarni, galerii i sceny koncertowej, gdzie spędzisz fajnie czas przy muzyce i spotkasz nowych znajomych.

Teatr Club & El Cubano

Dwa kluby w jednym budynku w centrum Łodzi, o łącznej powierzchni ponad 2000 m². W Teatr Clubie pobawisz się do najmodniejszej muzyki klubowej, w El Cubano do gorących, karaibskich rytmów. Kiedy? W każdy piątek i sobotę.

Lordi's Club

Jesteś w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej? Koniecznie wpadnij do Lordi's. Na koncert, dj set albo niezobowiązującą weekendową imprezę. Tutaj grają dla ciebie od czwartku do soboty. A konkretnie do wczesnych godzinnych rannych w niedzielę. Na największych klubowych wyjadaczy czeka jeszcze w Lordi's sala poziom wyżej – FooFoo VIP Lounge Bar.

06 OPOLE

Mango Club

Jedno miejsce, trzy muzyczne parkiety. Mango Opole łączy w swoich wnętrach pub, klub i scenę. Pobawisz się tam do popularnej muzyki, spędzisz miły wieczór przy drinku czy posiłku, a także zobaczysz na żywo topowych artystów. Do sprawdzenia w środy oraz piątki i soboty.

Chwilę na parkiecie, chwilkę przy barze i obowiązkowe foto ze znajomymi © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool

07 POZNAŃ

xDemon

1300 m², 2 sale muzyczne (house & r'n'b), 2 strefy VIP. Tak na papierze prezentuje się xDemon w Poznaniu, ale lepiej to sprawdzić na własne oczy i uszy, bo klub przy ul. Paderewskiego odwiedzają najlepsi DJ-e z Polski i wielkie, zagraniczne nazwiska ze sceny muzyki tanecznej. Spotkasz ich tam w czwartki, piątki i soboty.

Czekolada

Poznańska Czekolada poleca się jak tabliczka pełna rozmaitych smaków muzycznych. Warto się o tym przekonać od czwartku do soboty, gdy działają dwa niezależne piętra i dwa komfortowe bary. Na miejscu znajdziesz też przytulną strefę siedzącą i VIP room. A zagrają najlepsi polscy DJ-e, którzy potrafią w „czeksowanie”. Co to? Zapytaj na barze!

Pacha

Pacha to światowej sławy klubowa marka, która swoje lokale ma w najpopularniejszych krajach świata. Ma też w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego, gdzie czekają na ciebie 3 sale muzyczne, tętniące muzyką house, r’n’b i innymi tanecznymi rytmami. „Dwie czereśnie to nie tylko słodkie logo, ale także nasze stałe przypomnienie o błogich, czarujących i hedonistycznych nocach” – podkreśla ekipa z Pachy. Do sprawdzenia w piątki i soboty.

Cuba Libre

Gdzie w Poznaniu potańczyć do latino? W Cuba Libre na Wrocławskiej. Przez sześć dni w tygodniu możesz bawić się tu do gorących rytmów, marengue, bachaty, reggaetonu i nie tylko. Klub każdego dnia oferuje zabawę pod innym pretekstem (raz są to noce free dla kobiet, kiedy indziej impreza w stylu filmu „Step Up”), ale każdy jest dobry, by zrelaksować się w karaibskim klimacie.

Tama

Tama to pozycja obowiązkowa dla każdego fana muzyki na żywo. Grają tu najlepsi polscy artyści i DJ-e, klub odwiedzają też topowi zagraniczni wykonawcy. Idąc do Tamy trafisz więc albo na świetny koncert, albo porywający dj set, albo inną okazję do przetańczenia piątkowej i sobotniej nocy. Polecamy w towarzystwie Red Bulla, którego spotkasz na barze.

Próżność

Szalone dyskoteki w klimacie lat 80. i 90., funkowe noce, nawet „Ibiza experience”. Poznański klub Próżność umie w dobrą zabawę, więc kto szuka weekendowej rozrywki, o której potem chce opowiadać innym na mieście, niech wpada w piątki i soboty na Al. Niepodległości. Czekają na ciebie dwie muzyczne sale, w tym jedna lustrzana.

HAH

HAH Art & Music Club to aż siedem różnych sal tematycznych. W nich imprezy taneczne, koncerty, wydarzenia i spotkania kulturalne. Oraz koktajle, neony i tolerancja. Wszystko od czwartku do soboty, w samym centrum Poznania, przy ul. Małe Garbary.

08 SOPOT

Zła Kobieta

Zła Kobiet, ale wie, jak się bawić! O czym najlepiej się przekonać odwiedzając klub w znanym sopockim Krzywym Domku, przy ul. Bohaterów Monte Cassino. „Jesienią szykujemy dla was kolejne szalone noce i niezapomniane imprezy” – lokal zaprasza do siebie, by potańczyć do muzyki i na drinka. Każdego tygodnia od środy do soboty.

Bezsenność

Grają tu fajną muzykę elektroniczną do tańca i mają świetny widok na centrum Sopotu. Nazwa klubu zobowiązuje, więc w Bezsenności przetańczysz i spędzisz miło niejedną noc. A nad ranem zobaczysz piękny wschód słońca z klubowego tarasu. Gdzie? Przy ul. Bohaterów Monte Cassino, w piątki i soboty.

09 TORUŃ

Stars

Stars Club & Lounge oferuje 500 m² przestrzeni, w której „rytmy rozpalają parkiet, a noc staje się legendą” – jak można przeczytać o tym miejscu przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. To tu w tym mieście w każdą sobotę spotyka się świat rozrywki, kultury i biznesu. A eventy organizowane są tak, by długo zapadały w pamięć. Czyli z rozmachem.

HEX

Nastaw się na tryb imprezowy, baw się świetnie i przeżywaj wyłącznie najlepsze chwile – co powiesz na taki plan na… czwartek, piątek, sobotę? Zrealizujesz go w te dni w HEX Clubie, na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Na barze czekają tam na ciebie pyszne i orzeźwiające koktajle, a na parkiecie gorące rytmy i tylko pozytywna energia.

- A w tym klubie byłeś? - O, pokaż! © Jeremy Deputat / Red Bull Content Pool

10 WARSZAWA

Sen

W tym klubie, nad samym brzegiem Wisły, może się spełnić twoje marzenue o najlepszej imprezie w Warszawie. Nominowany do tytułu The World's 100 Best Clubs, Sen to jedno z najmodniejszych miejsc w stolicy, które odwiedzają nie tylko najlepsi polscy DJ-e, ale i gwiazdy największego światowego formatu. Bawili tu m.in. Rick Ross i Tyga, powinieneś – w każdy piątek i sobotę – bawić się i ty.

Moon

Bez t-shirtów z wielkim logo, ale i bez białych koszul formalnych – warszawski Moon zaprasza w soboty do siebie fanów muzycznych, elektronicznych lotów w kosmos. Zadbają o to zapraszani do klubu znakomici DJ-e z Polski i zagranicy.

Level 27

Level 27 to stylowa przestrzeń, usytuowana na 27. piętrze budynku w samym sercu Warszawy. Pod tym adresem bawić się możesz zarówno w środku lokalu, jak i na otwartym tarasie o powierzchni 450 m². Co powiesz na wschody i zachody słońca przy klubowej muzyce? Te czekają tutaj na ciebie w każdy piątek i sobotę.

newonce.bar

Jeśli chcesz być na bieżąco z nową muzyką, w hiphopowym i elektronicznym wydaniu, koniecznie zaglądaj do newonce.baru. W lokalu przy Nowym Świecie w Warszawie, od poniedziałku do soboty posłuchasz wszystkiego, co najciekawsze dzisiaj w nowych brzmieniach. A przy okazji spotkasz ludzi, z którymi zaliczysz tutaj niejedną mocną imprezę.

Sketch Nite

Jedno z najpopularniejszych miejsc na klubowej mapie Warszawy. Zapraszające do siebie w piątki i soboty na trzy niezależne poziomy. Czeka tu na ciebie duży main floor, mniejszy top floor i zadaszone patio. A to tylko trzy z wielu powodów, by odwiedzić Sketch Nite w najbliższy weekend. Pozostałe znajdziesz w line-upie klubu i na barach, gdzie Red Bull też doda ci skrzyyydeł.

Ritual

Ritual to działające przy ul. Mazowieckiej w Warszawie i otwarte przez 7 dni w tygodniu połączenie eleganckiego cocktail baru i nocnego klubu. Wieczorem spotkasz się tu ze znajomymi i spróbujesz autorskich koktajli, później potańczysz do setów djskich i muzyki granej na żywo.

"Jak byliśmy w klubie i grała muzyka to było mi fajnie", cytując klasyka © Yvonne Gougelet / Red Bull Content Pool

WROCŁAW

Cherry

Klub Cherry we Wrocławiu to propozycja idealna dla ludzi szukających ekskluzywnego miejsca do zabawy. Pod adresem przy ul. Kuźniczej 10 oferuje dwa parkiety muzyczne, cztery bary oraz VIP room i specjalną strefę dodatkową. W piątki czekają tam na ciebie m.in. imprezy pod hasłem Girls Just Wanna Have Fun, w soboty Feel the Vibe.

Do Sopotu

Zaledwie 100 metrów od wrocławskiego rynku znajdziesz miejsce, które łączy kulinarne smaki, fajny klimat i muzykę. Lokal przy ul. Św. Mikołaja we Wrocławiu wprowadzi cię w imprezowy nastrój, jakbyś właśnie bawił się pod molem w Sopocie. Jeśli więc szukasz miejsca, gdzie dobrze zjesz, popijesz i jeszcze zostaniesz na imprezie – to tutaj.

Notte

Szukasz po tagach: #impreza #wroclaw #klub #taniec #drinki #muzyka pomysłu na weekend? Wszystkie je znajdziesz w Notte – klubie działającym przy ul. Św. Mikołaja we Wrocławiu. Otwarty w każdy piątek i sobotę zaprasza na taneczne noce przy brzmieniach house, pop, funky i innych, przy których nie ustoisz w miejscu.

xDemon

1800 m², 2 sale muzyczne (house & r'n'b), 2 VIP roomy. Tak na papierze prezentuje się xDemon we Wrocławiu, ale lepiej to sprawdzić na własne oczy i uszy, bo klub przy ul. Placu Wolności odwiedzają najlepsi DJ-e z Polski i wielkie, zagraniczne nazwiska ze sceny muzyki tanecznej. Spotkasz ich tam w czwartki, piątki i soboty.

Drugie Dno

Nie doszukuj się w imprezach drugiego dnia, ale Drugie Dno we Wrocławiu odwiedzaj jak najbardziej. Tu jeszcze przed weekendem, bo już w środę, możesz polecieć w mocnym stylu, czyli tak jak w Drugim Dnie lubią najbardziej. Świetnie pobawisz się tu też w czwartki, piątki i soboty.

Mundo71

2 parkiety rozgrzane do czerwoności, tłuste beaty i bass, który doprowadza do szału. Oczywiście w pozytywnym tego szału znaczeniu. Tak wyglądają imprezy na ul. Ruskiej we Wrocławiu, w Mundo71. Potańczysz tutaj do brzmień r'n'n, hip-hopu, dancehallu, popu, latino i spotkasz ludzi, którzy też tak jak ty lubią się bawić w tygodniu już od wtorku.

Do zobaczenia w twoim ulubionym klubie! © Jayden Ostwald / Red Bull Content Pool

ZIELONA GÓRA

xDemon

2500 m², 3 sale muzyczne (house, r'n'b i hip-hop), 5 stref dla VIP-ów. Wszystko to czeka na ciebie w klubie xDemon, przy ul. Kupieckiej w Zielonej Górze. Spotkasz też tam najlepszych DJ-ów z Polski oraz gwiazdy światowej sceny klubowej. Kiedy? W każdy piątek i sobotę.

One Love

„Dbamy o lepszą bibę” – zaprasza do siebie klub One Love przy Alei Niepodległości w Zielonej Górze. Warto z tego zaproszenia skorzystać, bo od wtorku do soboty dzieje się w nim sporo i sporo tam też można spotkać nastawionych na dobrą bibę ludzi.