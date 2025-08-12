© Dominik Czerny
Muzyka
Gdzie urodził się Oki, Szpaku, Białas? Pytamy, skąd pochodzą polscy raperzy
Znasz ich z płyt, singli, chodzisz na ich koncerty, ale czy wiesz, skąd pochodzą? Sprawdziliśmy, gdzie urodzili się popularni polscy raperzy. A pomogli nam w tym… inni raperzy!
Gdzie urodził się BIAŁAS?
Wiesz, że Białas robi „Prawdziwy rap”, że z Solarem założył jeden z najbardziej znanych duetów i jedną z najważniejszych wytwórni na polskiej scenie. Oraz że Białas wystąpił w Red Bull 64 Bars, nagrywając mocne 64 wersy. Ale gdyby ktoś zapytał cię na ulicy: „skąd Białas pochodzi”, to…? Warszawa? Nie. Łódź? Też nie. Ekipa Dre$$code, która zmierzyła się z pytaniem w programie Red Bull Rap & Mat miała z tym problem...
Odpowiadamy: Białas urodził się w Teresinie.
Gdzie urodził się SOBEL, FILPEK, SCHAFTER, SZPAKU?
Lecimy większą paczką. Taką w Red Bull Rap & Mat dostali Wini, Favst, Bonson i Czarny HiFi. Najpierw Sobel. Ten od „Imprezy” i występu-niespodzianki, jaki zafundował widzom podczas Red Bull SoundClash w 2023 roku – pojawiając się u boku Okiego. Ale skąd tam trafił? Gdzie się urodził? Podpowiemy: nikt z gości w Red Bull Rap & Mat nie wiedział.
Odpowiadamy: Sobel urodził się w Świdnicy, Filipek w Krotoszynie, Schafter w Raciborzu, a Szpaku pochodzi z Morąga (rapuje o tym zresztą w Red Bull 64 Bars: „Pytam Morąg gdzie są klucze do miasta…”).
Gdzie urodził się KUBAN?
Przy Kubanie też mamy pewną podpowiedź. A jest ona taka, że Kuban urodził się w „ceramicznym” mieście. Coś ci świta? Bo na planie Red Bull Rap & Mat, gdy w jednym z odcinków gościliśmy Floral Bugsa i Piotra Cartmana, wszystkich ogarnęła ciemność, straszna ciemność. A przecież…
Odpowiadamy: Kuban urodził się w Opocznie.
Gdzie urodził się RETO, OKI, PRZYŁU, BILON?
„Byliśmy blisko!” - rzucił Wac Toja w odcinku Red Bull Rap & Mat, w którym zmierzył się z Sitkiem. Noo… tak w połowie. 😁 Nie udało im się odgadnąć, ani gdzie urodził się Reto, ani skąd pochodzi Przyłu. Zdobyli za to punkty przy Bilonie i Okim. Teraz twoja kolej – w zgadywankę „gdzie urodził się ten raper” możesz zagrać z paczką znajomych.
Odpowiadamy: Reto urodził się w Piastowie, Przyłu w Zalesiu Górnym, Bilon pochodzi z Warszawy, a Oki z Lubina.