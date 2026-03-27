Gee Atherton znów szokuje w VII części projektu "Ridgeline”

Ridgeline to "sygnowany” projekt Gee Athertona, ale zanim o nim opowiemy - na moment cofniemy się w czasie. Brytyjski zawodnik przez dwie dekady ścigał się w zawodach Pucharu Świata w zjeździe. Wygrał wszystko, co było do wygrania, zgarniając kilka tytułów mistrza świata oraz zwyciężając w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a następnie… uznał, że te zawody są dla niego o wiele za łatwe. W tym momencie, zamiast przechodzić na zawodniczą emeryturę, postawił na rozwijanie swojej własnej wizji kolarstwa grawitacyjnego.
Po wycofaniu się z rywalizacji w zawodach pucharowych razem ze swoim starszym bratem zorganizował zawody Red Bull Hardline. Wydarzenie zyskało międzynarodowy rozgłos i stało się najtrudniejszą imprezą zjazdową na świecie. Ale dla Gee to ciągle było za mało. Wbrew wszechobecnym trendom na krótkie treści filmowe obrał przeciwny kierunek. Postanowił stworzyć serię filmów Ridgeline, których realizacja polegała na znalezieniu dziewiczych, niedostępnych górskich grani i zbudowaniu na nich freeride’owych tras rowerowych. Co z tego wyszło? Sprawadź poniżej:
W trakcie swoich podróży Gee odwiedził już między innymi Kazachstan, Nepal, Włochy oraz rodzinne góry Wielkiej Brytanii. Niektóre projekty kończyły się spektakularnymi przejazdami, ale jeden z nich zakończył się przerażającym upadkiem, po którym Gee miesiącami dochodził do pełnej sprawności. Ale nawet to nie mogło go zatrzymać. Brytyjczyk jest nieustraszony, a realizacja takich projektów jest jego najmocniejszym motorem napędowym.
Ostatni projekt nagrany w Nepalu to prawdziwy majstersztyk. Ponad 20 minut historii, kulis i organizacji - od momentu pierwszego pomysłu aż do ostatecznego przejazdu jedną z najbardziej szalonych i eksponowanych tras, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Dawniej takie filmy każdy z nas kupowałby na płycie DVD, a następnie oglądał w kółko i przewijał, dokładnie analizując wszystko, co się wydarzyło. Rowerowa zajawka w najczystszej postaci. Freeride, jaki znamy jeszcze z czasów legendarnego filmu "Where The Trail Ends”. Aż chciałoby się poprosić o więcej, ale z drugiej strony trochę jednak strach zapytać o kolejną część!