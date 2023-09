Gee Atherton w najnowszym filmie Ridgeline IV

Zobacz film, a następnie poznaj kulisy niezwykłego projektu z Gee Athertonem w roli głównej. Przypominamy, że reprezentant Wielkiej Brytanii weźmie udział w tegorocznej edycji zawodów Red Bull Rampage , które odbędą się 13 października. To będzie bardzo spektakularny powrót na freeride'owe igrzyska!

Ridgeline IV oczami Dana Griffithsa

Dolomity nie przypominają wyglądem żadnego innego miejsca na ziemi. To niezwykłe pasmo górskie budzi podziw i grozę wśród osób, które obserwują je z dna okolicznych dolin. Kiedy po raz pierwszy wyruszyliśmy tam w czerwcu 2023 roku, nikt z nas nie wiedział, czego się spodziewać. Sukces wyprawy zależał wyłącznie od tego, jak daleko będziemy chcieli się posunąć w kolejnym etapie zdjęć do serii Ridgeline.

Utrata kontroli na grani byłaby katastrofalna w skutkach © Dan Griffiths

Ostatecznie wszystko, czego potrzeba, to rower górski i zmotywowana ekipa. Po skompletowaniu takiego zestawu, limity w zasadzie przestają istnieć. Dan Griffiths, fotograf Gee's

Pierwszy "Ridgeline " powstał dzięki niezwykłym pomysłom Gee Athertona. Zawodnik zawsze robił wszystko, by przesunąć kolejne granice i rozwijać sport w możliwie najbardziej spektakularny sposób. Po ponad dwudziestu latach ścigania się na rowerach, Gee czuł już lekkie wypalenie, a projekt "Ridgeline" był dla niego czymś w rodzaju pustego płótna, na którym dało się namalować zupełnie nowy obraz i to bez żadnych ograniczeń.

Po sukcesie pierwszej części, w sieci pojawiły się kolejne epizody z cyklu: " The Knife Edge " i "Ridgeline II - The Return". Oba projekty były jeszcze bardziej spektakularne, niż pierwsze wideo, ale ich realizacja była prawdziwą serią niezwykłych wzlotów i brutalnych upadków. Każdy film z serii "Ridgeline" dostarczył zawodnikowi bezcennych lekcji i nowych perspektyw, które przyczyniły się do rozwijania całego cyklu i podejmowania jeszcze bardziej szalonych wyzwań.

W ciągu ostatnich kilku lat góry Północnej Walii pokazały nam, co jest możliwe, a na co musimy jeszcze chwilę poczekać. Nie ma na świecie miejsca, które mogło nas lepiej przygotować do podjęcia działań na całym globie. Wiedzieliśmy, że z czasem podejmiemy kolejne wyzwania, ale pierwotna wizja projektu "Ridgeline" pozostała naszym najwyższym priorytetem. Będziemy nadal rozwijać kolarstwo górskie i realizować pomysły, które większości osób wydają się nierealne i niemożliwe.

Gee: "Momentami to było prawie jak jazda po powierzchni księżyca". © Dan Griffiths

Obierając cała Ziemię, jako nasz potencjalny plac zabaw, zastanawialiśmy się nad kolejną lokalizacją. Okazało się, że jest to niezwykle inspirujący proces, w trakcie którego bierzemy pod uwagę rozległe, otwarte pustynie Namibii, oglądamy wysokie fiordy północnej Norwegii i szukamy dzikich ścieżek w dziewiczych górach Kazachstanu.

01 Zwiad w Dolomitach

Szukaliśmy tras, których większość ludzi nie uznałaby za nadające się do jazdy

Nie ma na świecie drugich tak niezwykłych gór © Dan Griffiths

Los chciał, że ostatecznie wylądowaliśmy w Dolomitach, gdzie prace rozpoczęły się w czerwcu - od misji zwiadowczej. Tym razem sprawy potoczyły się jednak nieco inaczej, niż zwykle. W domu, wśród niższych i bardziej dostępnych szczytów, stosunkowo krótka wędrówka mogła zakończyć się odkryciem nowej, ciekawej lokalizacji. Przybywając w Dolomity, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że włoskie szczyty to zupełnie inna bajka. "Pagórki" o wysokości 1000 metrów, do których przyzwyczailiśmy się w Walii musiały ustąpić miejsca 2500-metrowym potworom, które wyglądały na niedostępne i niebezpieczne.

W Dolomitach znajduje się 18 szczytów, z których niektóre mają ponad 3000 m © Dan Griffiths

Pierwsze kilka dni musieliśmy spisać na straty. Bardzo szybko okazało się, że strefa, po której się przemieszczaliśmy była totalnie poza zasięgiem rowerów. Chcieliśmy szukać miejsc, w których nikt wcześniej nie jeździł na rowerze, ale mimo to, musieliśmy mierzyć siły na zamiary. Szukaliśmy nieoczywistych miejscówek, które były poza zasięgiem "normalnych" zawodników.

Szybko nauczyliśmy się również, że przekazanie zadania związanego z poszukiwaniem tras lokalnym przewodnikom nie jest najlepszym pomysłem. Zwłaszcza, że ich postrzeganie tego, co jest możliwe na rowerze, znacznie różniło się od tego co wyobrażał sobie Gee. Szybko jednak przekonaliśmy się, że jeśli ktoś powiedział nam: "tam nie ma nic nadającego się do jazdy", to prawdopodobnie właśnie "tam" powinniśmy szukać.

Głęboki śnieg mocno komplikował akcję zwiadowczą © Dan Griffiths

Ośmiogodzinne wędrówki szybko stały się normą

Jeśli chcieliśmy znaleźć teren, po którym nikt wcześniej nie jeździł, musieliśmy zejść z utartych szlaków. Ośmiogodzinne wędrówki szybko stały się normą. Każdy dzień był fizycznym wyzwaniem. Prawdziwa bitwa toczyła się jednak w naszych głowach. W niższych partiach gór wędrówka była łatwa i przyjemna, ale gdy tylko docieraliśmy do granicy śniegu, sprawy stawały się znacznie trudniejsze i mniej przewidywalne.

Nawet przy takim ryzyku, Gee jechał tak, jakby był na torze wyścigowym © Dan Griffiths

Każdy kolejny dzień był trudniejszy od poprzedniego. Wspinaczka była wyczerpująca, a my często wchodziliśmy na szczyt tylko po to, by przekonać się, że zmarnowaliśmy czas - być może to nie było to, czego się spodziewaliśmy, albo poszliśmy w złym kierunku i wylądowaliśmy w zupełnie innym miejscu.

Gdy poziom energii i morale spadły, poświęciliśmy trochę czasu, aby przypomnieć sobie, dlaczego to robimy. Inspiracją do stworzenia serii Ridgeline było przesunięcie kolejnych granic i pokazanie kolarstwa górskiego w zupełnie nowym świetle. Zdaliśmy sobie sprawę, że aby to zrobić, musimy być gotowi na rzeczy, których nikt wcześniej nie robił. To wystarczyło, aby zresetować nasze nastawienie i przywrócić energię do działania. Z każdym kolejnym zdobytym szczytem, zaczęliśmy w końcu dostrzegać pierwsze realne możliwości wytyczenia "trasy rowerowej".

W ostatnich kilku dniach w końcu pojawiła się nadzieja. Chociaż większość naszej "wyimaginowanej trasy" ciągle była przykryta śniegiem, to na odległych ścianach klifów zaczęło rysować się coś, co wyglądało jak linia nadająca się do jazdy.

Niewiedza towarzysząca naszej pierwszej wyprawie zwiadowczej była prawdziwym błogosławieństwem. Jak się później okazało, jedno poślizgnięcie się na ścianie "via ferraty" oznaczałoby pewną śmierć, a ryzyko lawinowe było stałym czynnikiem każdej naszej wędrówki. Góry okazały łaskę podczas pierwszej wyprawy i nie zamierzaliśmy testować swojego farta, w trakcie drugiej ekspedycji.

Widoki z via ferraty są oszałamiające © Dan Griffiths

02 Tydzień filmowania

Gee z doświadczonym alpinistą i filmowcem Brodie Hoodem © Dan Griffiths

Miesiąc później wróciliśmy do Włoch na tydzień filmowania - tym razem znacznie bardziej przygotowani i świadomi ryzyka. W ekspedycji towarzyszył nam Brodie Hood - członek zespołu ratownictwa górskiego Lochaber, który jest również świetnym filmowcem. Jego doświadczenie górskie było nieocenionym atutem podczas tej wyprawy. Gdy dowiedzieliśmy się, że niedawno wrócił z projektu realizowanego na szczycie Everestu, wiedzieliśmy, że jest to człowiek, którego potrzebowaliśmy.

Filmowanie w takich okolicznościach zawsze wiąże się z wysokim stopniem ryzyka. Nasz zespół ruszył w góry wyposażony w uprzęże, kaski i różne inne mechanizmy bezpieczeństwa. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najlepiej poradzić sobie z wyzwaniami. Wniesienie całego sprzętu na górę, kosztowało nas mnóstwo energii.

Dostęp do najbardziej spektakularnych grani nigdy nie był prosty © Dan Griffiths

Mieliśmy ze sobą rower, cały sprzęt zawodniczy, kamerę i zestaw wspinaczkowy, a także konkretny zapas jedzenia i wody. Podczas zwykłego spaceru, który zaliczyliśmy w trakcie pierwszej wyprawy było bardzo ciężko, a my nieśliśmy wtedy tylko swoje własne plecaki. Na szczęście we Włoszech ponownie towarzyszył nam Jamie Robertson - wieloletni przyjaciel Gee i człowiek, któremu można zaufać we wszystkim, co jest związane z logistyką - tym razem oznaczało to pomoc z ładunkiem. Dodatkowa para rąk do pracy okazał się prawdziwym zbawieniem.

Nawet gdy Jamie pełnił obowiązki tragarza, najtrudniejszym aspektem tego projektu było po prostu dotarcie w miejsce realizacji zdjęć. Tym razem lokalizacje były już sprawdzone, co pozwoliło nam zaoszczędzić sporo czasu. W środku lata, śnieg stopniał, skracając nasz czas dojazdu o połowę. Mimo to, z kilkoma lokalizacjami rozsianymi po Dolomitach, musieliśmy naprawdę dobrze rozplanować działania i uwijać się codziennie od wschodu, do zachodu...

Wstawaliśmy o świcie, spędzaliśmy cały dzień na wspinaczce i filmowaniu w górach, rzadko kończąc przed zachodem słońca. Po powrocie do cywilizacji łapaliśmy szybką kolację (zakładając, że jakieś restauracje były jeszcze otwarte) i korzystaliśmy z okazji, aby spożyć jak najwięcej kalorii. Wiedzieliśmy, że kolejnego dnia musimy sobie poradzić z podobnymi wyzwaniami.

Typowe górskie dni kończyły się o zachodzie słońca © Dan Griffiths

W większości dobrze wykorzystaliśmy nasz czas, a to, w takich okolicznościach nie jest wcale łatwe. Cała jazda, wędrówki i wspinaczka, aby dostarczyć nas i nasz sprzęt do i z lokalizacji, zajęły większość czasu. Czas poświęcony na nagrywanie przejazdu Gee to jakieś 15% tygodnia spędzonego w górach.

Podróż nie obyła się bez komplikacji. W górach wszystko nieustannie się zmienia, zwłaszcza pogoda. Było kilka sytuacji, w których musieliśmy uciekać, ponieważ nagle zaatakowały nas burze i gwałtownie zakończyły zabawę. Gdy cała metalowa konstrukcja wokół ciebie zaczyna brzęczeć, a twoje włosy stają dęba, powinieneś szybko uciekać w inne miejsce.

Drugiego dnia filmowiec i operator drona FPV Will Evans musiał wycofać się po tym, jak istniejąca wcześniej kontuzja kolana stała się zbyt bolesna, aby kontynuować wyczerpujące tempo projektu. Zostaliśmy więc z jednym filmowcem, dopóki na miejsce nie doleciał Matt McCormick z Innsbrucka. Czwartego dnia zamknięta górska droga sprawiła, że straciliśmy kolejny dzień, skracając i tak już nieliczne dni zdjęciowe do pięciu.

Zbyt łatwo jest zapomnieć, że stoisz na krawędzi 500-metrowego klifu

Był to pierwszy projekt, w którym nagrywanie filmu nie było priorytetem - ani dla mnie, ani dla nikogo z ekipy. Logistyka związana z przebywaniem w takich miejscach i zwiększona uwaga na otaczające cię ryzyko oznaczają, że zużywasz dużo czasu oraz energii fizycznej i psychicznej na samo przebywanie w takim miejscu. Czasami zdarzało mi się pomagać Gee z jego rowerem na krawędzi klifu, dbać o zabezpieczenia lub pomagać przy różnych systemach linowych.

Duże doświadczenie Brodiego w górach było nieocenione dla projektu © Dan Griffiths

Kręcąc, nieustannie musieliśmy mieć się na baczności. Kiedy wpatrujesz się w obiektyw, ustawiając się do ujęcia, łatwo jest zapomnieć, że stoisz na krawędzi 500-metrowego klifu. My byliśmy przypięci uprzężami, ale Gee nie miał tego luksusu. Z wyjątkiem jednej szczególnie wymagającej grani. W tym wypadku Brodie stworzył system zabezpieczeń, który pozwolił mu przetestować trasę. Bez niego, jeśli Gee popełniłby błąd, po prostu spadłby z góry... Gdy tylko poczuł się komfortowo, zdjął uprząż i zaliczył przejazd bez zabezpieczeń.

W poprzednich projektach nauczyliśmy się, że nigdy nie powinniśmy kręcić więcej niż rzeczywiście musimy. Staraliśmy się uchwycić każde ujęcie w jak najmniejszej liczbie prób, eliminując potrzebę narażania się przez Gee na większe niebezpieczeństwo. Inną zaletą tego rozwiązania było to, że pomimo stosunkowo niewielkich okien zdjęciowych, mogliśmy nakręcić wiele filmów w krótkim czasie.

500-metrowe przepaści stały się normą © Dan Griffiths

Kończąc nasz pobyt w Dolomitach, nie byliśmy nawet pewni, czy uchwyciliśmy wystarczająco dużo, ale wiedzieliśmy, że niezależnie od końcowego rezultatu, daliśmy z siebie wszystko. To był intensywny tydzień, a adrenalina wciąż buzowała w żyłach. Rozprężenie nastąpiło dopiero po powrocie do domu.

Gee już szuka kolejnego wyzwania! © Dan Griffiths

Lekcje i doświadczenia wyniesione z naszego pobytu w Dolomitach są nieocenione, a my już piszemy scenariusz do następnego rozdziału i szukamy kolejnej, pozornie niemożliwej do pokonania grani - gdziekolwiek by ona nie była.