"To było przerażające" – Gee Atherton opowiada o nowym projekcie Slate Line

Dowiedz się więcej Escape. Create. 20 min Zobacz film

Początkiem roku wszystkim wydawało się, że zawody zaplanowane na sezon 2021 odbędą się bez większych problemów. Niestety ciągłe komplikacje i nowe obostrzenia zmusiły organizatorów do odwołania dwóch pierwszych imprez w Mariborze i Fort William. Zawodnicy znów zostali "bez pracy". Jedni wykorzystują przymusowy urlop na dodatkowe treningi, inni po prostu zawieszają przygotowania do sezonu, a jeszcze inni, jak główny bohater tego artykułu, realizują najbardziej szalone rowerowe pomysły.

Gee Atherton to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników na świecie. Wielokrotnie zwyciężał w klasyfikacji generalnej zjazdowego PŚ, kilka sezonów przejeździł w tęczowej koszulce Mistrza Świata, a w ostatnich latach, stawał również na najwyższym stopniu podium w zawodach Red Bull Hardline - najbardziej hardkorowej imprezie zjazdowej wszech czasów!

Bracia Atherton od dawna wykłócali się z włodarzami UCI (Międzynarodowej Unii Kolarskiej) o to, że trasy, po których jeżdżą zawodnicy, są zbyt łatwe. Według Gee i Dana brakuje przede wszystkim technicznych sekcji, na których zawodnicy mogą wykazać się swoimi umiejętnościami. Przydałoby się też więcej wielkich głazów, rockgardenów, naturalnych przeszkód , na których widok włos jeży się na głowie. Innymi słowy - pucharowe trasy powinny wyglądać chociaż w połowie tak hardkorowo, jak ta, którą w najnowszym filmie "The Slate Line" pokonał Gee Atherton .

Zobacz film "The Slate Line" z Gee Athertonem i sprawdź, co zawodnik opowiedział o realizacji tego niezwykłego projektu.

Hej Gee. To był chyba jeden z najbardziej szalonych pomysłów w twojej karierze. Co zainspirowało cię do realizacji tej dość nietypowej wizji?

Najlepsze pomysły pojawiają się w mojej głowie, gdy ruszam w góry, w poszukiwaniu przygody. Tak zaczął się również ten projekt. Znikasz gdzieś w dziczy i szukasz miejsca, które umożliwi ci przesunięcie kolejnej granicy. To naprawdę aż takie proste.

Gee Atherton na "dość nietypowej" trasie © Dan Griffiths 01 / 06

O kamieniołomie, w którym zrealizowaliśmy ten projekt wiedziałem od dawna. Kilka razy nawet przymierzałem się do zjazdu, ale zawsze odpuszczałem, bo jest nieprawdopodobnie stromy, a sam okoliczny teren jest piekielnie niebezpieczny. Pewnego dnia postanowiłem podejść do tematu od innej strony. Wybrałem się w tą okolicę na mały spacer i zacząłem eksplorować okoliczne tereny. Im więcej czasu spędziłem w terenie, tym mocniej chciałem zrealizować ten pomysł. W pewnym momencie zrozumiałem, że nie ma już odwrotu.

Ciężko było wyznaczyć i zbudować linię w tak nietypowym terenie?

To było jedno z najtrudniejszych zadań, z jakimi musieliśmy sobie poradzić. Na początku, gdy całą ekipą wspięliśmy się na szczyt, większość uznała, że to niemożliwe, a sam pomysł jest po prostu niedorzeczny. Z czasem, gdy trochę zaaklimatyzowaliśmy się do tego nietypowego klimatu, zaczęliśmy dostrzegać coraz więcej możliwości i rozpoczęliśmy powolne przygotowania. Muszę przyznać, że na trasie było kilka sekcji, których bardzo się obawiałem. Do momentu startu, nie byłem pewny, czy da się je w ogóle zjechać!

Jak długo zajęła budowa?

Mniej więcej sześć tygodni. Dużo czasu spędziliśmy na próbach, bo nie wiedzieliśmy, jak zbudować przeszkody i poprowadzić linię w tak nietypowym terenie. Musieliśmy uczyć się na własnych błędach. Sprawdzać, co działa, a co powinniśmy odpuścić.

Linia przejazdu zmieniała się z przejazdu na przejazd. To było czyste szaleństwo!

Nietypowy był również sam budulec. Jak widać na filmie, trasa nie została przygotowana z ziemi. Całą ścieżkę wyłożyliśmy kamiennymi płytkami. Gdy się poruszyłem, albo przejechałem kawałek trasy, wszystko zaczynało zjeżdżać. Jednego dnia budowaliśmy przeszkody, które wyglądały na pewne i stabilne, a następnego dnia po prostu ich nie było. Nie wiemy co się stało. Czy wpadł w nie wielki głaz, czy przewiał je wiatr, czy po prostu zsunęły się z kamienistą lawiną. Linia, którą zbudowaliśmy zmieniała się w zasadzie z przejazdu na przejazd. To było czyste szaleństwo!

Na takiej trasie trzeba jechać bardzo agresywnie! © Dan Griffiths

Co działo się w twojej głowie, gdy pierwszy raz ruszyłeś na trasę?

Byłem przerażony, jak diabli. Na takiej trasie, hamulce nie gwarantują bezpieczeństwa. Zaciskasz heble, a mimo to jedziesz do przodu i wiesz, że czy tego chcesz, czy nie, zatrzymasz się dopiero na samym końcu. Nie miałem pojęcia, czy będę w stanie kontrolować prędkość i utrzymać się na trasie. Musiałem to wszystko sprawdzić na własnej skórze. To było po prostu straszne.

Jak przygotowałeś się do jazdy w tym terenie?

Musiałem się upewnić, że jestem w idealnej formie. Nie było mowy o luźnym przejeździe, kilku rozgrzewkowych lapsach w bikeparku. To mogło się udać tylko przy idealny skupieniu od pierwszej do ostatniej sekundy przejazdu. Musiałem być gotowy na wszystko i sprawdzić, że moje ciało poradzi sobie z najbardziej ekstremalnymi sytuacjami .

Gdy decydujesz się na jazdę po takiej trasie, nie możesz kalkulować i nerwowo szukać opcji awaryjnych. Przy takim podejściu natychmiast tracisz kontrolę. Najmniejszy błąd, problem, rozproszenie uwagi, może cię naprawdę sporo kosztować.

Czy da się to w ogóle do czegoś porównać?

Chyba tylko niektóre elementy. Na przykład wielki gap, który lecę na końcu ma mniej więcej 25 metrów. Coś takiego skakałem już wcześniej na zawodach Red Bull Rampage i Red Bull Hardline.

25 metrów lotu na koniec - łatwizna... © Dan Griffiths

Co czułeś, gdy szczęśliwie wylądowałeś na końcu trasy.

Olbrzymią ulgę. To niezwykłe uczucie - przez kilka tygodni pracować nad tak niezwykłym pomysłem i w końcu go zrealizować. To był dla mnie emocjonalny rollercoaster. Na końcu przyszło niesamowite spełnienie. Udało mi się. Dojechałem na sam dół w jednym kawałku. Pokonałem tą górę!

Spodobał ci się ten materiał? Zobacz teraz film o niezwykłej rodzinie Atheronów:

Escape. Create.